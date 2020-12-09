美制裁人大官員 中召美代辦抗議

中國外交部副部長鄭澤光。(取材自新華網)

美國 務卿龐培歐7日發布聲明，指定中共全國人大常委會副委員長共14人為制裁對象，批評中共人大通過港版國安法，扼殺異議，使香港 立法會成為橡皮圖章。

美方此舉掀起中美外交糾紛，中國 外交部副部長鄭澤光昨晚召見美駐中使館臨時代辦傅德恩，向美方提出嚴正抗議。

據新華社報導，鄭澤光批美行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞中美關係，蠻橫無理，性質惡劣，中方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。

鄭澤光說，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美國沒有任何資格橫加干涉。

鄭澤光強調，美藉口維護香港民主、人權、自治，利用各種手段插手香港事務，慫恿支援分裂國家、擾亂社會秩序的違法犯罪活動，對北京中央政府和香港政府官員實施所謂制裁，充分證明美方就是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，關心香港民主、人權、自治是假，搞亂香港、破壞中國穩定發展是真。

鄭澤光稱，中方將作出對等反制，並繼續採取一切必要措施，奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定。

中國國務院港澳辦昨也發聲明，批美是歇斯底里式政治霸淩。聲明稱，西方諺語「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂」，若龐培歐之流肆意上演最後癲狂，只會自食惡果。

這是港版國安法實施以來，美第三度對中共官員實施制裁，並首次將制裁重心由陸港官員，移往北京。

龐培歐表示，中共人大常委會削弱港人選舉其代表的權利，該權利是中英聯合聲明和香港基本法所保障；種種行為再次證明，北京完全不顧及自己在中英聯合聲明所做的國際承諾。這些人（14名人大副委員長）及其直系親屬將不能入境美國，並凍結他們在美財產，禁止交易。

此外，美眾議院7日通過「香港人民自由與選擇法」，為逃離政治迫害的在美港人提供臨時保護身分，可申請難民庇護，或申請成為美國移民；擁有臨時保護身分則可取得合法居留與工作權。

另外，中共黨報人民日報旗下環球時報8日發表社評痛批，「中方肯定會對美方悍然制裁中國14位副委員長進行對等反制。這屆美國政府不要以為他們的惡劣行徑可以盡情上演而不被報復，他們太高看自己了。中國會把一疊耳光送給他們的。」