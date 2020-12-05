中網民吶喊「孟晚舟別認罪」 華春瑩警示「美國陷阱」

美國司法部正與華為財務長孟晚舟討論認罪協議，分析認為可能性極低，圖為她日前離開居所赴法院出庭。（中新社）

美國 司法部與華為財務長孟晚舟 討論認罪協議的報導曝光後，中國外交部發言人華春瑩 4日表示，這個消息讓她想起被美國整垮了的法國阿爾斯通公司前高管皮耶魯齊寫的「美國陷阱」一書，孟案情節和皮耶魯齊的遭遇一模一樣。中國網民則齊聲要孟晚舟不能認罪，以免重蹈阿爾斯通的覆轍，掉進了美國陷阱。

來源：YouTube

華爾街日報報導稱美國司法部正與孟晚舟討論一項協議。該協議將允許孟晚舟從加拿大回國，條件是她承認在一起刑事案件中的所謂「不當行為」。

昨天的外交部例行記者會上，華春瑩被問到對這則報導的看法時表示，「坦白講，我看到報導的時候，就想起了2013年法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊的遭遇，在他寫的『美國陷阱』這本書裡有非常詳細的描繪。你剛才提到的傳聞，細節情節跟皮耶魯齊的遭遇幾乎是一模一樣的。」

她指出，中方在這個問題上的立場非常清楚，孟晚舟女士是無辜的，這是一起徹頭徹尾的、地地道道的嚴重政治事件。

參考消息報導，華春瑩提及的「美國陷阱」和「阿爾斯通案」兩個詞語，昨天也頻頻出現在中國網民的評論中，這也是外交部發言人近兩年在談及美國濫用國家力量時經常舉的例子。

2019年8月，時任外交部發言人耿爽指出，美、加在孟晚舟事件上任意拘禁公民，各國都應警惕並防止掉入「美國陷阱」。同年11月，耿爽再強調，美方慣於濫用國家力量，打壓特定國家和特定企業，之前整垮了阿爾斯通公司，今天又想擠壓中國企業。今年6月，華春瑩也表示，只要讀過「美國陷阱」那本書，就知道美方一貫把所謂法律這一套當做打壓其他國家機構和人員的藉口和工具。

新華社報導，2019年初，皮耶魯齊和一名法國記者合著的「美國陷阱」一書在法國出版，引起巨大反響。該書以皮耶魯齊的親身經歷揭露美國政府打擊美國企業競爭對手的內幕。皮耶魯齊2013年在美國機場被美國聯邦調查局逮捕並被起訴入獄，之後被美國司法部指控涉嫌商業賄賂，美方並對阿爾斯通處以7.72億美元罰款，阿爾斯通的電力業務最終被行業內的主要競爭對手美國通用電氣公司收購。

2019年，皮耶魯齊在接受新華社採訪時說，「所有國家都應團結起來，抵制美國的單邊主義。昨天是阿爾斯通，今天是華為，那麼明天又會是誰？」。

網民們也紛紛要孟晚舟「絕不能認罪」，並稱美方這個協議「不靠譜」，這是美國繼阿爾斯通案後，故技重施再次設下的「華為版美國陷阱」，千萬不能上當。

另自由亞洲電台報導，加拿大總理杜魯多周五強調，最首要的問題是確保兩名遭中方拘押的加拿大公民盡快獲釋。