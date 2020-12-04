我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

BBC：中國「戰狼外交」制裁澳洲 對美國、美國盟友殺雞儆猴

中國新聞組／北京4日電

有分析指出，中國近來對澳洲進行「戰狼外交」並非擦槍走火，而是早已有謀畫。中國藉著試探性的制裁他們眼中「美國組團反華的急先鋒」的澳方，達到對美國及美國盟友「殺雞儆猴」、「殺一儆百」目的，「告誡」他們如果在外交政策上總是跟隨美國，那麼中國定會報復。

BBC報導指出，中澳兩國的政治溫度近日因一張插畫而驟然升高，中國已經開始與周邊國家展開新一輪外交。中國正摒棄「韜光養晦」的外交戰略，轉向更積極主動的策略，而同是美國盟友的澳洲卻成了中國出擊的對象。

今年4月以來，澳洲帶頭呼籲國際調查新冠病毒的源頭，並在香港、南中國海、新疆等中國認為的核心問題上指責中國，還是較早宣布為香港人提供新簽證措施的國家，且澳洲參與的「五眼聯盟」情報組織還要求中國收回人大授權香港撤銷四名民主派立法會議員資格的決定。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群說，在北京看來，澳洲成了美國組團反華的急先鋒，所以北京會採取一系列措施制裁澳方。澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，中方目前是在「試探」澳方，看其能否在關鍵政策上改變立場。 

至於中國為何以非正式外交渠道傳遞訊息，宋文笛說，一方面表示中澳高層對話目前已經停擺，另一方面是對北京採取靈活態度提供迴旋餘地。

報導指出，值得注意的是，澳洲總理莫里森11月23日曾態度有所變化，敦促美中兩大國對較小國家表現出更大的「自由度」，還說澳洲不想被迫選邊站。澳洲許多評論稱這是莫里森緩和中澳關係的信號。不過五天後，中國商務部對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，又過了兩天，發生插畫事件。 

宋文笛認為，在澳洲單邊主動態度軟化的時候，中國繼續保持強硬，這表明中國是在將澳洲樹立成負面形象的典型，警告其他國家與中國對立的下場。

西澳大學政治與國際關係副教授陳傑表示，至少從今年下半年開始，中國就在「為一個更大的意圖而盯上澳洲」。中國一方面「殺一儆百」，告誡美國的盟友，若在外交政策上總是跟隨美國，那麼中國會採取報復；另一方面「殺雞儆猴」告誡美國，中國可以通過摧毀美國盟友的經濟，造成美國在強化遏制中國的聯盟時有所顧慮。 

中國 澳洲 美國

上一則

貿易戰 澳專家：澳洲將慘輸 中國損失如蚊子叮

下一則

澳洲國會通過新法 疑劍指中國「一帶一路」

延伸閱讀

支持台灣 美國會達成國防授權法案共識

支持台灣 美國會達成國防授權法案共識
澳洲總理微信公眾號發文 慘遭騰訊封殺刪除

澳洲總理微信公眾號發文 慘遭騰訊封殺刪除
中澳漫畫風波／美法紐都挺澳洲 轟中散布假信息

中澳漫畫風波／美法紐都挺澳洲 轟中散布假信息
幼鯊擱淺困石縫 澳洲11歲女童徒手救援

幼鯊擱淺困石縫 澳洲11歲女童徒手救援

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43
新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍一襲紅衣騎馬照，讓她成為最佳旅遊推銷員。（天馬旅遊文化園提供）

太驚豔！新疆美女副縣長 紅衣策馬雪地推銷旅遊

2020-11-30 14:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫