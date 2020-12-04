BBC：中國「戰狼外交」制裁澳洲 對美國、美國盟友殺雞儆猴

有分析指出，中國 近來對澳洲 進行「戰狼外交」並非擦槍走火，而是早已有謀畫。中國藉著試探性的制裁他們眼中「美國 組團反華的急先鋒」的澳方，達到對美國及美國盟友「殺雞儆猴」、「殺一儆百」目的，「告誡」他們如果在外交政策上總是跟隨美國，那麼中國定會報復。

BBC報導指出，中澳兩國的政治溫度近日因一張插畫而驟然升高，中國已經開始與周邊國家展開新一輪外交。中國正摒棄「韜光養晦」的外交戰略，轉向更積極主動的策略，而同是美國盟友的澳洲卻成了中國出擊的對象。

今年4月以來，澳洲帶頭呼籲國際調查新冠病毒的源頭，並在香港、南中國海、新疆等中國認為的核心問題上指責中國，還是較早宣布為香港人提供新簽證措施的國家，且澳洲參與的「五眼聯盟」情報組織還要求中國收回人大授權香港撤銷四名民主派立法會議員資格的決定。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群說，在北京看來，澳洲成了美國組團反華的急先鋒，所以北京會採取一系列措施制裁澳方。澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，中方目前是在「試探」澳方，看其能否在關鍵政策上改變立場。

至於中國為何以非正式外交渠道傳遞訊息，宋文笛說，一方面表示中澳高層對話目前已經停擺，另一方面是對北京採取靈活態度提供迴旋餘地。

報導指出，值得注意的是，澳洲總理莫里森11月23日曾態度有所變化，敦促美中兩大國對較小國家表現出更大的「自由度」，還說澳洲不想被迫選邊站。澳洲許多評論稱這是莫里森緩和中澳關係的信號。不過五天後，中國商務部對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，又過了兩天，發生插畫事件。

宋文笛認為，在澳洲單邊主動態度軟化的時候，中國繼續保持強硬，這表明中國是在將澳洲樹立成負面形象的典型，警告其他國家與中國對立的下場。

西澳大學政治與國際關係副教授陳傑表示，至少從今年下半年開始，中國就在「為一個更大的意圖而盯上澳洲」。中國一方面「殺一儆百」，告誡美國的盟友，若在外交政策上總是跟隨美國，那麼中國會採取報復；另一方面「殺雞儆猴」告誡美國，中國可以通過摧毀美國盟友的經濟，造成美國在強化遏制中國的聯盟時有所顧慮。