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中澳漫畫風波／阿富汗時報：歡迎中國譴責澳軍

中國新聞組／北京3日電
趙立堅引用的圖片引發國際爭議。（取材自推特）
趙立堅引用的圖片引發國際爭議。（取材自推特）

中澳漫畫事件引發國際關注，爭議圖片中的主角之一阿富汗有當地媒體發表社論稱，歡迎中國譴責澳軍殺戮行為，也歡迎其他國家加入。

中共黨媒人民日報旗下環球時報報導，阿富汗時報12月1日發表社論稱，對無辜的阿富汗人民犯下的罪行，加以譴責並不是實現正義和公平的唯一途徑，事實上，為了正義，需要真正起訴那些犯下罪行的人員。

不過，社論稱，阿富汗人民熱烈歡迎譴責嚴重殘害阿富汗無辜群眾的非人道行為的任何人。自從近20年前美國與其西方盟友一起入侵阿富汗以來，譴責外國士兵在阿富汗犯下的戰爭罪行，仍是中國政府前所未有的、史無前例的及時表態。

這篇社論主張，其他國家也必須效仿，密切關注這個問題。

據報導，社論認為，因為中國是一個強大的國家，在該地區絕對有其影響力，這樣的舉動可以保證，沒有任何國家會想要窩藏罪犯。令人擔憂的是，如果犯下如此殘忍罪行的人卻逍遙法外，飽受苦難的阿富汗人民就會對西方軍隊失去信任，並將引發對他們的仇恨。但同時，這些（外國）軍人在過去多年的反恐鬥爭中幫助了阿富汗人民和政府。

報導引述社論指出，澳洲總理已經承諾將罪犯繩之以法，這是令人讚許的做法。但無論如何，痛苦的阿富汗人民歡迎中國的做法，不僅要對於針對阿富汗人民的非法殺戮行為進行譴責，而且要做出強烈反應，我們也歡迎其他國家站在將殺害無辜阿富汗人民的兇手繩之以法的立場上。

中國 美國 澳洲

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