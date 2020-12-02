我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

邊飛邊找落點…嫦娥5號著陸月球 開工「挖土」

特派記者陳言喬／北京2日電
圖為嫦娥五號探測器著上組合體太陽能帆板打開示意圖。(中新社)
圖為嫦娥五號探測器著上組合體太陽能帆板打開示意圖。(中新社)

經過七天飛行後，嫦娥五號「著陸器上升器」組合體於12月1日晚間11時許成功降落月球表面。

嫦娥五號於2020年11月24日凌晨4點半在海南文昌發射成功，經飛行七天，完成兩次軌道修正，兩次近月制動後，11月30日「軌道器返回器組合體」與「著陸器上升器組合體」分離，「著上器組合體」朝月球表面下降，於1日晚11時許成功降落月球正面預選區域，即月海的風暴洋北部呂姆克山脈附近，此處可能存在比較年輕的玄武岩，對月球火山活動演化歷史可望更進一步認識。

「著上器組合體」月面軟著陸後，組合體內的探測器將進行自動採樣工作，探測器上的鑽取機要深入月球地底兩米處鑽取0.5公斤的樣品，另由機械手表取1.5公斤的月壤，合計兩公斤，再由上升器帶回，預計採樣工作將進行數天。

專家稱，在月面上採集樣品時，探測器上的機械手與採樣機要在月球低重力環境下具備研磨、鑽孔、抓取月壤和輸送月壤、岩石的能力。

同時，儘管地球上的機械手能在模擬月球重力環境的試驗條件下做得很好，但真實的月球重力環境與模擬環境仍會存在誤差。機械手在地球上做出的精確動作，在月球上能否重複完成是一個較大的挑戰。

至於軌道器和返回器組合體，則在平均高度約200公里的環月軌道上飛行並等待上升器交會對接，成功對接後即可返回地球。

另據香港文匯報報導，中國航天科技集團五院專家表示，相較於嫦娥三號、四號，嫦娥五號對於著陸點的位置精度和平整度方面的高要求是空前的。可以說，落月的過程就是邊飛行邊找尋落點，在15分鐘內完成，約600公里外的全程自主跳傘。

報導稱，為實現「選址正確，落得準確」，嫦娥五號採用了中國航天科技集團五院502所已在嫦娥三號和四號上應用的「粗精接力避障」的方式，即著陸器和上升器組合體先是大推力反向制動快速減速，然後快速調整姿態並對預定落區地形進行拍照識別，避開大的障礙，實現「粗避障」，然後組合體在飛到距離月面100米時懸停，並再次對選定區域進行精確拍照，實現「精避障」，之後再斜向下飄向選定的著陸點，在移動到著陸點正上方之後開始垂直下降，到距離月面較近時關閉發動機，然後利用著陸腿的緩衝實現軟著陸。

12月2日，在北京航天飛行控制中心拍攝的落月後的嫦娥五號探測器。(新華社)
12月2日，在北京航天飛行控制中心拍攝的落月後的嫦娥五號探測器。(新華社)

中國 風暴 香港

上一則

閩瓊新一把手 都是「60後」醫學博士

下一則

網紅薇婭和領導會談 這姿勢曝露出身？

延伸閱讀

嫦娥五號探測器成功著陸 將展開月球採樣工作

嫦娥五號探測器成功著陸 將展開月球採樣工作
嫦娥五號成功實施近月制動 進入環月軌道

嫦娥五號成功實施近月制動 進入環月軌道
金山人語／月亮上的水、電與空氣

金山人語／月亮上的水、電與空氣
「嫦娥5號」奔月 破中國航太史4紀錄

「嫦娥5號」奔月 破中國航太史4紀錄

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元