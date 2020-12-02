邊飛邊找落點…嫦娥5號著陸月球 開工「挖土」

圖為嫦娥五號探測器著上組合體太陽能帆板打開示意圖。(中新社)

經過七天飛行後，嫦娥五號「著陸器上升器」組合體於12月1日晚間11時許成功降落月球表面。

嫦娥五號於2020年11月24日凌晨4點半在海南文昌發射成功，經飛行七天，完成兩次軌道修正，兩次近月制動後，11月30日「軌道器返回器組合體」與「著陸器上升器組合體」分離，「著上器組合體」朝月球表面下降，於1日晚11時許成功降落月球正面預選區域，即月海的風暴 洋北部呂姆克山脈附近，此處可能存在比較年輕的玄武岩，對月球火山活動演化歷史可望更進一步認識。

「著上器組合體」月面軟著陸後，組合體內的探測器將進行自動採樣工作，探測器上的鑽取機要深入月球地底兩米處鑽取0.5公斤的樣品，另由機械手表取1.5公斤的月壤，合計兩公斤，再由上升器帶回，預計採樣工作將進行數天。

專家稱，在月面上採集樣品時，探測器上的機械手與採樣機要在月球低重力環境下具備研磨、鑽孔、抓取月壤和輸送月壤、岩石的能力。

同時，儘管地球上的機械手能在模擬月球重力環境的試驗條件下做得很好，但真實的月球重力環境與模擬環境仍會存在誤差。機械手在地球上做出的精確動作，在月球上能否重複完成是一個較大的挑戰。

至於軌道器和返回器組合體，則在平均高度約200公里的環月軌道上飛行並等待上升器交會對接，成功對接後即可返回地球。

另據香港 文匯報報導，中國 航天科技集團五院專家表示，相較於嫦娥三號、四號，嫦娥五號對於著陸點的位置精度和平整度方面的高要求是空前的。可以說，落月的過程就是邊飛行邊找尋落點，在15分鐘內完成，約600公里外的全程自主跳傘。

報導稱，為實現「選址正確，落得準確」，嫦娥五號採用了中國航天科技集團五院502所已在嫦娥三號和四號上應用的「粗精接力避障」的方式，即著陸器和上升器組合體先是大推力反向制動快速減速，然後快速調整姿態並對預定落區地形進行拍照識別，避開大的障礙，實現「粗避障」，然後組合體在飛到距離月面100米時懸停，並再次對選定區域進行精確拍照，實現「精避障」，之後再斜向下飄向選定的著陸點，在移動到著陸點正上方之後開始垂直下降，到距離月面較近時關閉發動機，然後利用著陸腿的緩衝實現軟著陸。