我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

「中國像寶石…」 英工程師網述「美好經驗」讓華春瑩也轉發

中國新聞組／北京26日電
華春瑩發推分享Pete Truman關於中國的回答。（取材自南方都市報）
華春瑩發推分享Pete Truman關於中國的回答。（取材自南方都市報）

「你去過哪個國家和外界描述的完全不一樣？」美版知乎Quora上這則提問引發不少外國網友關注，名為Pete Truman的網友，留言列舉自己在中國生活感受到的種種美好體驗，吸引超過33萬網友點讚。這則回答也得到外交部發言人華春瑩的轉發，華春瑩並說「中國以開放的姿態歡迎你來，並一定會給你留下深刻印象」。

南方都市報報導，Pete Truman來自英國，目前在上海，是一名IT軟件工程師。他開通了個人網站，名為中國生活日記（Daily China Life），分享了許多他在中國生活的體驗，並時常以他親身經歷回答網友關於中國的提問、為來中國的外國人提供衣食住行方面的建議。

在來中國工作之前，PeteTruman已經來過中國數次旅遊，當時被中國古老而博大精深的文化吸引的他，萌生了到中國生活的想法。2017年初，他在上海找到了IT工程師的工作，辦理好簽證，就正式搬到中國，開啟了生活。

至今，我已經遊覽了超過50個中國的城市。他總是一個人旅行，在旅行時和當地人交談，現在他的微信裡有很多來自各地的中國朋友。

「中國就像被掩蓋的寶石，等著人們去發現她的美」，他列舉了很多喜歡中國的理由，包括安全性、電子支付的便利性，他也看到中國對傳統文化的重視與保存，雖然中國人性格平和、靦腆，但其實很熱情好客。

PeteTruman承認部分西方國家的人對中國和中國人民仍存在一些誤解和偏見，就像有網友會在Quora上提問「中國是不是一個落後的國家？」他覺得這些誤解和偏見是很多原因造成的，中國不是一個移民國家，長期居留在此的外國人占比並不大，而且大部分外國人不懂中文，這也是導致他們不了解中國的一個障礙。

他認為中國可以加強對外交流，例如上海紐約大學、西交利物浦大學等中外大學的聯合，都是非常好的例子。如果中國媒體能更多地用英文、在更多的社交媒體上報導，增加外國人對中國的了解，也是很好的事情。

中國 華春瑩 紐約大學

上一則

情殺? 河南女紀委書記被殺害後拋屍黃河 嫌犯已落網

下一則

央視質疑：逮捕孟晚舟計畫 精心設計卻無人認領

延伸閱讀

22歲楊超越「特殊人才」落戶上海 網民為何不服?

22歲楊超越「特殊人才」落戶上海 網民為何不服?
種種美好…英網友用寶石形容中國 華春瑩這樣回應

種種美好…英網友用寶石形容中國 華春瑩這樣回應
美威脅限制螞蟻、騰訊 華春瑩批「現代海盜」

美威脅限制螞蟻、騰訊 華春瑩批「現代海盜」
加入COVAX 中國疫苗與世界共享

加入COVAX 中國疫苗與世界共享

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？