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川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

路透：中企黑名單 華府將再增4家

記者李仲維／綜合報導
美國將對35間與軍方有關的中國企業施加限制。（路透）
美國將對35間與軍方有關的中國企業施加限制。（路透）

美國總統川普任期進入倒數階段，外界推測他將更激進，包括進一步制裁中國企業。路透援引消息人士指出，華府準備再將四家中企列入五角大廈黑名單，限制它們接觸美國投資人，原因是這些企業得到中國軍方支持。報導稱，川普政府正尋求在任期結束前的日子裡，鞏固其鷹派對華（政策）遺產。

報導援引一名美國政府官員和一位匿名知情人士稱，此一決定尚未被公布，可能最早將於20日，由美國國防部宣布，但是也可能在本周公布。截至目前，白宮和中國駐美大使館都尚未回應路透的相關報導。

如果該決定被正式宣布，受到影響的中企數量將增至35家，其中包括海康威視、中國電信、中國移動等業界龍頭。路透稱，白宮方面沒有立即對此做出回應。

據了解，美國1999年頒布的一項法律規定，五角大樓必須編製一份由中國人民解放軍「擁有或控制」的「中共軍工企業」名單，但美國國防部直到今年才遵照執行。

今年6月，美國國防部將華為、海康威視等20家中國高科技企業列入中國軍方擁有、控制的公司清單。8月底，清單上又新增中國交建、中國長江三峽集團公司、中化集團等11家公司。

此前幾天，白宮頒發了一項行政命令，試圖從2021年11月起禁止美國投資者購買被列入該黑名單的公司的證券。

有專家表示，川普禁止美國人投資華盛頓認定的與中國軍方有關聯的公司的指令，不太可能對這些公司造成嚴重打擊，因為該指令所涉範圍有限，以及美國基金所持這些公司的股份已經很少。此外，總統當選人白登至今還未詳述對中戰略，但種種跡象顯示他會持續對中國採取強硬措施。

另據德國之聲報導，愈來愈長的這份美國國防部黑名單可能會加劇這兩個世界最大經濟體之間的緊張關係。中美兩國本來已經因為新冠疫情和香港問題而存在分歧。

這份名單也是華盛頓一項更廣泛打擊北京意圖的一部分。華府認為，北京正在努力將新興民用技術用於軍事目的。

中國 美國 國防部

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