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吉湘黔滇4省長接棒省委書記 諶貽琴是中國唯一女書記

中國新聞組／北京21日電
貴州新任省委書記諶貽琴。(取材自中新社)
貴州新任省委書記諶貽琴。(取材自中新社)

吉林、湖南、貴州、雲南原省委書記屆滿卸任，北京同日調整職務，由景俊海、許達哲、諶貽琴、阮成發接任。此前四人均擔任該省省長職務，此番順位接棒省委書記。其中諶貽琴成為中國31個省唯一一位女性省委書記，也是新中國成立以來第四位女性省級黨委書記。

文匯報報導，新任貴州省委書記諶貽琴是白族女幹部，出生於1959年12月。她仕途一直未出貴州，歷任黔南州委副書記、銅仁地委副書記、貴州省委常委、宣傳部部長、貴州省副省長、貴州省委副書記、政法委書記等職務。2017年9月，諶貽琴出任貴州省代省長，翌年1月當選為省長，至此次升任省委書記。

女性在中共官場能當上省級黨政「一把手」並不多見，目前，諶貽琴是中國31個省區市中唯一一位女性省委書記。此前三位分別是原河北省委書記呂玉蘭、原江西省委書記萬紹芬，以及先後擔任過福建省委書記、天津市委書記的中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭。

報導指出，近年來，出身航天科工領域的高官已成政壇重要力量，新任湖南省委書記許達哲，就曾在航天系統工作超30年。

1956年出生的許達哲從中國航天集團設計員幹起，此後一路升任至董事長。2013年12月，許達哲出任工信部副部長、黨組副書記、國家航天局局長，國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長等職。2016年8月，他首次到地方任職，任湖南省委副書記、代省長，4個月後當選省長。

新任吉林省委書記景俊海早年一直在陝西工作，2008年1月，景俊海出任陝西副省長，2012年晉升陝西省委常委。2015年6月，55歲的景俊海進京任中央宣傳部副部長，2017年任北京市委副書記。後調任吉林省委副書記，翌年1月初任吉林代省長，1月底當選省長。

新任雲南省委書記阮成發是武漢人，出生於1957年10月，仕途主要集中於湖北、雲南兩省。2004年9月後任湖北省副省長，省委常委，2016年底，阮成發跨省調任雲南省委副書記、代省長，次年1月轉正。

吉林、湖南、貴州、雲南原省委書記屆滿卸任，北京同日調整職務，由景俊海、許達哲、諶...
吉林、湖南、貴州、雲南原省委書記屆滿卸任，北京同日調整職務，由景俊海、許達哲、諶貽琴、阮成發接任。（取材自中新社）

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