繼巴西後 土耳其買2000萬劑中國疫苗

中國新冠疫苗已被國外預訂，土耳其將在幾天內簽署從北京科興中維生物技術有限公司購買約2000萬劑新冠疫苗的合同。（取材自南方+）

繼巴西之後，土耳其將成為中國疫苗 的第二個買家。路透報導，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在該國議會上表示，土耳其將在幾天內簽署合同，向中國的科興生物購買約2000萬劑新冠疫苗。克扎表示：「我們可以在12月採購至少1000萬劑中國疫苗。我們希望增加這個數字。明年1月也會有和12月同等劑量的疫苗。」

據南方+報導，今年8月，土耳其衛生部藥品和醫療器械局批准了科興公司開發的新冠疫苗在土耳其境內進行隨機、雙盲、對照的第三期臨床研究。試驗設計入組人數1.3萬人（包括1200名醫護人員），自願接種者為18至59歲的成年健康人，以驗證該款疫苗的有效性。9月17日，土耳其安卡拉的哈傑泰佩大學醫學院為首批志願者註射了該款新冠疫苗。而根據初步試驗結果顯示，科興公司的新冠疫苗能迅速引發免疫反應。

另據澎湃新聞報導，中國18日在湖南省湘潭市湘潭縣開始部分新冠病毒重組 蛋白疫苗三期臨床試驗，預計11月下旬在烏茲別克、印尼、巴基斯坦、厄瓜多開始境外三期試驗。

報導也提到，這款疫苗是由安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司和中國科學院微生物所聯合研製，為中國第五款進入三期臨床試驗的候選疫苗。前四款進入三期臨床試驗的疫苗則為滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種。

報導也提到，若按現有產能計算，一旦獲批，這款病毒重組蛋白疫苗年產能可達3億劑、1.5億人份。