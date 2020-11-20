我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

繼巴西後 土耳其買2000萬劑中國疫苗

中國新聞組／北京20日電
中國新冠疫苗已被國外預訂，土耳其將在幾天內簽署從北京科興中維生物技術有限公司購買約2000萬劑新冠疫苗的合同。（取材自南方+）
中國新冠疫苗已被國外預訂，土耳其將在幾天內簽署從北京科興中維生物技術有限公司購買約2000萬劑新冠疫苗的合同。（取材自南方+）

繼巴西之後，土耳其將成為中國疫苗的第二個買家。路透報導，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在該國議會上表示，土耳其將在幾天內簽署合同，向中國的科興生物購買約2000萬劑新冠疫苗。克扎表示：「我們可以在12月採購至少1000萬劑中國疫苗。我們希望增加這個數字。明年1月也會有和12月同等劑量的疫苗。」

據南方+報導，今年8月，土耳其衛生部藥品和醫療器械局批准了科興公司開發的新冠疫苗在土耳其境內進行隨機、雙盲、對照的第三期臨床研究。試驗設計入組人數1.3萬人（包括1200名醫護人員），自願接種者為18至59歲的成年健康人，以驗證該款疫苗的有效性。9月17日，土耳其安卡拉的哈傑泰佩大學醫學院為首批志願者註射了該款新冠疫苗。而根據初步試驗結果顯示，科興公司的新冠疫苗能迅速引發免疫反應。

另據澎湃新聞報導，中國18日在湖南省湘潭市湘潭縣開始部分新冠病毒重組蛋白疫苗三期臨床試驗，預計11月下旬在烏茲別克、印尼、巴基斯坦、厄瓜多開始境外三期試驗。

報導也提到，這款疫苗是由安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司和中國科學院微生物所聯合研製，為中國第五款進入三期臨床試驗的候選疫苗。前四款進入三期臨床試驗的疫苗則為滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種。

報導也提到，若按現有產能計算，一旦獲批，這款病毒重組蛋白疫苗年產能可達3億劑、1.5億人份。

疫苗 中國 重組

上一則

研究「武則天她媽在欽州」 廣西靈山成立工作組被罵沒文化

下一則

天津增4確診！小區升高風險、封醫院

延伸閱讀

羅大招募嬌生疫苗臨床試驗志願者

羅大招募嬌生疫苗臨床試驗志願者
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
土耳其一如預期大幅升息 新總裁尋求重振央行信譽

土耳其一如預期大幅升息 新總裁尋求重振央行信譽
輝瑞疫苗防護率達95%有效 緊急申請授權 預期年底供2000萬人接種

輝瑞疫苗防護率達95%有效 緊急申請授權 預期年底供2000萬人接種

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切