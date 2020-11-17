新聞眼／北京方言「混不吝」 酸川普耍賴

北京 有句方言叫「混不吝」（渾不吝），意思是「什麼都不怕、不在乎，豁出去了」，還有一點「耍賴、胡鬧」的意思，不少北京民眾就把這句方言用來形容當前的川普 。

川普在中國 網民間的代號除了「川建國」，還有一個「懂王」的稱謂，川普愈打壓中國，愈協助中國團結復興，所以叫他「川建國」；「懂王」是調侃川普什麼都懂，上知天文下知地理，全世界就他最聰明、是行家，所以是「懂王」，其實是諷刺他愛說謊、吹牛不打草稿、又違反科學。

華盛頓郵報就統計「懂王」已經在推特上貢獻了3300條錯誤或具有誤導性的資訊。最著名的就是他說消毒劑注射到體內可以一分鐘殺死新冠病毒，結果還真有多人聽了他的話，飲用洗手液中毒死亡、失明。

北京與他交手四年後發現川普的個性和執政特點是「幼稚無知（無畏）、又老謀深算（頑固）」，幼稚無知是不懂、不了解治國理政與外交合縱連橫，反覆無常，只憑自己好惡而行；老謀深算是指他是商場老手，在他眼裡什麼都可用「生意」解決問題。

川普敗選已是定局，但他指控對手作弊，始終不承認失敗，北京迄今低調謹慎應對，中國國家主席習近平遲不向白登祝賀，更真實的原因是，面對一個什麼都不怕、什麼都敢說、什麼都敢做的「混不吝」（川普），要避免川普把敗選怨氣發洩在中國身上，進一步惡化雙方關係。反正川普都快要下台了，就沒必要再去刺激他了，平穩渡過這段期間，對當前的中美關係更為有利。

但川普政府似乎極想對中國生事，國務卿龐培歐說出「台灣不是中國一部分」，惹得中國跳腳，但中國外交部、國台辦僅是制式的回應批判，且這回中國國防部沒回應，其他更不會有任何實質反制行動。

面對下一波川普政府可能的突來之舉，中國在外交與軍事上已全力做好防守，例如提升南海戰備戒備，務求在剩下的川普任期內不升高雙方衝突。