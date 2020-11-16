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中國第5款新冠疫苗進3期臨床 烏茲別克招5000人試驗

中國新聞組／北京16日電
智飛龍科馬生物制藥有限公司5日為將赴海外進行新冠疫苗試驗的人員送行。（取材自智飛龍科馬生物制藥有限公司官網）
智飛龍科馬生物制藥有限公司5日為將赴海外進行新冠疫苗試驗的人員送行。（取材自智飛龍科馬生物制藥有限公司官網）

中國第五支新冠疫苗進入三期臨床試驗的候選疫苗，該疫苗由安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司研發，將在烏茲別克開展三期臨床試驗，預計招募5000名志願者接種。

香港01引述新華網英文版報導，烏茲別克政府近日表示，中國製藥公司「智飛龍科馬」的新冠疫苗已被運送至烏茲別克，中國專家也被派到該國，負責監測志願者並培訓烏茲別克醫生。

另據中國新聞社微信公眾號「絲路新觀察」報導，烏茲別克防疫指揮部專家表示，志願接種者不但可獲得補助，若出現任何併發症或不良反應，將免費為其治療。

據悉，該疫苗是屬於「重組亞單位疫苗」。中國科學院微生物研究所表示，這款疫苗運用工程化細胞株方式進行工業化生產，希望能達到低成本、高產能以及較廣泛的可及性。烏茲別克創新發展部長阿卜杜拉赫莫諾夫（Ibrokhim Yu. Abdurakhmonov）日前曾在受訪時表示，中國產新冠疫苗的安全性要遠遠高於其他的同類疫苗。

根據中國官方分類，另有兩種疫苗技術進入第三期臨床試驗，分別為「滅活疫苗」和「腺病毒載體疫苗」，國藥集團與科興中維研發的屬於前者，陳薇院士團隊研發的為後者。

據路透數據，烏茲別克截至11日為止，國內新冠確診人數逾6萬9000人，死亡人數589人，近日單日新增病例約在200人左右。

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