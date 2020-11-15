銀監會：鼓勵金融創新 但不能寡頭壟斷

螞蟻集團首次公開上市（IPO）案被臨時叫停。(新華社)

中國 銀行保險監督管理委員會首席風險官肖遠企14日表示，金融監管鼓勵金融創新，但金融創新不能形成寡頭壟斷，從創新開拓者退變為創新阻礙者，淪為破壞遊戲規則的利己工具；他並稱金融體系出現風險並不可怕，關鍵是要有一個底線，不能出現金融危機。

肖遠企這番談話前不久，中國官方剛於4日叫停了螞蟻集團首次公開上市（IPO）案。華爾街 日報報導，叫停原因是阿里巴巴集團創始人馬雲 10月24日出席上海第二屆外灘金融峰會時的演講，引來中國高層震怒，由中國國家主席習近平親自叫停了螞蟻上市案。馬雲當時曾說了「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」等內容。

肖遠企是14日參加「第11屆財新峰會：重建全球信任」論壇時做了上述發言，由於談的金融創新、風險監管等與馬雲此前的演講內容相關，有分析稱肖遠企的談話是在「補強」中國官方叫停螞蟻集團上市案的「背景說明」。

上海證券報報導，肖遠企在會中說，監管從來就是金融創新的推動者和維護者，但也應最大化提高金融市場的資源配置效率，同時構築金融安全屏障，最小化金融運行成本、內在損失和外溢風險。

他表示，監管鼓勵四種金融體系的創新。首先是「能提高市場效率」的創新。第二是「能守住風險底線」的創新，金融體系出現風險並不可怕，關鍵是要有一個底線，就是要防止出現系統性風險，不能出現金融危機。監管就是要讓非理性的狂歡回歸理性，堅決不支持繼續把狂歡推向瘋狂的所謂創新。

第三是鼓勵「能夠增進社會福利」的金融創新。第四是鼓勵「能維護公平競爭」的金融創新，金融創新不能夠形成寡頭壟斷，獲取超額回報，損害公眾利益，從創新開拓者退變為創新阻礙者，淪為破壞遊戲規則的利己工具，金融監管就是要維護公平的市場競爭環境，特別是降低「大而不能倒」造成的道德風險。

另全國政協常委、原中國銀行業監督管理委員會主席尚福林14日也在會中說，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻金服這樣的金融業態，都應該遵循金融業的一些基本規律。要提高市場效率，同時還要防範風險。