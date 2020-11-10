習近平遲未賀白登 中方：將按國際慣例辦理

對白登當選美國總統，中國外交部發言人汪文斌表示，中國將按照國際慣例辦理。（取材自中國外交部官網）

中國 外交部發言人汪文斌9日主持例行記者會，對中國國家主席習近平遲未向白登 致電祝賀，他表示，「我們注意到白登先生已經宣布成功當選，我們理解大選的結果會按照美國 的法律和程序作出確定」。

據外交部網站消息，外交部例行記者會上，路透提問美國總統候選人白登在競選中曾作出不利於中方的表態。現在白登已勝選，中方如何看待他提出的有關施政綱領對中美關係的影響？汪文斌說：「中方在有關問題上的立場是一貫和明確的，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。我們歷來主張中美雙方應該在相互尊重、互不干涉內政的基礎上管控存在的分歧，推動中美關係實現健康穩定發展。希望美國新一屆政府同中方相向而行。」

另據本報系聯合報報導，習近平一直未祝賀白登9日成為外交部記者會媒體提問的重點，汪文斌在回應多輪媒體提問有關賀電問題說，中國將按照國際慣例辦理。至於中美關係有關的看法，汪文斌表示，中方歷來主張，中美雙方應該加強溝通對話，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作，推動中美關係健康、穩定發展。

在中國官媒部分，中國央視新聞頻道9日頻繁播報美國大選並介紹白登。央視一起頭的說法是「據美國多家媒體宣布白登贏得大選」，還稱包括英國、德國、法國、日本等多國元首已向白登祝賀。不過央視花更多時間報導美國當前因選舉造成的紛亂，包括雙方支持者的對峙、西雅圖槍擊死亡案、川普發起的多州訴訟等。

中新網、中國網有小篇幅介紹美國大選當前情況，但兩大官媒新華網、人民網在首頁並未找到美國大選的有關新聞。人民日報旗下的環球時報則是兩天發出社評談中美關係，希望未來白登能夠以一種實事求是的態度處理中美競爭。

港媒報導稱，官媒和部分中國學者9日都傾向審慎樂觀，但預料美國對華態度未必有太大改變。