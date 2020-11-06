華為控告美16部門 拖延公開孟晚舟案文件

華為對美國政府16個部門提出告訴。（路透資料照片）

在加拿大法官允許孟晚舟 案再提新證據後，華為 在美提出訴訟，控告美國 政府16個部門故意拖延公開多份涉及孟晚舟被捕案的文件，包括加拿大騎警與邊境局的通信記錄。華為認為這些文件可能證明拘捕孟晚舟存在政治動機。目前，被起訴的美國政府部門沒有任何回應。

環球時報報導，華為指控川普政府阻止其向包括聯邦調查局（FBI）、美國司法部、商務部、國務院、國土安全部在內的至少16家政府部門和機構提出信息披露請求。

華為律師表示，有跡象表明，美國希望通過對華為及孟晚舟的刑事指控達到與司法正義無關的政治目的。此外，華為還要求獲得一些政府機構之間的相關文件，例如美國國土安全部、司法部以及白宮之間的聯絡文件，以及美國一些部門與參與調查或拘捕孟晚舟的加拿大當局的通信記錄。

起訴書中列舉了一系列美國希望通過逮捕、引渡孟晚舟達到的目的，包括干涉華為公司在5G市場的優勢地位、增加在與中國貿易談判中的籌碼等。

華為的律師表示，上述通信記錄可能證明對華為及孟晚舟的起訴依據是不合理的。目前，被起訴的美國政府部門沒有任何回覆。

報導指出，華為在一年前就依據美國「信息自由法案」賦予的權利向美政府部門提出了12項信息披露要求，但幾乎沒有獲得任何回覆。

起訴書稱，加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院就孟晚舟被捕和引渡案進行的審訊被全球媒體廣泛報導，引發史無前例的關注，更加證明美國相關部門有必要盡快公開相關文件。