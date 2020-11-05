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習談雙循環：非國內封閉 稱要讓中國成世界市場

記者呂佳蓉／綜合報導
習近平在第三屆中國國際進口博覽會開幕式上發表演講。(新華社)
習近平在第三屆中國國際進口博覽會開幕式上發表演講。(新華社)

第三屆中國國際進口博覽會開幕式昨晚在上海舉行，中共總書記習近平表示，19屆五中全會提出以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進新發展格局，絕對不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。

據新華社報導，習近平以視訊方式致詞。他說，疫情讓世界經濟不穩定、不確定的因素增加，但中國擴大開放的步伐仍再加快，各國走向開放、走向合作的大勢沒有改變。習近平並宣布全面擴大開放、優化營商環境等四舉措，要讓中國市場成為世界的市場。

習近平說，要致力於推進合作共治的共同開放，不應任由單邊主義、保護主義破壞國際秩序和國際規則，要以建設性姿態改革全球經濟治理體系，推動建設開放型世界經濟。

他指出，剛閉幕的19屆五中全會，對「十四五」時期發展作出全面規畫。中國決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的目標即將實現，從明年起將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，中國將進入一個新發展階段。「適應新形勢新要求，我們提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這絕不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。」

習近平並稱，新冠疫情對各國都是一場大考。中國經濟呈現穩定轉好態勢，前三季度實現了正增長，其中對外貿易額增長0.7%，實際使用外資增長5.2%，為推動世界經濟復甦發揮了積極作用。下一步，中國將秉持開放、合作、團結、共贏的信念，堅定不移全面擴大開放，將更有效率地實現內外市場聯通、要素資源共享，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場，為國際社會注入更多正能量。

中國 習近平 疫情

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