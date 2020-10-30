開小門？美國允許供貨華為「非5G」晶片

英國金融時報報導稱，美國可能將允許企業向華為非5G業務供貨。圖為華為9月位於德國柏林國際廣播展的攤位。（路透）

英國金融時報引述消息人士透露，美國 商務部將有條件允許更多晶片公司向華為 供貨，這意味著華為重要的智能手機部門可能有機會因為美國「開小門」而復甦；另一方面，華為財務長孟晚舟所涉案件也在引渡聽證會上連獲有利證詞，外界認為華為或已明顯迎來生死轉機。

據英國金融時報報導引述消息人士透露，美國商務部近日在簡報會上表示，只要能證明晶片不會用於華為的5G業務，美國將允許更多的晶片公司向華為供貨。分析人士認為，儘管制裁仍將對華為的5G業務構成嚴峻挑戰，但該公司重要的智慧型手機 部門可能有機會復甦。

有兩家亞洲半導體公司的高管表示，他們對恢復發往華為的許可證申請感到樂觀，其中一名表示：「美國已經向我們表明，用於行動設備的晶片不是問題」。

根據美國5月實施的規定，華盛頓禁止全球公司製造或使用含美國技術的零組件出售給中國企業。之後政策於8月收緊，有可能阻礙華為獲取晶片。但最近華盛頓似乎更願意允許企業向華為提供非5G用途的組件。

南韓三星電子的顯示器部門27日表示，它已獲得美國許可，可將手機的OLED顯示器運送給華為。

國際投行Jefferies分析師Edison Lee在研究筆記中表示：「我們認為，這是美國打算允許華為繼續從事手機業務的有力跡象，因為正如我們所言，它不會對美國構成明顯的國家安全威脅。」總部位於加州的日本索尼（Sony）和OmniVision也已獲得許可，可向華為提供CMO感光元件（用於相機的晶片）。

Edison Lee提到，如果華盛頓願意讓華為的智慧型手機業務倖存下來，美國晶片公司高通和聯發科可能會在今年晚些時候獲得銷售給華為的許可。

但對華為的智慧手機業務來說，高通能否獲准供貨才是最大關鍵。華為消費者業務部門也積極突圍，包括搶攻筆記型電腦、平板電腦、智慧電視等商機，以提高非手機產品占比，降低美國禁令衝擊。

券商中國報導，美國將有條件允許廠商向華為銷售晶片，孟晚舟案也因加拿大皇家騎警及加拿大邊境服務署官員先後做出有利於孟晚舟的證詞而出現進展，這顯示華為或將迎來生死轉機。