紹興領跑 官方開放疫苗預約接種

浙江省紹興市20日開放新冠疫苗緊急接種登記，市民可通過紹興市衛生健康委員會官方公眾號預約。(取材自紹興衛健公眾號)

浙江省紹興市20日開放新冠疫苗 緊急接種登記，市民可通過紹興市衛生健康委員會官方公眾號，在手機登記預約。從公開資料來看，浙江或是目前唯一推進新冠疫苗緊急接種的省市。

澎湃新聞報導，「紹興衛健」公眾號20日公布新冠疫苗緊急接種須知，目前中國有若干新冠疫苗已進入Ⅲ期臨床試驗，安全性、有效性達到預定標準。綜合評估秋冬季疫情 防控形勢，認真規畫新冠疫苗緊急接種工作，確定重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則。

根據後續疫苗供應情況，穩步開展重點推薦對象自願接種工作，根據意向預約登記後安排接種。該須知公告，新冠疫苗緊急接種程序為接種2劑次，間隔14至28天，推薦間隔28天，接種年齡18至59周歲。

疫苗價格為每支200元（人民幣 ，下同），2劑次共400元，另接種服務費每劑次28元。

公告稱，疫苗緊急接種對象分為重點保障對象、重點推薦對象和一般對象。重點保障對象包括醫務人員、衛生防疫人員、口岸檢疫和邊防檢查工作人員、集中隔離醫學觀察工作人員等；重點推薦對象包括保障城市基本運行人員、公共場所服務人員、特殊場所人員、前往疫情中高風險國家和地區從事公務的人員等；一般對象指自願接種的其他人群。

從公開資料來看，浙江或是目前唯一推進新冠疫苗緊急接種的省市。10月16日，浙江省政府新聞辦舉行第55場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會透露，浙江綜合評估秋冬季疫情防控形勢，認真謀劃新冠疫苗緊急接種工作。

10月15日，浙江嘉興市疾控中心就在微信公眾號發布消息表示，根據上級有關要求，新冠疫苗緊急接種按重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則開展。此外，在浙江義烏，新冠疫苗緊急接種已經正式開始。