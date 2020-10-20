間諜？迷路？印軍邊界逮捕1解放軍

圖為印度軍車。（路透）

印度 軍方19日發表聲明指，當天在拉達克地區（Ladakh）逮捕一名中國 士兵，印媒稱印軍正在調查該士兵是否為間諜 。中國官媒環球時報則稱，這名士兵可能因「迷路」而越界，中印正溝通中；環時總編輯胡錫進說，這名士兵將被送返中國。

印度媒體今日印度（India Today）19日報導，一位名叫王亞龍（音譯）的中國軍隊下士當天上午越過中印實際控制線，在拉達克地區的狄姆喬科（Demchok）被印度陸軍逮補。拉達克地區在過去幾個月是中印兩國的關鍵衝突地帶，6月時兩軍曾在此發生肢體衝突，印方稱有20名印度軍人喪生，中方則未公布死傷數字。

今日印度報導指，王亞龍是修理兵器的裝甲兵，事發時攜帶著軍方和民間的文件，根據資料是來自浙江。報導指，印方正調查他是否在執行間諜任務，按照既定協議，在完成相關手續後，這名士兵將在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）送還給中方。

印度方面證實已收到中國解放軍請求協助尋找一名失蹤士兵的請求，環球時報19日晚間亦證實，有中國士兵遭印度扣留，可能是「迷路」所致；印方已向中方通報，將對其進行醫學檢查後移交中方。該報總編胡錫進稱，這名士兵將被釋放回中國，這一事件應不會讓兩國邊境再現緊張情勢。