打臉中國 日相靖國神社供奉祭品

日本首相菅義偉近日向靖國神社供奉供品。（共同社）

中國 駐日大使孔鉉佑16日接受日媒專訪時剛說完「中日關係已經重回正軌，正處在改善發展的關鍵期」，日本 首相菅義偉17日就向靖國神社供奉祭品。中國外交部發言人趙立堅昨天批評日相此舉再次反映了日本對待侵略歷史的錯誤態度，敦促日本正視反省侵略歷史。

綜合報導，日本靖國神社近日舉行秋季例大祭，菅義偉未親赴參拜，而是沿襲前首相安倍晉三的作法，於17日供奉被稱為「真榊」的供品。路透報導，這是菅義偉自9月上任以來首次向靖國神社供奉祭品。

菅義偉此舉引來中國不滿，趙立堅在回答記者提問時回應表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14名對二戰負有嚴重罪責的甲級戰犯。日方的消極舉動再次反映日方對待侵略歷史的錯誤態度。中國敦促日本切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

另外，孔鉉佑16日接受日本富士電視台「重磅新聞」直播節目專訪，針對主持人提問釣魚台 主權將如何處理時表示，釣魚台問題有很多可能的解決方案，中國願與日本在管控好有關問題基礎上，透過協商尋求妥善解決的辦法，中方還未考慮將釣魚台問題訴諸國際法院。

據中國駐日本大使館微信公眾號消息，孔鉉佑在專訪中表示，「釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，釣魚台問題事關領土主權，牽動中日兩國國民感情，十分複雜敏感。」最重要的是雙方都要從大局出發處理矛盾分歧，防止局勢激化，雙方應透過外交等管道，以靜悄悄的方式開展溝通。

而被問到日中雙方在釣魚台海域開展海洋氣象、海上搜救等合作的可能性時，孔鉉佑認為，有充分對話空間和合作可能。

孔鉉佑在專訪結束前親題了「親仁善鄰」四字，期待中日關係獲得改善。但就在專訪後的翌日，日相菅義偉就向靖國神社奉納了貢品。