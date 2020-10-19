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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

曾襲白登陣營？美媒：谷歌揭中黑客新招 偽防毒軟件入侵

中國新聞組／北京19日電

美國之音報導，谷歌（Google）公司稱，與中國政府有關的黑客冒名防毒軟件McAfee，試圖在電腦中植入惡意軟件。這些黑客看起來就像是在今年稍早曾試圖攻擊前副總統、民主黨總統候選人白登競選陣營的黑客。

據報導，谷歌表示，當時黑客未能成功發動攻擊。

中國的黑客組織被谷歌公司稱為APT31（APT是Advanced Persistent Threat, 高級持續性威脅的英文縮寫）。它通過給用戶發送電郵連接，誘使用戶下載位於GitHub的惡意軟件，使襲擊者能夠上傳和下載文件，並執行命令。因為該組織利用GitHub和Dropbox等服務發起攻擊，所以很難對其進行追蹤。

報導指出，谷歌下屬的威脅分析部門在發出的博客上寫道：「攻擊的每個惡意部分都搭載於合法的服務上，使防禦者很難用網絡訊號進行追蹤。」

谷歌在博客文章中舉例，稱有攻擊著假扮成McAfee，敦促用戶到GitHub下載合法的McAfee軟件。但攻擊者同時也將惡意軟件裝入用戶的系統。

報導稱，谷歌在博客文章中沒有透露誰是最近的受攻擊者，但表示在美國大選的北京下，APT構成的威脅受到越來越多的關注。

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