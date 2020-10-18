新疆：「再教育」學員結業 促美取消制裁

新疆自治區政府表示，新疆教培中心學員已全部結業，過上了正常生活。（新疆司法行政微博照片）

新疆自治區政府表示，新疆教培中心學員已全部結業，過上了正常生活，當地政府對他們沒有什麼特殊措施，敦促美國 相關機構撤銷對多家新疆企業進行制裁的錯誤決定，恢復兩國企業間正常經貿往來。

據新華社報導，新疆自治區16日舉行記者會，發言人祖力亞提．司馬義在回答路透提問時作上述表述。

新疆商務廳副廳長阿斯哈爾．吐爾遜在記者會上則批評，美國以所謂「強迫勞動」為由，對多家新疆企業進行制裁，嚴重侵犯企業和員工的正當權益，新疆對此表示強烈憤慨和嚴厲譴責。

阿斯哈爾．吐爾遜說，這些企業都是合法註冊、依法依規生產經營的民營企業，為當地少數民族群眾脫貧致富提供機會，根本不存在「強迫勞動」問題。他批評，「美國相關部門既未核實相關情況，也未與企業員工有過任何溝通接觸，就實施無理制裁，嚴重違反了國際貿易規則，是赤裸裸的霸凌行徑」。

美國等西方國家近年來指控中共 官方，在新疆將超過100萬的維吾爾和其他少數民族穆斯林送「職業技能教育培訓中心」（教培中心）接受「再教育」。中共去年12月曾表示，這些教培中心學員都已經結業，但西方研究人員發現，中共實際上仍在追加新疆拘押營的建設投資。

美國眾議院今年9月先後通過跨黨派的「防止維吾爾強迫勞動法」和「強迫維吾爾人勞動披露法」。美國勞工部 則於9月30日公布了據信是由兒童或強迫勞工生產的商品清單等。