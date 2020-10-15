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又1家? 彭博：威脅國安 美擬制裁中航工業

中國新聞組／北京15日電
川普政府可能將對中國航空工業集團公司發起制裁。(取材自中國航天局官網)
川普政府可能將對中國航空工業集團公司發起制裁。(取材自中國航天局官網)

隨著近期中美關係不佳，川普政府可能將對中國航空工業集團公司（AVIC，下稱中航工業）發起制裁。

觀察者網引述彭博社報導稱，中航工業可能成為繼華為、TikTok和微信之後，又一個美國政界人士想要利用並打擊中國影響力的目標。今年6月，川普政府已將中航工業列入中國軍方「控制或擁有」的公司名單中，宣稱他們與中國軍方有關聯，威脅美國國安。中航工業並未回應這些指控。

報導稱，總部位於北京的中航工業是全球最大的軍工企業之一，是國有企業集團，擁有100多家子公司和45萬餘名員工，這一規模比波音公司和空巴公司加起來還要多。中航工業不僅僅只是製造軍事設備，同時還經營著製造客機和私人飛機的民用企業，其中一些飛機使用的零部件是和美國公司合資生產的。

報導稱，羅蘭貝格諮詢公司在北京的合夥人於占福表示，中航工業獲得很大的國家支持，有志於成為「中國的波音和空巴」。

報導還提到，與其他一些被列入美國國防部制裁名單上的中國公司不同，比如中國船舶重工集團（CSIC）和中國移動通信集團（CMCG），中航工業在美國的業務覆蓋範圍已經從墨西哥灣延伸至了大湖區。

彭博社指出，除了指責中航工業是中國軍方的一個分支以外，川普政府還公布了更多具有限制性的商業夥伴關係準則。川普曾於9月7日表示，他希望禁止中國公司贏得聯邦外包合同，但他還沒有詳細說明這可能涉及到什麼。

今年6月，川普政府已將中航工業列入中國軍方「控制或擁有」的公司名單中，宣稱他們與中國軍方有關聯。

對此，中國外交部發言人華春瑩在9月1日的例行記者會上回應稱，這再次證明美國的外交已經淪落為制裁外交。美國外交除了日復一日地撒謊欺騙、甩鍋推責、攻擊抹黑中國之外，就是在威脅制裁或宣布制裁。這的確非常悲哀。

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