嚴君玲的「落葉歸根」 化身醫學大樓

落葉基金會醫學創新大樓的設計圖。(UCI news)

位於加州的I-405公路貫穿南北兩端。進入橙縣爾灣 境界，有一條加州73號公路，是通往爾灣加州大學 (UCI)的捷徑。Bison路出口向東是校園，西向便到太平洋海岸去了。最近，Bison到校園這段路，改稱為「Michael Drake路」。原來，這一大片土地，正是學校的「工業醫學園區」。它是Michael Drake擔任校長期間大大地發展起來的。

爾灣加大旁的公路，以老校長為名。(作者提供)

Drake是一位眼科醫師，最早是舊金山加大(僅有醫學院)的教授，又任加州大學總部的副校長(主管醫務)，後被外放出任爾灣校區的校長，接著到Ohio State University擔任校長。去年8月回鍋出任加大10個校區的總校長。最近他回「娘家」看看，修改路名，便是大家送他的一份禮物了。

這個工業醫學園區，無時無刻不在大興土木。最近，又有一個大工程要上路了。校方日前宣布，一筆3000萬元的捐款，加上校方另籌2000萬元的相對基金，將要動工建築「落葉基金會醫學創新大樓」。這將是探索新科學與提高民衆生活水平的重要資源。

《落葉歸根》的封面。(Amazon)

大家好奇，是誰的落葉基金會(Falling Leaves Foundation)能掉下那麽多「金葉子」呢？這個故事，就要從 「Falling Leaves: Return to the Roots」《落葉歸根》那本書談起。這本書的作者嚴君玲(Adeline Yen Mah)，1930年代末期在天津出生，曾住上海和香港。到英國學醫，在加州當醫生。1997年，用英文寫這本自傳，兩年後，又由自己翻譯成中文。目前已有20幾種文字的譯本了。

她描寫的是自己「灰姑娘」的命運。出生的第二天，母親病逝。家人把她看成「妖孽」，既無父愛，又受了後娘的虐待。年輕時，跟人苦戀七年，全被欺騙了。到了紐約，遇到前夫，受其欺負虐待，以離異了結。父親和繼母過世後，她一片好奇之心，要看他們的遺囑。結果發現兩老不但不愛這個女兒，根本從來不接受她。她滿腹怨恨，又能向何處訴説呢？

有人常把這本自傳，跟張戎的「Wild Swans, Three Daughters of China」《鴻，三代中國 女人的故事》做比較。一本寫的是動亂時代的三代女性， 另一冊則是個人的自述。兩者的廣度與深度容有不同。再者，寫自己經歷的和敘述別人(固然是親人)的故事，也有差異。兩位作者，背景與訓練不同，想法和表現的手法也有差異。看過而且喜歡張戎的書的讀者，必定會急著要看嚴君玲的著作了。而對寫書的人來説，從多方面寫關於自己的故事之後，她的第三本書就擴充到中國文化、歷史，和哲學的領域了。從讀者的角度出發，她又寫三本兒童書，講Chinese Cinderella, Dragons and Emperors，與有關中國歷史的Along the River等書。

落葉基金會是嚴君玲和他的夫婿Robert Mah在2007年創辦的。馬先生已自洛杉磯加大(UCLA)退休。他在微生物與臨床醫學的教學方面，很有成就。有兩種古細菌(Archaebacteria)即以Robert Mah命名。嚴君玲寫作的版稅收入，全捐給Stanford University作爲中國研究之用。她對自己很有自信，要寫自傳，就是把内心的話講出來。對於讀者的反應，博得讀者的同病相憐，或是被駡家醜外揚，已不重要了。