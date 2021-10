嚴君玲的「落葉歸根」 化身醫學大樓

落葉基金會醫學創新大樓的設計圖。(UCI news)

位於加州的I-405公路貫穿南北兩端。進入橙縣爾灣 境界,有一條加州73號公路,是通往爾灣加州大學 (UCI)的捷徑。Bison路出口向東是校園,西向便到太平洋海岸去了。最近,Bison到校園這段路,改稱為「Michael Drake路」。原來,這一大片土地,正是學校的「工業醫學園區」。它是Michael Drake擔任校長期間大大地發展起來的。

爾灣加大旁的公路,以老校長為名。(作者提供)

Drake是一位眼科醫師,最早是舊金山加大(僅有醫學院)的教授,又任加州大學總部的副校長(主管醫務),後被外放出任爾灣校區的校長,接著到Ohio State University擔任校長。去年8月回鍋出任加大10個校區的總校長。最近他回「娘家」看看,修改路名,便是大家送他的一份禮物了。

這個工業醫學園區,無時無刻不在大興土木。最近,又有一個大工程要上路了。校方日前宣布,一筆3000萬元的捐款,加上校方另籌2000萬元的相對基金,將要動工建築「落葉基金會醫學創新大樓」。這將是探索新科學與提高民衆生活水平的重要資源。

《落葉歸根》的封面。(Amazon)

大家好奇,是誰的落葉基金會(Falling Leaves Foundation)能掉下那麽多「金葉子」呢?這個故事,就要從 「Falling Leaves: Return to the Roots」《落葉歸根》那本書談起。這本書的作者嚴君玲(Adeline Yen Mah),1930年代末期在天津出生,曾住上海和香港。到英國學醫,在加州當醫生。1997年,用英文寫這本自傳,兩年後,又由自己翻譯成中文。目前已有20幾種文字的譯本了。

她描寫的是自己「灰姑娘」的命運。出生的第二天,母親病逝。家人把她看成「妖孽」,既無父愛,又受了後娘的虐待。年輕時,跟人苦戀七年,全被欺騙了。到了紐約,遇到前夫,受其欺負虐待,以離異了結。父親和繼母過世後,她一片好奇之心,要看他們的遺囑。結果發現兩老不但不愛這個女兒,根本從來不接受她。她滿腹怨恨,又能向何處訴説呢?

有人常把這本自傳,跟張戎的「Wild Swans, Three Daughters of China」《鴻,三代中國 女人的故事》做比較。一本寫的是動亂時代的三代女性, 另一冊則是個人的自述。兩者的廣度與深度容有不同。再者,寫自己經歷的和敘述別人(固然是親人)的故事,也有差異。兩位作者,背景與訓練不同,想法和表現的手法也有差異。看過而且喜歡張戎的書的讀者,必定會急著要看嚴君玲的著作了。而對寫書的人來説,從多方面寫關於自己的故事之後,她的第三本書就擴充到中國文化、歷史,和哲學的領域了。從讀者的角度出發,她又寫三本兒童書,講Chinese Cinderella, Dragons and Emperors,與有關中國歷史的Along the River等書。

落葉基金會是嚴君玲和他的夫婿Robert Mah在2007年創辦的。馬先生已自洛杉磯加大(UCLA)退休。他在微生物與臨床醫學的教學方面,很有成就。有兩種古細菌(Archaebacteria)即以Robert Mah命名。嚴君玲寫作的版稅收入,全捐給Stanford University作爲中國研究之用。她對自己很有自信,要寫自傳,就是把内心的話講出來。對於讀者的反應,博得讀者的同病相憐,或是被駡家醜外揚,已不重要了。