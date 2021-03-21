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尋找外星生命 非火星不可？

李京倫
NASA火星探測器「毅力號」登陸成功後，開始探索火星是否曾有生命。（法新社）
NASA火星探測器「毅力號」登陸成功後，開始探索火星是否曾有生命。（法新社）

美國太空總署（NASA火星探測器「毅力號」美東時間2月18日下午3時55分抵達火星，開始探索火星是否曾有生命，成為NASA從1970年代以來共19次任務中，第九艘成功登陸火星的太空船。

NASA另外兩架較舊型探測器仍在火星上行動，即2012年著陸的「好奇號」與2018年的「洞察號」。阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」2月9日進入火星軌道。中國「天問一號」火星探測器則預計5月登陸，尋找生命曾存在的證據。

太陽系其他行星及其衛星也可能有生命存在，為何科學家熱中於探測火星？

和地球很像 人類可能移民

NASA說，火星離地球近，容易抵達，未來可能成為人類移居處，此外，探索火星也有助於解答「生命起源與演化問題」。

NASA在火星計畫官網上寫道：「火星在整個太陽系中相當獨特，有大氣層和氣候，地質複雜多樣，氣候也改變過，這些都跟地球很像。」

科學家認為，40億年前，地球和火星都曾有機會孕育生命，但火星後來為什麼變成現在這樣荒涼死寂，一直是個謎。

找生命遺跡 液態水是關鍵

探測火星不是為了找出目前存在的生命，而是要找出過去有生命的跡象。科學家說以現在的環境，沒有生命能存活。毅力號的任務就是找出幾十億年前火星曾有微生物的跡象。

要有生命必須有水。一個行星若位在恆星周遭的「宜居帶」，很可能有液態水。如果行星太靠近恆星，液態水會蒸發，太遠則會結凍。

除了要有水，還得有必要的化學物質，包括碳、氫、氮、氧、磷和硫等。法國國家太空研究中心天體生物學家米索說，此外還得有能量，如果行星夠靠近太陽，能量可能來自太陽，如果不夠近，能量可能來自化學反應。

探索火星 從伽利略開始

科學家從17世紀開始探索火星。1609年，義大利天文學家伽利略用原始的望遠鏡觀察火星，成為第一個用望遠鏡觀察天體的人。

法國著名天體物理學家羅卡爾最近在「火星最新消息」一文中寫道，跟「荒無人煙且空無一物」的月球相比，火星向來被認為很可能適合微生物存活。

「毅力號」2月18日成功登陸火星後，NASA美國加州地面控制人員碰拳鼓掌慶祝。（...
「毅力號」2月18日成功登陸火星後，NASA美國加州地面控制人員碰拳鼓掌慶祝。（路透）

1960年代，大國爭相把人類送上月球之際，NASA科學家黛安．希區考克和洛夫洛克分析火星大氣，如果火星大氣像地球大氣一樣化學不平衡，火星就可能有生命，結果，火星大氣幾乎處於化學靜止平衡狀態，氧、甲烷和氫都極少，二氧化碳卻非常多，意味火星上不可能有生命。

1976年，維京一、二號的火星著陸器分別降落在火星表面，擷取大氣和土壤樣本，結果顯示火星不再適合生命存活，世人對火星興趣大減。

曾溫暖潮濕、有微生物？

不過到了2000年，科學家發現火星地表曾有水流，重新引發世人對火星探索的興趣。

科學家仔細查找火星溪谷和峽谷的影像，希望找到火星地表曾有液態水的證據，直到2011年終於找到。科學家現在認為，火星曾經溫暖潮濕，可能曾有微生物。

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