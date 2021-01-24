出動國民兵平亂 不尋常

國民兵進駐華府，在國會大廈四周布防。（美聯社）

在國會騷亂事件後，為確保拜登總統就職典禮安全，陸軍部長下令國民兵 進駐華府，武裝士兵睡在國會大廈地板上的圖像迅速傳開，華府一時風聲鶴唳。

此次出動超過1萬5000名國民兵，可能是歷年來在國內用兵最多的一次。在親川普的抗議者於1月6日圍攻國會大廈後，來自馬里蘭、維吉尼亞、紐約、新澤西、德拉瓦和賓州的部隊湧入華盛頓特區，增援已全面動員的華府國民兵。陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）已授權國民兵在美國國會大廈周圍提供安全保障，並攜帶實彈武器。

全副武裝 保護國會大廈

隨著成千上萬的國民兵抵達華府，美國軍方一改不願在國內使用致命武力的態度，華府國民兵不尋常的發表聲明說：國民兵將全副武裝，以保護國會大廈的安全。不過國民兵拒絕透露將攜帶什麼武器。國民兵指揮官丹尼爾·霍坎森（Daniel R. Hokanson）將軍說，一支多達1萬5000人的部隊將攜帶裝備，部署到哥倫比亞特區。馬里蘭州國民兵的500名士兵在國會大廈遭攻擊後的翌晨開始抵達，但沒有攜帶致命武器，僅攜帶了防暴盾牌和面部防護裝置。

應付國內暴亂 近年少見

五角大樓最初下令6200名國民兵部署華盛頓特區，維持總統就職日安全，在攻擊國會大廈事件發生後，聯邦決定增兵，初期部署1萬人，但這個數字可能會增加到1萬5000人。國民兵通常在美國境內及境外部署，在美國境內最常見的是在發生災難後提供幫助並提供安全保障。

國民兵發言人說，每天平均有2000至4000名國民兵在執行各種任務。但是，很少有總統動員國民兵來應付國內暴亂。2017年1月，川普總統在推文中威脅要派出國民兵來應對芝加哥頻發的槍擊暴力事件。最終，他並未派出國民兵。

1952年以來部署國內12次

根據《芝加哥論壇報》報導，自1952年以來，為平定暴亂局勢，聯邦下令國民兵大規模在國內部署，總共有12次，其中許多事件發生在1960年代動盪的民權運動。這些大規模部署，不包括由州長下令並在州控制下的部署，不過這12次大規模部署的大約一半，事件所在地的州長都尋求幫助。

•1957-58年小岩城學校打破種族隔離

1957年9月23日，艾森豪總統簽署了行政令，從陸軍第101空降師派遣部隊，至阿肯色州小岩城維持秩序，當時有9名黑人 學生打破種族藩籬進入中央高中就讀，引起反對者暴力抗議。阿肯色州長佛布斯還下令出動國民兵禁止黑人學生進入學校。

•1962年整合密西西比大學

1962年9月30日，暴亂在密州牛津的密西西比大學校園爆發，當時黑人退伍軍人詹姆斯·梅瑞迪斯（James Meredith）試圖進入這所全白人學校就讀。儘管有120多名聯邦執法人員在場，保護梅瑞迪斯免受傷害，但群眾還是暴力相向。第二天早上，兩名平民喪生，據報還有數十人受傷。在國民兵出動之後，梅瑞迪斯在第二天早晨獲准註冊，並於1963年8月成為該大學的第一位黑人畢業生。

•1963年整合阿拉巴馬大學

1963年5月16日，阿拉巴馬州 聯邦地方法院下令阿拉巴馬大學必須接受兩名非裔美國學生入學。阿拉巴馬州州長喬治·華萊士（George Wallace）曾做出競選承諾，即使他必須站在校舍門口，也要阻止種族融合，他在1963年6月11日下令該州國民兵封鎖了學生的入口。不過，甘迺迪總統下令，將阿拉巴馬州國民改由聯邦指揮。

•1963年整合阿拉巴馬州學校

儘管美國最高法院1954年在「布朗vs教育理事會」一案中裁定，公立學校中的兒童種族隔離，違反憲法第14修正案的《平等保護條款》，但並未立即予以廢除。種族隔離直到1963年才在阿拉巴馬州的公立學校結束，當時，法院命令准許四個黑人孩子就讀阿拉巴馬州漢斯維爾以前曾是全白人的公立學校，國民兵出動保護黑人孩子免受攻擊。

•1965年蒙哥馬利塞爾瑪民權遊行

1965年3月7日，即所謂的「血腥星期天」，由約翰·劉易斯（John Lewis）領導的和平抗議者在試圖越過阿拉巴馬州塞爾瑪的埃德蒙·佩特斯橋（Edmund Pettus Bridge）時，遭到當地警察的毆打。兩周後，金恩牧師帶領3000多名遊行者走過同一座橋，並經過54英里的長途跋涉，前往該州首府蒙哥馬利，聯邦指揮的阿拉巴馬州國民兵沿途保護。五天的遊行是民權史上具有開創性的時刻之一，導致了1965年投票權法誕生，讓全美民眾都享有平等投票權。

•1967年底特律暴動

1967年7月23日凌晨，底特律幾乎全是白人的警察，在逾時營業的飲酒俱樂部逮捕了幾名黑人狂歡者，此舉造成騷動，引發該市毀滅性的暴力時期，造成43人死亡和數以百萬元計的財產被毀。成千上萬的陸軍和國民兵被召入底特律恢復秩序。

•1968金恩牧師被暗殺後，芝加哥發生騷亂。

1968年4月4日，金恩牧師在田納西州的孟菲斯被暗殺。隨著消息傳開，在紐約、華盛頓、納什維爾和北卡羅來納州的城市發生騷亂和搶劫。在騷亂的第一晚，在芝加哥有九個黑人被殺。那個周末，戴利市長請求軍方介入，數以千計部隊前往該市動亂地區。當大火最終熄滅時，有162座建築物被摧毀，12人死亡，3000人被捕。

•1968年金恩牧師被謀殺後華府暴動

根據《華盛頓郵報》的報導，在金恩牧師被暗殺後的第三天，有1萬3600名士兵進駐華府，這是自南北戰爭以來，軍隊進駐美國城市最多的一次。當金恩牧師被殺的消息傳開後，整個城市爆發了搶劫和暴動。

•1968年金恩牧師被殺後巴爾的摩發生騷亂

金恩牧師被暗殺後的騷亂持續兩周，摧毀了巴爾的摩。六人喪生，數十人受傷，大火和搶劫造成了無數損失。數以千計的國民兵進駐，部署全市。

•1970年紐約市郵政罷工

郵政工會要求加薪不果，於是在全國671個地點的15萬2000名工人展開罷工。尼克森總統下令國民兵協助將郵件運送到受災最嚴重的地區之一：紐約市。罷工持續了兩周，協助處理信件的軍人手忙腳亂，郵政工人最後得到加薪。

•1989年雨果颶風後搶劫

在遭受雨果颶風破壞性襲擊之後，美屬維京群島的聖克魯瓦島爆發了搶劫和種族緊張局勢。風暴將整個島埋在廢墟中，摧毀了大多數房屋並破壞了通信，進而引發長期的種族緊張局勢，導致騷亂和搶劫。布希總統派出1100名全副武裝的國民兵進駐，維持並恢復島上秩序。

•1992年羅德尼·金 判決之後洛杉磯暴動

洛杉磯警察毆打羅德尼·金（Rodney King）且被錄像帶錄下，判決結果僅成立一項攻擊罪，其餘全部無罪，整個洛杉磯爆發了怒火，多地出現縱火、暴力和搶劫。聯邦出動2000名國民兵。在騷亂的六天內，有60多人喪生，2000多人受傷。