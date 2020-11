一封匿名信當年險逼川普下台 投書人現身力挺白登

匿名信作者泰勒公開支持白登。(取自CNN)

2017年1月20日川普 總統就任以後,很快地,他就跟媒體鬧得水火不相容。熬了一年多,2018年9月5日那天,《紐約時報 》言論版刊出一封題為《我是政府中反川普派的一分子》(I am Part of the Resistance Inside the Trump Administration)的匿名公開信,透露聯邦政府高級官員們曾經集會討論,大多數人認為川普不適合擔任總統職務。根據憲法第25修正案的規定,他們可以在開會時用表決的方式,強迫他下台。川普政府,岌岌可危。

投書人疑為高官

以《紐約時報》的聲望與地位,披露如此一封匿名信,絕非尋常;而且,編輯特別注明,投書人是川普政府中的一名高階官員(A Senior Official in the Trump Administration)。大家判斷,這位官員,必是天天可以接近總統的人,他或她如非獨當一面的部會首長,至少也是來頭不小的人物。於是,記者們輪流採訪官員們,弄到上自潘斯副總統,下至各部會及重要機構首長們都一一出面否認。於是,焦點又回到紐時,如此重要資訊,竟然不說來源,如何證實,何能取信於人?紐時的答覆是,如此重要的內幕新聞,匿名發表是他們認為唯一適宜可行的處置方式。他們葫蘆裡賣的是甚麼藥?真有難言之隠?抑或故弄玄虛?

大選前自動現身

今年10月底,新一輪的大選將臨,匿名信的作者,突然自動現身。他的真實身分是泰勒(Miles Taylor),1987年印第安那州出生,學歷是家鄉的州立大學畢業。寫那封匿名信時,職務是國土安全部(Homeland Security Department)的政策顧問(Policy Advisor)。John F. Kelly部長調職之後,由Kirstjen Neilsen繼任。泰勒才被升為新部長的主任秘書(Chief of Staff),他現已辭離公職,在Google公司工作。

最近,泰勒在CNN電視網《Cuomo Prime Time》節目上,自詡妙用匿名表達政見,直可媲美建國之初,先賢托古人之名的靈巧手法。他說的是建國文獻《聯邦黨人文集》(Federalist Papers)一書的作者們。那本文集是Alexander Hamilton、John Jay及James Madison等開國元勳合寫的。猶如「文革」期間,由三個文人用「三家村」名義發表文章一樣。三位先賢們當時用的名字是Publius。他是羅馬帝國時期的一位賢臣,全名Publius Valerius Poplicola。他主張包括貴族、平民,以及奴隸的民主;羅馬人說他是一面明晰的鏡子。他曾聨合其他三位大臣,推翻了末代皇帝,在西元前509年,建立了第一個羅馬共和國。

無名英雄?叛徒?

這次美國 的大選,雖然仍在計票驗票,可說大致已經塵埃落定。「變天」之後,政壇上的黨派之爭,一如往常,無時或息。擁有言論自由的媒體在民主國家與社會的地位,向被尊崇為「三權分立」之外的第四種權力。這個匿名信事件,事過境遷之後,大家如何看法呢?我們或可從時報的立場、社會、讀者、涉及當事人等多方面來討論。投書者原是政府部門一名中級「師爺」身分的人員,紐時說是「高階官員」,是不是有誤導讀者的嫌疑?因為官員的等級愈高,新聞價值也更高。由此而起的,就是其他報刊及媒體的採訪、報導與分析,這些都對社會、讀者有利、有用嗎?更深刻一點,事涉國家領導人,憲法第25修正案是不是應有更詳盡的說明?至於當事人,最重要的,當然是投稿人以及牽涉到的政府官員,除了損壞名譽,增添麻煩,川普政府官員們有何好處?而寫信的當事人,一個剛30出頭的小夥子,如此一招,除了在美國甚至國際上享受到人生的「15分鐘風光」(Fifteen Minutes of Fame)之餘,青史上的留名是「無名英雄」抑或「叛徒」,就言人人殊了。