一封匿名信當年險逼川普下台 投書人現身力挺白登

匿名信作者泰勒公開支持白登。（取自CNN）

2017年1月20日川普 總統就任以後，很快地，他就跟媒體鬧得水火不相容。熬了一年多，2018年9月5日那天，《紐約時報 》言論版刊出一封題為《我是政府中反川普派的一分子》（I am Part of the Resistance Inside the Trump Administration）的匿名公開信，透露聯邦政府高級官員們曾經集會討論，大多數人認為川普不適合擔任總統職務。根據憲法第25修正案的規定，他們可以在開會時用表決的方式，強迫他下台。川普政府，岌岌可危。

投書人疑為高官

以《紐約時報》的聲望與地位，披露如此一封匿名信，絕非尋常；而且，編輯特別注明，投書人是川普政府中的一名高階官員（A Senior Official in the Trump Administration）。大家判斷，這位官員，必是天天可以接近總統的人，他或她如非獨當一面的部會首長，至少也是來頭不小的人物。於是，記者們輪流採訪官員們，弄到上自潘斯副總統，下至各部會及重要機構首長們都一一出面否認。於是，焦點又回到紐時，如此重要資訊，竟然不說來源，如何證實，何能取信於人？紐時的答覆是，如此重要的內幕新聞，匿名發表是他們認為唯一適宜可行的處置方式。他們葫蘆裡賣的是甚麼藥？真有難言之隠？抑或故弄玄虛？

大選前自動現身

今年10月底，新一輪的大選將臨，匿名信的作者，突然自動現身。他的真實身分是泰勒（Miles Taylor），1987年印第安那州出生，學歷是家鄉的州立大學畢業。寫那封匿名信時，職務是國土安全部（Homeland Security Department）的政策顧問（Policy Advisor）。John F. Kelly部長調職之後，由Kirstjen Neilsen繼任。泰勒才被升為新部長的主任秘書（Chief of Staff），他現已辭離公職，在Google公司工作。

最近，泰勒在CNN電視網《Cuomo Prime Time》節目上，自詡妙用匿名表達政見，直可媲美建國之初，先賢托古人之名的靈巧手法。他說的是建國文獻《聯邦黨人文集》（Federalist Papers）一書的作者們。那本文集是Alexander Hamilton、John Jay及James Madison等開國元勳合寫的。猶如「文革」期間，由三個文人用「三家村」名義發表文章一樣。三位先賢們當時用的名字是Publius。他是羅馬帝國時期的一位賢臣，全名Publius Valerius Poplicola。他主張包括貴族、平民，以及奴隸的民主；羅馬人說他是一面明晰的鏡子。他曾聨合其他三位大臣，推翻了末代皇帝，在西元前509年，建立了第一個羅馬共和國。

無名英雄？叛徒？

這次美國 的大選，雖然仍在計票驗票，可說大致已經塵埃落定。「變天」之後，政壇上的黨派之爭，一如往常，無時或息。擁有言論自由的媒體在民主國家與社會的地位，向被尊崇為「三權分立」之外的第四種權力。這個匿名信事件，事過境遷之後，大家如何看法呢？我們或可從時報的立場、社會、讀者、涉及當事人等多方面來討論。投書者原是政府部門一名中級「師爺」身分的人員，紐時說是「高階官員」，是不是有誤導讀者的嫌疑？因為官員的等級愈高，新聞價值也更高。由此而起的，就是其他報刊及媒體的採訪、報導與分析，這些都對社會、讀者有利、有用嗎？更深刻一點，事涉國家領導人，憲法第25修正案是不是應有更詳盡的說明？至於當事人，最重要的，當然是投稿人以及牽涉到的政府官員，除了損壞名譽，增添麻煩，川普政府官員們有何好處？而寫信的當事人，一個剛30出頭的小夥子，如此一招，除了在美國甚至國際上享受到人生的「15分鐘風光」（Fifteen Minutes of Fame）之餘，青史上的留名是「無名英雄」抑或「叛徒」，就言人人殊了。