二次疫情 義大利、瑞士兩樣情

義大利政府下令宵禁一個月，羅馬的餐館無奈收拾餐桌。（美聯社）

9月以來，法國、西班牙和英國就開始面臨著第二波的新冠病毒感染，而最近，最早遭受這場病毒重擊的義大利 也開始有第二輪爆發的趨勢。

7、8月份在解除持續多月的封國封城後，義大利最低曾出現日新增幾百人的良好狀況，當然從來沒有像中國那樣基本完全消滅。7月份和8月份，自從開放邊境，人們進進出出，義大利人外出到附近希臘度假的，卡在國外歸來的東歐勞工和孟加拉勞工，這樣，國外輸入的病毒人數開始增加；不過與法國、西班牙相比，義大利8、9月份的情況要好得多。

習以為常 與病毒共存

另一方面，經過大半年的疫情 折騰，人們似乎也習慣了與病毒共存的生活，前兩個星期的一個周末，我與朋友們上餐館吃飯，餐館裡依然還有不少吃喝說笑的顧客。有的餐館內餐桌間也沒有一米以上的距離，另外，義大利常有的文化體育生活仍照樣進行，9月中旬學校開學，羅馬舉行電影節，有足球賽（沒有觀眾）、摩托車賽，大家戴口罩參觀博物館，戴口罩看室內音樂會、劇院歌舞劇表演，戴口罩去電影院 ，我去觀看幾次室內藝術音樂表演，人人按照規定戴著口罩，室內觀眾席都已標好了保持一定距離的提示，大家並未因病毒而停止正常的生活，只是盡量遵守國家的規定，保持距離、戴口罩等，更小心謹慎而已罷了。前天我在義大利中部一個很小的古鎮遊覽，儘管人很少，可依然常看到警察在街道上巡視，檢查人們是否戴口罩（不戴的話將被重罰，一個朋友的朋友因為出門沒有戴口罩被罰200歐元），即使在室外無人之處。

電視新聞每天反覆播放疫情消息，多多少少還是給了人們一定的壓力，還出現了一個有趣的漫畫，一個人因看電視新聞得了新冠，畢竟目前只有10%的感染者需要一定的治療；而2月份，20%的感染者需要治療。所以，部分人抗議說新冠的嚴重性是被宣傳出來的。

瑞士嚴防新冠二次疫情。（美聯社）

義避封城 宵禁一個月

10月24日星期六的上午，位於義大利西北部的著名布勒依•切爾維尼亞滑雪場，有2200多位滑雪愛好者蜂擁而至，如同3月份，根本不談什麼安全距離，是呀，人們需要享受正常的生活─只要病毒沒有侵入你，沒有打倒你。這是一種不負責任的社會行為嗎？他們不這樣認為，很多人一直認為這是他們自由的權力。

不過10月最後的一個多星期情況開始急速惡化，24日和25日，義大利的新增感染人數連續接近2萬。鑑於疫情不斷惡化，為了抑制疫情，避免醫療機構超負荷的運作，為了避免再次封城封國，義大利政府不得不採取一些限制措施，目前只能封閉一些行業；並盡量對受損的行業給予一定的經濟補助。

從10月26日晚上23點起，義大利全國開始實行宵禁一個月，有效期至11月24日，餐飲服務和大型超市在周日和節假日關閉，工作日容許從5點到夜間18點營業。此外，體育館、游泳池、劇院、電影院、音樂廳等也暫停對公眾開放。對於新的規定，國家和地方政府也衝突不斷，南部城市那不勒斯夜間出現數百人抗議活動和騷動暴亂，其他城市也出現和平的抗議活動，因為這些禁閉加劇經濟惡化。

目前對於任何歐洲一個國家的政府都面臨著艱難的選擇：人們身體健康和嚴重的經濟問題，過分的限制會導致一部分人的生活陷入貧困，導致社會不安定。

那不勒斯民眾抗議政府下令宵禁。（美聯社）

富裕瑞士 採重症分檢

現在來看看夾在德國與義大利之間的小國瑞士。

只要一提起瑞士這個國家，人們馬上就會聯想到它的整潔、富裕。

是的，誰都知道瑞士是一個高度發達的資本主義國家，也是全球最富裕、社會最安定、經濟最發達和擁有最高生活水準的國家之一，有世界公園的美譽。

義大利政府下令宵禁一個月，羅馬餐館關門上鎖。（美聯社）

這麼富裕的國家，你會想到瑞士可能出現拒絕治療85歲以上新冠病人嗎？

在今年3月份疫情狂猛衝擊義大利的貝加莫省時，因為醫療資源嚴重不足，醫生無奈只能在重症病人之間分類選擇治療，放棄那些高齡老年病人，當時，貝加莫的13位醫生聯名寫信給新英格蘭醫學雜誌「醫院不對年老新冠病人進行搶救，任其孤獨地死去，甚至都沒有給予適當的緩解性治療」，這段消息一下子傳遍了世界，很多中國朋友都曾問我：「是否義大利拒絕治療老年人？」

10月23日，瑞士一天新增感染的人數6952， 死亡10人，按瑞士的人口總數的比率，其感染率是義大利的一倍，是德國的三倍，病毒傳播速度如洪水般洶湧，這樣下去，可以預測到感染曲線將會快速上升。

瑞士全國重症監護室總數為2萬2301，目前，最新數字統計還有6353床位可支配使用，可按照疫情快速的發展趨勢，將會面臨床位緊缺的困境，面對這種情況，10月20日，瑞士醫學科學院和瑞士重症醫學會起草和發布聲明：「在嚴重缺乏醫療資源的情況下對重症病人實施分診選擇治療」，聲明中說，如果重症監護室人滿為患，則對患有冠狀病毒的老年人不給予重症室的搶救治療。

是的，就是在富有的瑞士，如果出現如同戰爭的狀況，也必須實施：檢傷分類。

義大利民眾抗議政府下令宵禁一個月。（美聯社）

聲明中對哪類老年冠狀病毒患者將不給予治療有詳細的說明規定，主要為：

•超過85歲患者，不予重症室的搶救治療。

•超過75歲患者，如果同時還有腎衰竭，或被醫生診斷生命不超過兩年的，也不予以重症室搶救。

•患有嚴重心臟病，頻繁出現心臟驟停的；癌症病患者、老年失智者，患有退化性疾病並已經接近病終期的。

的確，如今和平年代，對於任何一個醫師來說，由其決定誰該被救治，誰該被放棄救治，這都是個非常艱難的選擇，如今有了這個規定，可以保證醫師按照相關的標準來做出決定，減少了醫師的心理壓力，同時也保證那些願意放棄治療的重症老年病人的意願。

羅馬醫院診治湧到的新冠病人。（Getty Images）

資源有限 先放棄老人

不希望人們又像當初傳播義大利「不給予老年人治療的醜聞」那樣來傳播這條新聞。因為這本身就不是一個醜聞，而是在特殊情況下的合理選擇，我們不能將因疾病和年邁的自然死亡而看成是一樁醜聞。

為了防止大爆發時出現的混亂，瑞士及早做出在醫療資源有限的情況下採取合理分配的決定。的確，現代醫療技術是治療人類的疾病，延長人的壽命，但並不是為了抗擊大自然的規律，阻止人類正常的衰老死亡，不能用先進的醫療手段來阻止自然的死亡進程，將垂危的老年人死死地拖著，讓其毫無尊嚴地活在人世間，延長他們的生命的痛苦。

因應突然湧到的大量病人，瑞士宣布「重症分檢」措施。（美聯社）

當然，希望這種「重症分檢」情況不要發生，希望事態的發展不要到達聲明規定的那種情況，讓每位感染的人，不論年紀大小都能得到醫療的保障。

看來，今年，我們要面臨一個嚴峻的冬天。