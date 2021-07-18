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美國現象／短版孕婦裝 時尚媽咪新歡

陳韻涵
艾卡達維爾（Eka Darville，左）2017年與懷孕的里拉達維爾出席（Leela Darville）出席Netflix電影《捍衛者聯盟》（The Defenders）首映會。（Getty Images）
艾卡達維爾（Eka Darville，左）2017年與懷孕的里拉達維爾出席（Leela Darville）出席Netflix電影《捍衛者聯盟》（The Defenders）首映會。（Getty Images）

好萊塢影藝名人、歌星、網路紅人、關鍵意見領袖（Key Opinion Leader，簡稱KOL）最近一改穿著孕婦裝或寬鬆上衣遮掩孕肚的習慣，反而穿起短版上衣（Crop Tops），大方露出日漸隆起的肚皮，與人們分享迎接新生命降臨的喜悅。

女饒舌歌手妮奇米娜（Nicki Minaj）、性感名模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），以及喜劇演員伊拉納格雷澤（Ilana Glazer）都穿著短版上衣，露出圓滾滾的孕肚，昭告天下兒女即將出世，帶動一股孕媽咪的時尚新風潮。

卡特里娜·斯科特（Katrina Scott，左）穿著短版運動內衣出席加州的健身...
卡特里娜·斯科特（Katrina Scott，左）穿著短版運動內衣出席加州的健身活動。（Getty Images）

自古至今，許多女性選擇在懷孕盡可能地掩飾孕肚，一方面保護自己、守護胎兒，也有許多文化差異上的顧慮。

1930年代的《時尚》（Vogue）雜誌曾刊載，「女人如此深愛著她的孩子，在孩子出生前的那段日子裡，她不會為自己的身材轉變而悲傷落淚，服飾穿搭藝術可以幫助她，就像度過其他階段性危機一樣」。

服裝斜裁 翻轉傳統

該雜誌內容接著分享如何掩飾孕肚的服飾，例如運用法國時裝品牌瑪德琳‧薇歐奈（Madeleine Vionnet）著名的「斜裁法」（bias cut），改變長裙擺剪裁線條，創造修飾整體身材比例的效果。

薇歐奈是20世紀頗負盛名的時裝設計師，透過大膽卻不失優雅的流動剪裁方式，融合近代與古希臘雅典的前衛設計，致力改變傳統女子的形象，她不僅被譽為「斜裁大師」，也被公認為解放女性身體自由的先驅之一。

薇歐奈當時與可可‧香奈兒（Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel），以及超現實主義設計師艾爾莎‧夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）齊名，創辦同名「薇歐奈」（Vionnet）時裝品牌。

20世紀早期的時尚孕婦裝，由時尚設計師莉娜‧希默爾斯坦（Lena Himmelstein）引領風騷；然而，以大尺碼女裝品牌「萊恩‧布賴恩特」（Lane Bryant）著稱的女裝在孕婦裝的設計上，僅僅延伸大尺碼服飾的設計理念，導致其品牌的許多孕婦裝都有著如帳篷般的線條紋理。

素人走秀 引發熱議

無獨有偶，阿麗亞娜‧戈德曼（Ariane Goldman）十年前懷著大女兒時，因為找不到喜歡的孕婦裝，於是自創孕婦服裝公司「嘿契收藏」（Hatch Collection）。英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）2019年懷第一胎兒子亞契（Archie）時，選穿「嘿契收藏」的深色及膝連身孕婦裝，助長該款服飾大賣。

阿麗亞娜‧戈德曼（Ariane Goldman，左一）與其他設計師出席紐約的母嬰...
阿麗亞娜‧戈德曼（Ariane Goldman，左一）與其他設計師出席紐約的母嬰服飾發表會。（Getty Images）

紐約設計師夥伴柔依‧拉塔（Zoe Latta）與豪斯（Mike Eckhaus）創立的跨性別前衛潮流品牌「豪斯拉塔」（Eckhaus Latta）2017年請來一位素人孕婦走伸展台，引起軒然大波和熱烈討論。

這名孕婦雖然不是專職模特兒，卻是小有來頭的藝術家與教育學者米亞‧路斯‧李伊（Maia Ruth Lee）。李伊當時穿著一襲粉色針織圓領鈕扣長洋裝，堅挺渾圓的孕肚刻意不扣上鈕扣，大方且有自信地展現水滴狀的肚皮表面。

對於外界撻伐，「豪斯拉塔」品牌創辦人之一的豪斯回應說道：「與其找許多相同膚色、身高、體重相近的專業模特兒，畫著類似的妝容展現服飾特色，我更希望在伸展台上展現不同的人生階段。」

名人帶頭 炫耀孕肚

女星黛咪摩爾（Demi Moore）1991年挺著7個月孕肚，全裸登上《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌封面，讓懷孕變成一件性感的事，但孕婦裝並不然。 

社群媒體開始盛行，加上時尚編輯開始將鎂光燈轉向孕婦，以及更多網路使用者開始自拍，愈來愈多女性興高采烈地分享，甚至炫耀孕肚。

近幾年來，強調身體曲線的連身裙、貼身材質，甚至腹部鏤空的短版服飾相當流行，加上身懷六甲的名人在社群媒體中曬照推波助瀾，短版孕婦裝蔚為風潮。

助長這股風氣的辣媽包括被稱作「麻辣雞」的饒舌歌手妮奇米娜，以及被封為「最辣小三」的性感超模艾蜜莉瑞特考斯基，反映出時尚界對此新裝扮的接受意願很高。

就連懷孕三個月的著名女喜劇家伊拉納格雷澤（Ilana Glazer）6月底也穿著粉紅色開襟套裝，出席「美國廣播公司」（ABC News）晨間節目「早安美國」（Good Morning America），宣傳以懷孕為主題的恐怖電影《偽陽性》（False Positive）。

伊拉納格雷澤的造型師莎拉‧斯盧茨基（Sarah Slutsky）說，伊拉納格雷澤喜事連連，碰上以懷孕為主題的電影宣傳期，真是驚人的美妙巧合。她這身打扮也揭示著女性掌握身體自主權，不僅優雅、美麗也傳達了強烈的訊息。

懷孕的模特兒穿著比基尼與罩衫走秀。（Getty Images）
懷孕的模特兒穿著比基尼與罩衫走秀。（Getty Images）

不只影劇名人敢於挑戰短版上衣展現孕肚，在社群媒體盛行的現代，也有愈來愈多素人大方展現曼妙身材。此外，若從環保角度切入，短版上衣或許是永續發展（sustainable development）的另一個替代選項，無論懷孕前後都能穿。

田納西州納許維爾（Nashville）32歲市場行銷顧問艾莉莎‧杜菲（Alyssa Duffy）去年懷雙胞胎期間嘗試了許多「實驗性穿搭」，諸如短版上衣搭配緊身短裙或罩衫。

杜菲說：「那是一段很特別的時光，你從來不會想再來一次，所以好好展現吧！我認為，社群媒體創造了一個空間讓人們更無拘無束地展現自我。」

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