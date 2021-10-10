改頭換面 亞馬遜中國網店設法突圍

中國網店海外倉聘用華人接單送貨。（張玉龍提供）

北美亞裔共創會董事局主席、美國 江浙工商總會前會長張玉龍說，亞馬遜 關閉5萬家中國 網店，並不能從根本上改變劣質產品獲取虛假或付費評論、在網路上銷售的狀況。熟悉情況的他表示，遭亞馬遜取締的商家貨物已經運到美國，一定要在美國消化。「有的網店就會改頭換面，以另外的公司重新出售這些產品。」亞馬遜不讓他們銷售產品，這些網店不會束手就擒，而是會想出其他辦法，從中突圍。

劣質品換標 繼續銷售

張玉龍說，在亞馬遜上銷售，每件貨品都有一個條碼(barcode)，稱為SPU。公司名稱一改，這些貨品再次以另外一個公司的產品重新出線。不過，這些中國網店都要重新開始。有的商家就把這個店名換成另外一個店名，但需要時間推廣產品，需要投入廣告費用等。他透露，實際上這些貨物進入美國時，並不用自己的公司報關，而是用另外的公司名稱報關，美國海關也查不到生產廠家。

他說，他的倉庫也租給中國跨境電商作海外倉。他透露，由於亞馬遜取締這些中國網店，原來在加州設置海外倉的中國網店就把物品運到紐約。「它們要儲存在紐約的海外倉，然後換標，重新拿到亞馬遜的網站上銷售。」有消費者繼續在亞馬遜平台的中國商家買到劣質產品。

他表示，美國公司對產品生產有嚴格的規定，什麼材料能用，什麼材料不能用，亂用就是違規。但是中國商家為了占領市場，常常通過低價戰略，產品以次充好，敗壞了自己的聲譽。

他說，亞馬遜處理違規網店後，租用他倉庫的網店表示願意低價將貨物轉手給他，「但產品不對口，不能收」。他說，中國商家都是公司自己操作，但是海外倉一般由美國華人管理。他透露，他的倉庫被用作海外倉後，就聘請美國華人收單發貨。「華人工資便宜，效率又高，老美做不到。」

這些中國跨境電商先把產品從中國工廠送到海外，存在海外倉裡，然後在銷售平台亞馬遜和電子海灣（e-Bay）上銷售。他透露，由於大批中國公司在亞馬遜上開設網店，對倉庫需求劇增。倉庫地產火爆，租金也被炒高。「新澤西的倉庫租金翻了一番。」

紐約華人電商John透露，美國華人成立了許多刷單公司，專門為這些中國網店刷單衝數字，做好評。但是由於亞馬遜取締5萬多家中國網店，也不需要這些刷單公司了。「我估計，這些刷單公司現在日子也難過，因為沒有生意了。」

我們的好產品一直在失去市場分額，只是因為我們沒操弄這個系統。」

美星集團紐約Rochester自貿產業園一片忙碌。（美星集團提供）

往返中美 老闆商對策

Sally是紐約上州的美星集團自貿區的CEO。她說，中美兩國商人的做事方式不同。「中國商家比較靈活，而美國商人一板一眼」。她說，亞馬遜取締中國電商後，有的網店老闆飛來美國尋找解決方案，「聽說深圳高層也在開會，紛紛商討對策。」

Sally來美之前，在中國做出口外貿生意，出口量曾經占到沃爾瑪（Walmart）的5%。她移民美國後，與朋友合作2018年買下原柯達公司（Kodak）78萬多平方呎的廠房，該廠房離紐約市5個多小時的車程。她說，許多公司願意把貨存在他們的海外倉，因為他們倉庫的價格比亞馬遜的便宜。她透露，他們在新澤西、喬治亞還有兩個倉庫，合作的倉庫達到11個。

她說，除了海外倉外，她的公司還提供全套服務，包括把貨物從中國運出到寄貨物到客戶的手中，「與我們合作的中國公司有幾百家。」2020年，由於新冠疫情的影響，美國人全在網上購物。「因此，我們倉裡堆滿了貨。」有人在亞馬遜上退貨，就是退到他們的倉庫裡。她說，因為合作對象多，生意做不完，「亞馬遜取締5萬家中國網店，對我們沒有影響。」

另起爐灶 多樣化銷售

彭博商業周刊 8月18日發表題為「亞馬遜以虛假評論為由打擊中國賣家」的報導。報導稱，深圳市跨境電子商務協會負責人稱「亞馬遜的行為是霸道的」。該協會正在與成員合作，將他們的爭議提交仲裁小組，但也建議中國電子商家建立海外倉庫網路和多樣化銷售渠道，以減少對亞馬遜的依賴。

彭博商業周刊報導稱，深圳市跨境電子商務協會負責人表示，「這個行業幾乎完全被打破了」。供應商無法還債，銀行貸款無法申請，員工面臨失業，過去幾年的利潤一夜之間被掏空。亞馬遜打擊虛假評論不當行為的政策適用於所有賣家，但根據紐約數據顧問Marketplace Pulse追蹤的數據，所有最近被停的帳戶都在中國。

隨後，亞馬遜駁斥了對其不公平懲罰中國公司的指控。該公司在5月的聲明中表示：「我們堅持公平原則處理賣家的違規行為，無論賣家的業務規模大小或來自哪個國家。」

8月14日，亞馬遜在美國的發言人重申了其立場。「我們不容忍任何賣家從事虛假或付費評論」。

深圳前海帕托松網路科技有限公司（Patozon Network & Technology）是亞馬遜取締行動中受到影響最大的中國商家之一。

該公司的產品包括一度熱銷的耳機品牌 Mpow，自4月後在亞馬遜上就找不到了。該公司在5月發布了一封公開信，稱其「正在與亞馬遜密切溝通，並積極申請重新上線」。不過，該公司已經停止了今年研發團隊的運營，並鼓勵員工到其他地方找工。

「廣東SACA精密製造」也一直試圖說服亞馬遜撤銷暫停其電子品牌 RAVPower 和 VAVA 銷售的決定，這兩個品牌生產移動電源、嬰兒監視器和電子配件等產品。在6月的證券交易所備案中，這家中國公司因為違反有關禮品卡規定受到暫停銷售的處罰。目前，SACA正通過自己網站銷售，降價幅度高達60%。

許多美國賣家表示，打擊行動早就該進行了。