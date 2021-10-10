意外殺死候鳥 當心刑事裁罰伺候

路易斯安納州一處水域，一隻遭受嚴重油汙的鳥獲救。 (美聯社檔案照)

為保護美國境內數量逐年下降的鳥類，拜登政府研擬恢復過往政策，若企業在「可避免」的狀況下殺死候鳥，將被起訴接受刑事裁罰。

在企業團體、農人以及能源公司向川普 政府進行遊說前，意外殺害鳥類必須接受裁罰的規定，已存在數十年；但川普政府主要是受到石油 公司壓力而取消執法。

1918年的候鳥協議法(Migratory Bird Treaty Act)規定，意外殺死老鷹、鴨或加拿大鵝(Canada geese)等超過1000種鳥類，將遭到刑事裁罰。

拜登總統自上任第一天，就已要求檢視殺害鳥類相關政策；川普執政時期，政府更改103項環境規範，都將被重新評估。

內政部 表示，計畫研擬意外殺害鳥類的相關規定，並且在過程中納入公眾意見。

過去最為著名的案件，便是英國石油(BP)與政府以1億元達成和解；2010年在墨西哥灣的漏油案，造成約10萬隻鳥類死亡。

除BP一案之外，政府在2010至2018年間，石油與風電公司引發的案件多達數百件，罰款金額累計達580萬元。

內政部長黛博拉‧哈蘭(Debra Anne Haaland)說：「氣候變遷的衝擊，導致棲息地縮小，使野生動物瀕臨滅絕。今天我們踏出重要一步，確保法案能在今日以及未來保護鳥類。」

路易斯安納州威尼斯附近的墨西哥灣桑迪角，一隻棕色的鵜鶘被來自英國石油公司漏油覆蓋，躲過了美國魚類和野生動物管理局生物學家小組的捕捉。 (Getty Images)

不過眾院自然資源委員會中位階最高的共和黨籍議員魏斯特曼(Bruce Westerman)表示，政府太過嚴厲。

過去建築工人、農人和風力發電設施建造商抱怨裁罰太過嚴格，裁罰因此遭川普政府廢除；但一如外界預期，內政部已表示，正著手撤銷川普政府的政策。

美國商會和美國農業事務聯合會(American Farm Bureau Federation)對於執法表示支持，然而國家海洋工業協會(National Ocean Industries Association)則表示，保護鳥類的法律，過去常被企圖對抗風力發電計畫的團體濫用。

根據2019年10月一篇發表在「科學」(Science)期刊的研究，1970年以來，北美鳥類的數量已銳減四分之一。內政部便引述這篇研究的數據，解釋新決策。

政府預計在60天後恢復執法，不過先前遭起訴的企業並不多，因為多數公司願意配合防止殺害鳥類；不過法院對於公司是否該被起訴，意見呈現兩極。