Delta變種病毒野蠻入侵 你我如何自保？

由於Delta變種開始流行，密蘇里對進入公園的人群檢測體溫。(美聯社)

彭博新聞(Bloomberg News)2021年7月12日報導，在過去一周中，美國 確診新冠病毒的病例飆升47%，這是自2020年4月以來的「最大單周漲幅」。增加的原因是Delta變種病毒在流行，而疫苗接種率在下降。美國著名病毒專家佛奇(Anthony Fauci)表示，「意識形態僵化」正在減緩疫苗的使用。

加州聖地牙哥夏普醫院(Sharp Hospital)傳染科主任邵海醫生說，Delta新冠病毒變種讓不少民眾感到恐慌。民眾恐慌的原因之一是對這種新型變種病毒不了解，擔心出現像去年那樣的新冠病毒大爆發。他呼籲，大家對Delta變種不要驚慌，因為尚有預防的辦法，就是接種新冠疫苗。深受Delta變種困擾的英國發現，若是注射一針輝瑞疫苗(Pfizer)，被感染的可能性下降了36%；若是注射過兩針疫苗，被感染的可能性下降了88%。「這表明，接種新冠疫苗，人們對Delta變種的抵抗力增加了。」

由於疫苗接種率低，密蘇里爆發Delta變種病毒。(美聯社)

繁殖更快 傳播力更強

邵海說，研究發現，Delta變種的致病機理是發生了兩個點的突變，使得它更容易進入上呼吸道細胞，繁殖速度更快。研究還發現，過去新冠病毒在人體細胞內感染，需要一定的病毒存量，但是Delta變種則「不需要存量」，這說明「病毒感染的閾值降低」了。

今年初，美國出現了Delta變種病毒，到了5月，Delta變種感染者占美國病毒的7%，一個月後上升至25%，「增長速度驚人」。目前，美國的情況正在逐漸惡化。「美國政府和專家非常重視這個Delta變種，是因為這個變種的傳染性和致病性都超過了原來的新冠病毒。」

他指出，以加州為例，Delta變種感染率原占5%，一個月後就上升至14%，速度很快。夏普醫院也收治一些新冠病人。「昨天晚上睡覺前，接到醫院中心實驗室的電話說，我幾天前會診過的ICU新冠病人的病原是Delta變種。」他說，聖地牙哥的Delta變種以爆發式的速度蔓延。

Delta變種患者的臨床症狀與新冠病毒最初的臨床症狀有所不同。Delta變種更多的症狀是頭疼、嗓子疼、鼻塞、流鼻涕等，是上呼吸道感染的症狀，很像感冒。而根據聯邦疾病防治中心(CDC)的資料，新冠病毒原型的感染症狀包括：發燒或寒戰、咳嗽、氣短、疲勞、肌肉或身體酸痛、頭疼、近期喪失味覺或嗅覺、喉嚨痛、鼻塞或流鼻涕、噁心或嘔吐、腹瀉等。

接種疫苗後 感染率大降

邵海表示，人們老是問Delta變種來了怎麼辦？他的建議是，大家都去接種疫苗。加州最近發表一份研究報告發現，Delta變種的患者中，89%的人沒有注射過疫苗；注射疫苗的患者只占11%，其中2%Delta變種的患者注射了兩針疫苗。從1月到現在，注射兩針疫苗的患者死亡率占0.2%。這就說明，接種新冠疫苗可以有效預防Delta變種的傳播。

他說，注射疫苗還可以降低住院率。例如，若是打了一針疫苗，感染後的症狀比較輕，住院率下降了94%；若是打了兩針疫苗，住院率下降了96%。而且，他們的症狀比較輕，也不需要提供氧氣。這就減輕了醫院的壓力。

接種新冠疫苗可以提高免疫力，抵抗感染。他指出，如果被感染，症狀也比較輕，而且死亡率也較低。統計發現，在美國，藍州民眾接種疫苗的比率較高，而紅州接種疫苗的比率較低。「如果接種疫苗的比率較低，將來爆發Delta變種的可能性較大。」

他說，加州公共衛生部門已經修改指南，建議洛杉磯民眾在室內公共空間中要佩戴口罩。這個新的指南與舊的指南不同。過去的指南要求，若是接種了兩針疫苗，室內室外都不需要戴口罩；未接種疫苗者在室內戴口罩，但在室外不需要戴口罩。

在中部和南部，政府號召接種疫苗，但有人不願響應。(美聯社)

流感疫苗 可助防Delta

Delta變種患者的治療與過去的治療變化不大。例如，目前常用的治療方法包括使用瑞德西韋(RemDesivir)。他說，在新冠病毒剛剛在武漢爆發時，美國製藥公司與中國製藥公司合作，在患者身上實驗這種抗病毒藥物。但是，實驗進行了一半，就終止了，因為中國已經沒有新冠病人。因此，該藥物實驗結果是「無顯著療效」。

但是，這個藥物在其他國家的實驗都已經完成，「這包括我們醫院的實驗」，結果顯示該藥「早期治療有效」。目前，瑞德西韋在許多國家廣泛應用。美國衛生總署(NIH)制定的治療指南中，「建議使用瑞德西韋」。其他的治療方法包括激素地塞米松(Dexamethasone)，對Delta變種同樣有效。過去，禮來公司(Eli Lilly)出產的單克隆抗體Bamlanivimab對輕症病人有效，但對Delta變種無效。不過，其他的單克隆抗體對Delta變種有效。

南卡的克蘭生大學(Clemson University)公共衛生科學系副教授史律博士說，目前Delta變種引起人們的高度關注，因為該類變種在英國傳播非常快，每天出現2萬個新病例，但死亡率並不高，只有千分之一。他指出，美國在這個方面具有優勢，因為美國注射的新冠疫苗都是mRNA疫苗，保護率高於英國的新冠疫苗阿斯利康(AstraZeneca)。

他說，Delta變種在美國已經存在幾個月了，並沒有掀起高峰，可能接種疫苗就夠了。他所在的學校位於大學城內，接種疫苗的比例較高。目前，南部州有些流行，如路易斯安納州等。新的Delta變種尚未形成氣候，故人們沒有必要過於擔心。他說，今年秋季到來後，人們應該接種流感疫苗。」如果不接種疫苗，就容易患上流感，因流感去醫院就可能染上新冠病毒。因此，注射流感疫苗也有利於預防Delta變種病毒。

紐約華人對注射新冠疫苗持積極態度。(王嘉廉社區醫療中心提供)

12歲以下兒童 風險更高

邵海說，Delta變種病毒的傳染力較強，對特定人群特別有害，這些人群中爆發Delta變種的可能性很大。美國CDC擔心，由於12歲以下兒童尚未接種疫苗以及某些族群不願接種疫苗，Delta變種可能會在這些特定人群中爆發。目前，製藥公司正在對12歲以下兒童進行疫苗實驗，但是結果尚未出來。

紐約王嘉廉社區醫療中心醫務副總監金曉星(Hyoseong Nuna Kim)負責唐人街和法拉盛的疫苗接種計畫。這位畢業於布朗大學醫學院的兒科醫生指出，紐約州 將於9月初開放學校，學生們都要前往學校上課。因此，為了學生的安全，他們應該在8月接種完畢。

但是，全美數以百萬計12歲以下的兒童尚未注射疫苗，面臨的風險更大。她估計，「到了今年秋季，供12歲以下兒童的疫苗就有了」。她說，到了那時，家長們應該立刻帶著孩子去接種疫苗。

紐約市家庭醫生魯兵說，曾有報導說，有的孩子接種過疫苗後患上心臟病。他說，他也看到過這樣的報導，但目前尚無證據證明「注射疫苗與患心臟病是因果關係」。他說，最近網路上流傳一名科學家的研究報告稱，注射新冠疫苗可能會導致不孕不育。他指出，這個論斷沒有任何科學依據。新冠疫苗去年4月才開始在人群中實驗，到現在只有一年多的時間。「到目前為止，沒有證據顯示這個副作用。」因此，這篇論文被許多網站下架，就是這個原因。

紐約西奈山(Mont Sinai)醫學院兒科副教授林錦說，目前，新冠病毒的Delta變種在美國開始流行，主要分布在美國中部和南部。變種病毒發生率最高的三個州分別是阿肯色、密蘇里和佛羅里達州。紐約州則比較少。全美每天的感染人數是1萬至1.5萬人。「如果Delta變種占到29%，這個數字也是蠻大的。」

他說，他從事兒科醫療和教學多年，總是感覺新冠病毒就像是麻疹病毒(measles virus)，儘管目前沒有人這樣比較。他說，如果不打疫苗，90%的人逃不掉，會感染上麻疹。因此，每個孩子在幼年時都要打麻疹疫苗。「從趨勢上看，新冠病毒就像麻疹，將來每個兒童也要打新冠疫苗。」

接種疫苗後，學生就獲得免疫力，可以入校上課。(美聯社)

新冠病毒 將與人類共存

地球上的病毒很多，有些給人類造成大的災難。但是，人類消滅的病毒只有一個天花病毒，其他的病毒仍然存在，與人類共存。因此，人們應該學習適應這種共存的方式，承認它們的存在。他說，新冠病毒的發展不像薩斯病毒(SARS)。薩斯病毒剛剛爆發，就被中國政府及時控制，最後消失了。但是，新冠病毒成為世界性的流行病毒。「它已經存在了，和其他千千萬萬的病毒一樣，不會消失了。」

根據目前統計，新冠病毒致死者以老人為主，而對孩子則傷害不大。孩子感染後，多是輕症，而且很快痊癒。不過，也有的小孩子患上多系統炎症綜合症(MIS-C)，值得關注。他說，針對12歲以下兒童的新冠疫苗正在等待聯邦食品與藥物管理局(FDA)的批准。而在FDA批准前，美國專家要審核通過。「因此，12歲以下兒童什麼時候打，將由專家決定。」

他說，新冠疫情爆發後，美中兩國採取不同的方式控制病毒的傳播。中國是整個社會動員起來，進行隔離排查。但是，美國沒有採取這種整個社會動員的方式，而是把任務交給專家，盡量讓社會恢復正常。他說，華人多來自東方社會，對專業機制不太了解。他們感到美國政府不出面，放手讓專家管理，總是感到不放心，產生焦慮。他說，華人應該不要焦慮，焦慮也沒用。「美國有成熟的專業系統及權威的專家隊伍，民眾只要follow專家就行了。」

病毒突變 也是適者生存

新冠病毒2020年3月初在紐約市爆發，隨後傳遍全美國。他說，疫情剛剛爆發後，疫情管理上的確有點亂。但是，美國很快恢復了秩序，專業機制開始運行。川普當政期間，還把抗疫政治化。但是，拜登總統上台後，去掉了政治因素，美國的專業抗疫工作穩步推進。例如，紐約州的抗疫進展順利，從疫情中心變為抗疫先鋒。他說，西奈山醫療系統最近通報，目前系統裡收治15例新冠病人，住在ICU裡僅四例。

邵海說，2020年1月7日，武漢研究人員第一次把新冠病毒測序，並向世界公布。從那時到現在，世界上有幾億人受到此類病毒的感染。在感染人類過程中，新冠病毒也在某個點進行突變，這包括核糖核酸(DNA)和信使核糖核酸(mRNA)都在突變。「目前，已經發現這些突變的點有1萬2000個。」

他說，這些突變是隨機的，也是自主的，是病毒的適者生存。但是， 絕大多數的突變對病毒的致病性並無影響，有影響的只是極少數。「它們在很大程度上增加了病毒的傳染性和致病性。」他說，「Delta變種是新冠病毒量的改變，不是質的改變。」Delta變種仍然是新冠病毒。

Delta變種名稱的出現與世界衛生組織(WHO)對新冠病毒的重新命名有關。過去，世界衛生組織按照病毒的發源地命名，如武漢病毒、義大利病毒、美國病毒、印度病毒等。「由於標注了地名，有人就用地名進行政治操作。」

王嘉廉社區醫療中心號召華人民眾注射新冠疫苗。(王嘉廉社區醫療中心提供)

印度雙突變 抗疫新警訊

從今年初到5月，WHO採取了一個中立的方法，對病毒按照希臘序號命名。例如，武漢病毒是這次新冠病毒的原型，而英國病毒是Alpha變種(B.1.1.7)，南非病毒是Beta變種(B.1.351)，巴西病毒是Gamma變種(P1)，印度病毒是Delta變種(B.1.617.2)。他說，2020年10月，印度的Maharashra邦發現了這個Delta變種，立刻向WHO報告。從那時到現在，這個變種大規模傳播，已經傳至100多個國家。

他說，更為可怕的是，印度又出現了新的DeltaPlus變種，包括南非變種的氨基酸，屬於雙突變，目前已經傳播到11個國家。今年6月22日，印度向WHO報告了這個新的變種。目前，專家對這種新的Delta變種的致病性尚不清楚，因為他們也需要時間進行研究。