封面故事／尼安德塔基因 現代人不多

研究顯示，現代人的基因與遠古祖先尼安德塔人相關程度不大。（美聯社）

最新科學研究發現，現代人基因僅1.5%到7%與四、五萬年前的尼安德塔和丹尼索瓦「遠古祖先」相同，這些遠祖人類都已絕種，代表這一「紀」現代人是地球上「年輕」的生物。

16日發表於「科學進展」期刊的論文另外指出，60萬年來，現代人的基因突變，多數與腦部的發展與功能有關。

論文作者之一，加州大學 電腦生物學家謝佛（Nathan Schaefer）說，現代人與已滅種遠祖基因雷同的百分比那麼少，難怪科學家認為我們與尼安德塔人差異如此巨大，沒什麼好訝異。

本研究結論，是比照全球各地279的現代人的基因組，和從尼安德塔人以及丹尼索瓦人的化石取得的基因組的結果。

科學界早就知道現代人的DNA 和尼安德塔人的DNA有共同的部分，論文的新研究方向是，斷定哪些基因（染色體）組是現代人才有，那些是遠祖所沒有。

威斯康辛大學古人類學家霍克斯（John Hawks）說，這是很艱難的統計學問題，研究人員發明了新的辦法，運用「很有價值的工具，把遠古人類基因圖譜所欠缺的部份找出來。」霍克斯未參與本研究。

研究人員發現，我們的基因組當中，現代人所獨有，當今世人仍共有的，僅1.5%。這一小部分的DNA，是分辨現代人與尼安德塔人的最重要線索。

論文另一作者、加州大學聖克魯茲 校區電腦生物學家格林（Richard Green）說，看得出來，人類基因當中，突變最多、最豐富的序列，是跟神經系統的發展，以及腦部作用有關的序列。

2010年，科學家首度發表尼安德塔人基因圖譜，格林就是其中一員，過了四年，基因學家阿奇（Joshua Akey）團隊發表論文，說現代人的基因，有部分是來自尼安德塔人的基因遺傳。此後，科學界不斷改進從化石擷取、分析基因材料的技術與方法。

普林斯頓大學的阿奇也未參與本研究，他讚揚論文團隊的研究方法，說「工具越來越好，讓我們針對人類歷史與演化，提出越來越精細的問題。」

他說，本研究的發現凸顯一事：人類其實是「很年輕的物種。」「沒多久之前，我們還跟其他的人類遠祖共享這個星球。」