餐館男孩朱泳勤 一場旅行 找到飛的方向

朱泳勤與父母於畢業典禮合影。(朱泳勤提供)

由於在與父母一起的旅行過程中，開始對翱翔天際的飛機產生興趣，進而希望能夠朝航太 工程師發展的朱泳勤(Kenny Chuwing)，日前獲得大紐約 區華人 教育基金會雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarships)；將於今秋到哥倫比亞大學就讀機械工程學士的他，希望未來發揮所長，成為在美華人之光。

18歲的朱泳勤，在美國出生長大，從廣州移民來美的父母，在佛羅里達州從事餐館業20多年，平常上班很忙，無法像一般家庭一樣，經常出去旅行，直到大約十四、五歲，朱泳勤的父母才有更多時間，帶著他搭飛機到其他地方旅遊。

朱泳勤(中)在高中時曾任兩年數學俱樂部的學生主席，為有需要的同學輔導數學。(朱泳勤提供)

朱泳勤表示，在機場看到飛機，覺得相當神奇，這麼大的東西怎麼有辦法載著這麼多人在天空翱翔，好學的他看YouTube影片，瞭解飛機的原理及操作，並與火車、汽車其他的交通工具比較，開始對航太工程產生興趣。

在佛州成長的朱泳勤，除了喜歡工程學，也擅長數學，高中的時候擔任兩年數學俱樂部(MU Alpha Theta)的學生主席，為學校有需要的同學輔導數學；朱泳勤對數學的喜愛，是透過小時候父母教他算數學的過程中產生興趣。看到有同學因為不了解而討厭這項學科，朱泳勤希望藉由自己的專長幫助他們。另外為了協助家境清寒的同學，他還在校園中舉辦籌款，替同學購買計算機、計算紙等。

朱泳勤將於今年秋天到哥倫比亞大學就讀機械工程系。(朱泳勤提供)

由於居住在以西語裔、非洲裔為主的社區，身為校園的少數亞裔，朱泳勤對華裔的文化背景很感興趣，不過在此前，他只能過新聞、影片，或是父母的解說，稍有了解；朱泳勤在高二時參與了史丹福國際跨文化教育(Stanford Program on International and Cross-Cultural Education)的暑期計畫，學習中國、日本文化，進而認識更多文化，成為他成長求學過程中的養分，並能以更包容的態度對待不同族裔。

在很少有亞裔的社區中長大，朱泳勤能以更包容的態度對待不同族裔，也有不少外族裔朋友。(朱泳勤提供)

去年受到新冠肺炎疫情影響，佛州大部分中餐館暫停營業，朱泳勤的父母也經歷一段長時間的失業，全家人只能靠著存款度日，朱泳勤說，「去年家裡狀況很糟」，為了幫助家計，母親也在去年底到紐約，改當家庭護理員，父親的餐館則在今年2月重新開始營業，全家人的生活也逐漸恢復正常。

能夠順利申請到獎學金，朱泳勤坦言感到「很驚訝」，「當時我不確定能申請到，因為相信有太多人比我出色」，他除了感到興奮，也很開心，父母也為他驕傲。

朱泳勤希望在大學學成後，可未來發揮所長、成為在美華人之光。(朱泳勤提供)

秋天將離家上大學，期待能學習更多知識的朱泳勤說，他從小就很獨立，父母雖然不捨但也對他放心，他希望能夠在大學學習更多專業知識，並一步步朝航太工程的目標邁進，期許未來能夠為社區服務、讓父母驕傲，成為在美華人之光。