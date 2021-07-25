衛星寶寶林玲 帶著父親「背影」進耶魯

林玲以3.9成績從南漢普頓高中畢業。(林玲提供)

「父母因為工作及經濟因素，無法分身照顧我和姊姊，四個月大的時候我就被送回福州交由祖父母撫養。」18歲的雲吞食品成就獎學金得主林玲表示，五歲時回到美國 ，她到了長島以白人為主的南漢普頓(Southhampton)，「身分認同，夠不夠『美國』曾經是成長路上最大的掙扎」；今秋，她將帶著3.9的畢業成績入讀耶魯大學(Yale University)人文種族及文化研究專業，「每個人都是美國的一部分，亞裔 是，餐廳業者是，是移民和多元文化讓美國如此特別。」

談起申請獎學金的動機，林玲打趣道，相比於在紐約 五大區長大的華裔孩子，自己缺少了那麼點「華人味」；「我的同學幾乎都是白人，外族裔非常少見。」成長過程，看到父母數十年如一日的努力工作，林玲越是渴望尋找與本源文化的聯繫。

作為美國唯一針對華生的重要獎學金，大紐約區華人教育基金會的許多拓展項目也吸引著她，「若能參與其中，甚至成為得主，定是一件榮耀之事。」林玲說。

跨種族及文化研究一直是林玲非常感興趣的領域，也是她選擇大學專業原因——父母1990年代從福州來到美國，做著餐廳、衣廠等工作勉強餬口；林玲表示，自己四個月大時便被送回福州由祖父母撫養，五歲才回到紐約。

「語言障礙易跨越，難得是文化衝擊、生活習慣以及早期形成的思維方式和做事方法。」她說，一次次嘗試，換來的是同學們異樣的目光，她曾一度想放棄亞裔身分認同，「夠不夠『美國』，到底怎麼樣才能融入當地生活，曾是我生活的主要目標。」

幼年的林玲(左)和姐姐在父母餐廳中合照。(林玲提供)

父母在鎮上經營一家中餐外賣店，和許多華人父母一樣，他們勤奮工作，鮮少提及年輕時的過往；林玲小學、中學時也總在店裡寫作業或幫忙，有次放學在圖書館學習，她發現自己很難專注，如今笑談定是少了餐廳鍋鏟交錯和外賣電話的嘈雜聲。

「成長路上父母給了我很多啟發，指引我找到方向。」她說，有一次戰戰兢兢的問爸爸，「你後悔離開中國嗎？現在那裡變化很大，若沒有離開，會不會比在美國更過得更好，更幸福？」

一向少言的父親回答，既然做了決定，就不要回頭，能做的就是看準目標勇往直前，「我們這一代多像是落水之人，奮力游泳，為的是尋求那一線生機；而你們這一代則不同，有更多選擇，但不要被花花世界模糊了雙眼，分辨，往往更難。」

林玲用畫筆紀錄父親在餐館廚房的忙碌背影。(林玲提供)

林玲說，彷彿在剎那間豁然開朗，「我們每個人都是美國的一部分，亞裔是，餐廳業者是，身分認同不是單一的概念，接受多面的自己，才能用開闊的眼界學習新知，接納世界。」

林玲的臥室裡，擺滿了她的油畫作品，其中一幅是爸爸帶著口罩在廚房忙碌的背影。8月將離開南漢普頓前往康州迎接全新的大學生活，她說：「那個背影從小看過千萬遍，直到疫期高中畢業前才想畫下來，也將是我最想念的畫面。」