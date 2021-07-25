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餐館女兒蔡穎培 要蓋廣廈千萬間

記者和釗宇
蔡穎培（左二）與家人合影。(蔡穎培提供)
蔡穎培（左二）與家人合影。(蔡穎培提供)

為了讓社區的老人和遊民更好地生活，蔡穎培決定選擇建築系；已經被哈佛大學錄取的她表示，希望自己的建築知識，為更多有需要的人設計出更合適的房子，解決社會問題。

17歲的蔡穎培畢業於史泰登島科技高中，平均成績98分；她說，高中時期最感興趣的是工程相關的學科，比如計算機科學，「因為讓我感到很刺激，可以像魔術一樣讓自己的想法變成現實，還兼具藝術性。」

蔡穎培不僅學習成績優秀，美術方面也自學成才。(蔡穎培提供)
蔡穎培不僅學習成績優秀，美術方面也自學成才。(蔡穎培提供)

不僅學習成績優秀，她在美術方面也自學成才，「從小就對藝術感興，畫畫不僅能表達我的情感，而且也能促進人與人的交流；作品以壁畫為主，今年夏天我和其他同學創作了一幅爭取社會公平正義的作品，原因是亞裔社區疫期遭受歧視，傳達反對種族歧視的觀點十分重要，這幅壁畫就是我們發聲的平台。」

蔡穎培同時也是線上雜誌《Destester》的聯合創辦人，她說，這份雜誌旨在幫助少數族裔年輕人發聲，並關注社會問題，表達自己的觀點；在團隊中負責美工，她說：「藝術和寫作是創造變革最有力的載體，在多元化的世界，應求同存異。」

蔡穎培作品以壁畫為主，主題主要反映爭取社會公平正義。(蔡穎培提供)
蔡穎培作品以壁畫為主，主題主要反映爭取社會公平正義。(蔡穎培提供)

對工程科學的興趣，再加上酷愛美術，讓她選擇了二者的結合——建築學，但另一原因是社會責任感。

蔡穎培表示，選擇建築系，是希望幫助更多有需要的人設計出合適的住所；華裔社區耆老眾多，「許多老人行動不便，但住所卻沒有配套設施，生活、出行艱難。」

她在高中時期曾參加過為期一年的建築學興趣小組，「一個項目是幫老年人設計住宅，我更理解了老年人的生活需求；建築不僅是造房子，還能改善社區生活。」

此外，紐約市遊民眾多，她也非常想做一個遊民相關的建築項目，幫助遊民改善生活，「許多人不理解遊民，他們要的其實不只是一個穩定的居所；我希望設計出適合遊民的便攜式住房，讓他們能在自食其力的基礎上生活地更好。」

蔡穎培畢業於史泰登島科技高中，平均成績98分。(蔡穎培提供)
蔡穎培畢業於史泰登島科技高中，平均成績98分。(蔡穎培提供)

蔡穎培本次獲得每年2500元的雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship)，「這項獎學金對我和家人很有意義，我的父親是餐館員工，辛苦工作養活一家，他是我見過最刻苦的人，這種精神一直激勵著我；這份獎學金不僅是財務支持，還能讓我們這種第一代移民家庭，通過教育改變命運。」

蔡穎培專注追求自己真正感興趣的事，也希望能藉所學回饋社區。(蔡穎培提供)
蔡穎培專注追求自己真正感興趣的事，也希望能藉所學回饋社區。(蔡穎培提供)

「爸爸每天的辛勞促使我更關注社會的不公平，也成為我希望幫助社會底層民眾的原因；雖然不敢說完全了解，但至少感同身受；了解需求並幫助他們，這也是我選擇建築學的初衷。」

1989年從廣東台山移民來美的父親說，他和妻子親從未干預子女的學習，「孩子們喜歡什麼就讓他們盡情發揮，蔡穎培是聰明的孩子，我們不想給她太多壓力，順利成長就好。」

蔡穎培也說，「我只追求自己真正感興趣的事，這樣才能真正理解，這點在申請大學時也起到重要作用：招生人員也希望看到學生真實的一面，所以做真實的自己最重要，不必取悅別人。」

種族歧視 移民家庭 紐約市

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