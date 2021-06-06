習武防仇恨攻擊 美國亞裔積極學防身

針對亞裔的歧視騷擾、傷害攻擊頻發，很多人都開始學防身術。（Getty Images）

針對亞裔 的歧視騷擾、傷害攻擊頻發，除了買槍和胡椒噴霧（pepper spray）等自保工具之外，很多人也開始學習防身術，各大武術學校、培訓機構和健身房都推出了相關的線上和線下課程，尤其易成為仇恨犯罪等罪案受害者的女性，更踴躍報名參加。社區也不斷有防身術的講座、示範和培訓，教大家在人身安全被威脅的情況下如何更好地保護自己。

防身課程 報名激增四倍

位於紐約的「中國-夏威夷拳法學院」（Chinese-Hawaiian Kenpo Academy），最近前來諮詢和報名防身課程的人已經翻了四倍。項目主任Jay Ray表示，隨著針對亞裔的仇恨犯罪不斷增加，想要學習防身術的人也越來越多。為了教大家應對可能出現的危險，他們特別推出免費的講座，「自我防護其實並不是去學習怎樣傷害別人，而是知道當危險發生時，如何脫離危險以及何時逃離危險」，有必要的話，像是水瓶等手邊的很多東西，都可以為己所用、成為防身的工具。

「G3 Academy of Martial Arts」是加州一所武術學校，負責人Gary Gapezzani在疫情 期間既開設了線上課程，也會到公園等戶外場所授課，教大家防身的技巧，學生最小的四歲、最大的有70多歲。「雖然防身的需求一直都在，但如今無疑有越來越多的人對防身感興趣，想要更加有安全感。」

紐約的華裔上班族陳希是急需提升安全感的一個，「之前我一直神經很大條，來美國這麼多年，從來就沒想過有天會成為被攻擊的目標，直到疫情發生」。她表示，由於針對亞裔的仇恨犯罪此起彼伏，大環境簡直是逼著她換了一個人，「以前地鐵上碰到要錢的，從來不理會、就讓他過去，現在別說要錢的靠近了，就是普通人靠近自己，都神經緊繃到不行」。

她還說，疫情爆發後，地鐵上「奇怪的人」確實越來越多了，「經常看到他們大吼大叫，很擔心是不是在罵自己」。出於安全考慮，她如今搭地鐵都不會去人少的車廂，「以前總想著找個比較空的、有座位的車廂，現在是寧可站一路，也要到人多的車廂去」。到站之後，男友若有時間，都會到地鐵口來接，「雖然住的地方算安全，從地鐵站 到家也是商業街，但你永遠不知道攻擊者會在何時何地出現，有個人陪著，比較有保障」。

最近陳希已改變了穿衣風格，「再也不穿以前喜歡的紅色或粉紅色，而是都換成不顯眼的黑白灰，不想額外吸引任何關注度」。她還積極學習防身知識、線上觀看技術指導，甚至和男友在家比劃幾招，「就算暫時用不到，也還是想多了解和體會，因為你不知道什麼時候就能成為救命的工具」。

學防身術是以保障自身安全為首要前提來自我防護。（Getty Images）

社區組織 多語言教自衛

為了幫亞裔更好地應對疫情下的騷擾和攻擊，非營利機構「反暴力教育中心」（Center for Anti-Violence Education）不僅免費授課講防身術，還和「亞美聯盟」（Asian American Federation）等社區組織攜手，專門製作個人防護視頻教學，帶大家學習簡單有效的防身技能，並且推出中文、英文、日文、韓文等多語種版本，詳解坐著、走著、站立、以及在地鐵車廂和大街上等不同情境下，遇到危險的應對方式。

「亞美聯盟」執行長姚久安說，亞裔多年來總成為仇恨犯罪的目標群體，很多受害者在遭到言語或暴力攻擊後，卻往往忍氣吞聲、不願報警。自疫情發生後，亞裔更是屢屢成為罪案的受害者，學會識別人身威脅、懂得如何保護自己備顯重要。

「反暴力教育中心」項目經理Rej Joo表示，防身術不是指和對方展開肢體衝突，而是指以保障自身安全為首要前提的自我防護方式。「我們當然希望能在暴力發生前就阻止暴力，更鼓勵大家可能的話來預防暴力的發生，比如果斷、機智地判斷情況，用語言緩解雙方的僵持，不卑不亢，避免言語衝突升級為肢體衝突等。」

但若真的還是發生了肢體衝突，也應懂得如何簡單又高效地擊倒對方、以便安全逃離，或者至少能與對方拉開安全距離。像是隨身攜帶的包、雨傘等物品都可以充分利用，以及用聲音嚇阻對方、引起周圍人的注意，從而進一步尋求幫助。

遇到衝突 拉開安全距離

「我的女性朋友走在街上，被兩名非洲裔攔下來要錢，她說沒有，對方就抓她頭髮、朝她吐口水，我自己在地鐵上也遭遇過挑釁。」美中運動協會主席、防身專家周愛明（Amy Zhou）介紹，疫情期間她搭乘地鐵從皇后區法拉盛到曼哈頓時報廣場上班，途中遇到三名非洲裔男子，坐在她的對面指著報紙朝她喊：「你看，病毒都是因為你們」。

「當時車廂裡人很少，我感受到他們的不友好，就把頭轉一邊，故意不當回事，後來又移動到旁邊的座位上。」誰料那三人中的兩個人，也跟著她移動過來，繼續指著報紙，朝她大喊大叫、不斷挑釁。

眼看地鐵快要到站，她把隨身攜帶的包括便當在內的所有東西，都塞進背包、拉好拉鏈，再拿著包從下往上朝其中一人的臉上甩去。「我是練過的，知道往哪裡使勁，地鐵到站、門一開我就馬上跑了出去，確實也擔心會他們追出來」。到辦公室後，她氣憤地與同事分享這段經歷，「同事都覺得驚險，說萬一他們有槍該怎麼辦」。

周愛明認為，如果遇到挑釁，最好不要回應，而是躲開對方、繞著對方走，「你越回應，對方的反應可能就越大」。但自己要保持警惕心，時刻觀察和留意周圍的環境和人，別總是低著頭看手機、或者戴耳機聽音樂。「如果以前沒有觀察和留意四周的習慣，那現在就有意識去培養這種習慣」。

專家教你 幾招簡單防身

另外，在不同的場景下，遇到危險後也有不同的應對方式。周愛明介紹，攻擊中最常見的就是推搡和毆打，「不管是開放、還是密閉空間，如果有人迎面走來，想要推你或打你，能逃就逃，並且大聲喊叫、製造聲響，向周圍的人求助」。

倘若都無法做到、必須反擊，那就盡量一隻手護住自己的臉和頭部，避免受更多傷，另一隻手用力打向對方的眼睛，模糊其視線，同時去踢對方的襠下等要害，或者控制其脖子經脈、手關節等關鍵部位，小腿內側也很脆弱，可以用腳尖狠狠踢過去。

反擊時可控制對方的手關節等關鍵部位。（記者劉大琪／攝影） 小腿內側屬於脆弱部位，可用腳尖猛踢。（記者劉大琪／攝影）

如果對方是從身後攻擊自己，則可藉對方的力，或者抓起衣領、或者抓手並且反擰手上的關節，再用腳去絆對方的腳，同時用頭去撞對方的胸膛，「一系列的動作之後，就可以把對方從身後摔到身前、甚至前面很遠的地方，徹底化解掉險情，但這需要有一定的防身術基礎和訓練才做得到」。

周愛明展示反擊時如何借力使力。（記者劉大琪／攝影） 抓衣領、反擊對方的脖子經脈是有效的自我防護方式。（記者劉大琪／攝影）

鑑於很多攻擊案都發生在電梯裡，周愛明提醒，如果獨自進入電梯後，又有陌生人跟進來，「除非是老人，否則但凡自己覺得稍有不安，就應該馬上出電梯，不要單獨和對方同乘」。除此之外，也要善用隨身物品保護自己，比如女性可以帶胡椒噴霧，「包裡裝上金屬保溫杯和雨傘，也能在危急時當防身工具」。

雙肩背包 遇襲用來反擊

她建議疫情期間女性最好背雙肩包、而不是單肩包，這樣可以徹底放開雙手，隨時準備應對緊急情況。包最好是小一點、有拉鏈，不僅能安全存放隨身物品，塞滿了也能聚力，「若被攻擊可以用包反擊」。反擊時包不要舉高、而要走低，「尤其是女性通常身形嬌小，對方可能比自己高，如果把包揚起來打、很容易被對方一手就截住，走低則更穩妥，自己在低處也比對方靈活，甚至可以找機會從對方的襠下鑽出去逃脫」。

周愛明表示，雖然不管是在室內還是室外，被攻擊或騷擾後最穩妥、安全的方式是躲開，但心理上卻要做好應對的準備，不能表現得自己很軟弱。「我們不惹事，但也不怕事，你表現得越怕，對方反而覺得你越好欺負」。再加上華人體質本來就偏柔弱、不夠剛強，所以更要有意識去提高自我保護能力。

周愛明建議民眾日常可多增加些力量和速度方面的訓練。（周愛明提供）

平時和親人朋友練習一下防身術，有助於危急時刻發揮。（Getty Images）

「我有留意到近期各種防身課程和培訓越來越多，這固然是好事，但學習防身術非一蹴而就，學完自己也要多練習和琢磨，否則關鍵時刻難以發揮。」周愛明說，防身最需要的就是實戰，私下可以和身邊的親友、同事互相比劃一下，有意識地多練習、多體會。也可買一些健身器材和工具放在家裡，只要是有助於提高靈活性、力量和速度的，都可以使用。

防身自衛安全專家張勇提醒，不管是學習防身術、還是隨身攜帶防護裝置，最主要的目的都是在危險情況下，可以為自己爭取到逃脫的時間和機會，而不是為了打敗對方。這也是為什麼警察經常強調避免和對方正面交鋒的原因。

專家提醒 外出保持警覺

一般情況下，行動力比較弱的老人和女性經常成為被攻擊的對象，張勇說，「欺軟怕硬」的情況也發生在攻擊者身上，他們多會通過一個人的外表和身體語言來挑選下手的目標，如果一個人總是低著頭走路、或者雙手插口袋、或者戴著耳機玩著手機，就容易被盯上。

「所以大家平時走路應該抬起頭來，眼觀六路，讓對方覺得你警惕性很高、並且可能會反擊，可以減少危險發生的可能性。」有的人很怕和陌生人有眼神的接觸，或者擔心對視不禮貌，其實這種心態大可不必。「你不需要盯著別人看，但短暫的眼神接觸可以釋放信號，讓對方意識到你已經注意到他，他反而會退縮。」

另外，與其擔心遇到危險怎麼辦，不如通過一些基本的防範意識，來把危險發生的可能性降到最低。比如走路時應隨時留意周圍的環境和人，盡量避免落單、或者深夜外出；除非是非常熟悉和安全的環境，否則不要邊走路邊使用手機或耳機；如果搭乘大眾交通工具，也要隨時觀察四周，倘若遇到可疑人士要盡量避開等。