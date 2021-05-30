國會議員劉雲平：亞裔生活在新一輪仇外情緒中

劉雲平在國會發言作證。（劉雲平推特）

亞太傳統月向以弘揚亞洲文化、表彰傑出人士、促進族裔和諧為主旨，然而今年的慶祝方式完全被顛覆。因新冠病毒（COVID-19）引發的反亞裔仇恨犯罪 案件累計超過6600起，南加州的華裔國會議員劉雲平（Ted Lieu）指出，亞裔美國 人生活在與國家歷史密不可分的最新一輪的仇外情緒中。

他說，因為一些民選官員使用了仇外、反移民和種族主義的言論，加劇了針對移民和亞裔移民的仇恨；因此，他和國會亞太裔黨團（CAPAC）的同事們，領導了打擊仇恨、偏執和暴力侵害亞太裔社區的工作。5月中旬眾議院投票通過一項決議案，譴責在喬治亞州亞特蘭大市的恐怖槍擊案，以及《新冠仇恨犯罪法案》（COVID-19 Hate Crimes Act），該法將確保更有效地追蹤和舉報仇恨犯罪案件，並為受害者提供更多的支援。他很自豪成為《新冠仇恨犯罪法案》共同提案人。

（影音來源：世界e生活YouTube頻道）

劉雲平與喬治亞州國會議員麥克巴斯（Lucy McBath）共同提出了《制止仇恨犯罪法》（Stop Hate Crimes Act），使社區享有正義，並防止那些犯下仇恨罪行的人們逃脫法律制裁。仇恨犯罪通常很難起訴，因為法院解釋了聯邦法規，要求檢察官證明受害者的種族、宗教、性別或其他受保護的特徵是觸發仇恨犯罪的唯一原因。

劉雲平（中）同他的選區民眾交流。（劉雲平官網）

然而，這項《制止仇恨犯罪法》為原來苛刻的標準提供了解決方案。根據該法律，如果受害人的受保護的特徵是促成被告犯案的因素，則檢察官可以起訴該罪行。具有檢察官背景的劉雲平，深知被告有多種犯罪動機，但該項常識性的法案修改了標準，可以更精準地反映現實。

劉雲平感謝拜登總統及其政府公開譴責針對亞裔美國人的仇恨犯罪，包括在COVID-19大流行期間針對亞裔美國人的仇恨犯罪上升。他與國會亞裔黨團的其他成員一再會晤拜登／賀錦麗政府的高級別官員，共同致力於解決歧視和種族主義的解決方案。

拜登總統就任後第一周內發布了行政備忘錄，打擊針對亞太裔社區的仇外心理和歧視行為。3月30日總統宣布採取其他行動來應對反亞裔的暴力和歧視，包括重建「白宮亞太裔倡議」（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders），並提供重要的資金、研究和資源來應對反亞裔的偏見和仇恨。總統還對司法部如何加強起訴仇恨犯罪和改善數據收集工作，進行了為期30天的「快速審查」。

劉雲平介紹，最近司法部和教育部提供了新資源，發布了幾種語言版本的《學校面對與COVID-19相關的騷擾／家庭資源》（Confronting COVID-19-Related Harassment in Schools / A Resource for Families），因為發現學校中的霸凌行為有所增加，統計顯示四分之一的亞太裔青年報告，他們遭到的霸凌起因於COVID-19。劉雲平強調，在美國尤其是在教室裡，絕不容忍仇恨。他將繼續與拜登政府合作，以確保所有美國人的平等。

劉雲平擁有美國空軍後備役上校軍銜。（劉雲平官網）

劉雲平深刻指出，亞裔美國人處處遭遇種族偏見，已經是持續不斷的現實。近年來，仇外心理和種族主義對移民的強烈反對加劇了歧視亞裔的現實。儘管數百年來亞裔一直是美國社會結構的一部分，但是，亞洲移民及其後代卻依然被視為「永久外國人」，而不是美國人。種族主義在美國歷史的很多時候都表現出來，包括「黃禍」（Yellow Peril）說和1882年的《排華法案》，二戰期間對12萬多日裔美國人的監禁，以及1982年華人陳果仁（Vincent Chin）被謀殺。現如今，亞裔美國人又生活在與國家歷史密不可分的最新一輪的仇外心理中。

最後，他鼓勵所有人在看到仇恨犯罪時就大聲說出來。林肯總統（Abraham Lincoln）曾經說過，「公眾情緒就是一切。有了它，一切都不會失敗。沒有它，任何事情都不會成功。」亞裔應了解自己影響公眾情緒的力量。

•社交媒體是免費使用的，如果您撰寫有趣的帖子，則可能會影響所在的社區、所在州或其他州。

•還有編寫專欄、參加遊行並支持當地的亞裔權益倡導小組。

•如果您認為自己是仇恨犯罪的受害者，就尋找資源並將該事件報告給「停止亞裔仇恨犯罪」（Stop AAPI Hate）組織。