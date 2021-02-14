華人願意找人代孕 卻很少願意當代母 文化是主因

代孕已經成為美國的一個產業。（Getty Images）

紐約格萊寶美孕中心的CEO劉安妮說，該中心主要業務是提供輔助生殖服務，包括捐卵和代孕。她舉例說，一位40歲的女性卵子不能受孕，就只有尋求捐卵。如果超過50歲，自己不能懷孕，還要聘請代母，讓代母代其懷孕，生下孩子。

紐約新希望生殖醫學中心醫師劉子韜說，新希望中心每年需要代孕的患者約有300人，其中，華裔病人占到80%。目前，美國 代母的族裔比例為：白人占到80%，非裔為15%，5%是西語裔，而亞裔代母較少。「華人 做代母的有，但非常少。」他指出，華人不願意做代母主要是「文化上的原因」。

許多人來美國尋求代孕，是希望生下自己的孩子。（Getty Images）

代孕程序 每步都有合約

劉安妮說，代孕涉及許多法律問題。如果一對夫妻要求捐卵和代孕，他們選定捐卵人後，要寫成合約。中心就會開始安排捐卵人注射促排卵針，然後男方提供精子，卵子和精子結合形成胚胎。實驗室檢查胚胎的染色體，選出符合客人要求性別的胚胎，然後冷凍起來。

同時，中心開始與代孕機構聯繫，選擇合適的代母。「這是雙向選擇，客人可以選擇代母，而代母也可以選擇客人。」中心要調查代母的背景、丈夫、孩子、職業、身體狀況等。一旦選定，代母開始注射藥物，時間一到就開始移植胚胎。

她說，胚胎移植九天後，醫生就能知道代母是否懷孕。如果懷孕，醫生要給代母打針，連續八周。如果一切正常，代母就要聯繫她的婦產科醫生，進行正常的產前檢查。「代母要在自己的婦產科醫院生產，其生產過程和自然懷孕婦女的生產過程一樣。」

這時，律師開始準備法律文件，包括孩子的姓名、父母姓名、社會安全號碼及美國護照等。有的文件需要護士填寫。委託父母也會提前一個星期來到，住在代母的旁邊，等待孩子的出生。

她說，有的委託父母與代母之間建立了信任關係。例如，有的代母每周都會告訴委託父母關於孩子的情況，也有的委託父母還會給代母帶來禮物。孩子生下後，有的嬰兒不給代母看，直接交給委託父母，委託父母就會帶著嬰兒離開。「也有的委託父母請代母餵奶一個月，然後再把嬰兒帶走。」

按照法律，紐約州 政府於2021年2月15日放開紐約州的代孕行業，使紐約州代孕行業合法化。她說，實際上，代孕此前也可以在紐約做，但是需要簽署太多的文件。而紐約州代孕合法後，有的文件省了，手續簡便了。

一些低收入婦女把代孕當作一個工作。（Getty Images）

兩類人群 要生產必須代孕

劉安妮說，由於新冠疫情的影響，中國和歐洲的客戶很難來到美國，因此外國客戶的數量下降很多。於是，他們開始把中心業務放在美國本土。她透露，美孕中心推出兩個重點項目，分別是「同性家庭」和「失獨家庭」。「這兩類家庭也希望生孩子，但是由於多種原因，他們自己生不了，需要輔助生殖。」

例如，一對男同性戀者結成夫妻後，如果想要生孩子，就要捐卵和代孕。「現在很方便，他們把精子寄來就行了，我們幫他們聯繫捐卵和代母。」如果是女同性戀，她們自己可以提供卵子和懷孕，但是需要捐精。「其實，華人同性戀者也不少，也需要輔助生育。」

她說，失獨家庭主要是生育期正好遇到中國計畫生育的一代。按照中國當時的政策，一對城市夫妻只能生下一個孩子。但是，有的孩子長到十幾二十多歲時去世了。因此，他們還想要一個孩子。也有的是夫妻覺得一個孩子太孤單，想給孩子生個伴；但是，他們已經老了。「他們是可憐和無奈的一群。」這樣的夫妻，只能依靠捐卵和代孕。

目前，該中心有許多這樣的患者。有的人經過多年的奮鬥，成為大企業家，夫妻很恩愛，但就是缺少財富的繼承人。她說，該中心能夠提供一條龍服務，從捐卵到代孕全部完成，他們到時來美國抱孩子就行了。

她說，美國代孕已經形成一個大的行業，許多人代母本身有工作，有著自己的家庭和孩子。更重要的是，她們很有愛心。「有的代母還是護士或者社會工作者。」她說，美國最初的代孕是無償的，代母都是志願者，幫助無子宮的婦女懷孕。「代孕收費是後來才出現的。」

今年初，中國演員鄭爽放棄代孕生下的孩子受到輿論批評，在紐約的劉安妮「也接受了兩家中文媒體的採訪」。她說，鄭爽的主要問題是棄養。「她通過代母生下自己的孩子，但是不要了，這個不對。」她表示，鄭爽的棄養與美國的代孕行業無關；美國的代孕行業是合法的行業。

紐約諾貝爾生殖中心護士張彥說，也有大陸富婆來美國尋求代母，理由竟然是經濟原因。她曾經遇到過這樣一位女士。她說，這名女性很年輕，完全可以自己懷孕。但是，女士的說法讓她吃驚：「你知道我一個月掙多少錢嗎？」女士對她說了一個數字，然後說，如果懷孕，就掙不到這些錢了。

美國華人 也有人請代母

近日，一位華人母親在未名空間網站發文，講述自己請人代孕的經歷。她說，自己用代孕的原因是，自己40多歲了，同時子宮有畸形，而且曾經移植一次過胚胎，但不幸流產了。當時，她只剩下最後一個好的胚胎，醫生說她「得用代孕」。她就聽從醫生的建議。

代母可以找代理，也可以發廣告。「我比較走運，自己發廣告，找到了離家不算太遠的一位代孕媽媽。」這名婦女當時30歲，已婚已育兩胎。老公29歲。兩人都是公務員，兩個小孩也禮貌可愛。她的父母也愛聊天，家裡很溫馨。

她給代母的費用總和大約8.7萬元，包括移植診所收費、律師費、生產費用等，但自己取卵做胚胎費用在外。她認識很多需要代孕的人，出現各種問題；她沒有遇到，覺得自己很走運。

不過，她在代母懷孕期間非常操心。「如果能自己懷，真的沒必要請其他人懷孕。」她稱，這是一個「其他人做事、你負擔後果還要負擔一輩子的事情」。例如，代母懷孕之前，要去墨西哥度假，舉辦結婚慶典，而墨西哥有一種蚊子傳染的疾病，對胎兒有影響，但她無法阻止。

代母懷孕不足八周時，代母全家開一天的車去迪斯尼玩。懷孕初期，代母還換工作。懷孕期間，代母也養雞。她想阻止，但「沒辦法」。她說：「她懷孕後期，我真的希望孩子儘早出生。」令她感恩的是，娃還是健康的。

另外一位作者在這篇文章之後，也分享一個故事。作者說，此人是她的一個老美同事，生有四個孩子，就是喜歡孩子。她當年30多歲，然後替她的好朋友代孕，並且代孕兩次。「收沒收錢不知道，應該友情幫助那種。」作者說，她感覺美國這點很好，充滿人情味。「代孕只要規範化，醫務人員也有成就感。」作者是一位醫療工作人員。

白人代孕婦女占多數，許多人願意代人懷孕。（Getty Images）

代母來源 白人婦女最多

捐卵和代母經紀人沈秋莎說，由於疫情的關係，她的代孕國際業務沒有了。最初，有人繞道第三國來到美國把孩子抱走，但後來美國政府限制旅行，中國客人進不來。「有的孩子已經生下了，但是父母來不了美國，只能請美國代母看著。」

她沒有見到華人做代孕。她都是在英文媒體上刊登英文廣告，招聘其他族裔的代母。她說，做代母的原因很多。有人是出於同情，看到別人不能懷孕，願意幫助別人實現夢想。但是，更多的人是「想躺著掙錢」。代母懷胎十月，能掙到4、5萬元，相等於每月掙4000多元。但是，掙代母錢也有成本。她們要注射孕酮，有人感到注射處肌肉酸脹，還要懷胎十個月，經歷生產過程。

在植入胚胎前，代母要先注射一段時間孕酮，造成適合胚胎著床的生理環境。「孕酮針讓她們自己在家裡注射。」但是，有的代母沒有注射，卻謊稱已經注射。移植胚胎後，代母沒有懷上。醫師檢查發現，代母子宮裡沒有孕酮，「她想不懷孕也能拿錢」。其實，她們只拿到前期的補償，但後期的工資拿不到。

她說，大多數代母都是窮人，素質不高。有的人年收入為零，手中沒有一點錢。「有時，我讓她先付一點錢，然後從客人帳戶中報銷。」但是，她們連買藥的幾塊錢都拿不出來。這些人居住的社區比較差，附近或有吸毒者，影響到她們的生活。

她在診所看到過許多失敗的案例後，就設法避免這樣的雷區，「不收那些吃低保的人」。她只選擇有穩定工作的人。她說，代母要有分工作，即使是司機也行，保持基本生活正常，將代孕收入作為一個補償。

她說，尋找代母時，她還要對代母進行背景調查，看看她們此前是否犯過罪。「如果因為犯罪被收監，前面的工作就白費了。」不過，有的是注射藥物過程中犯罪，無法防範。例如，有個代母因為多次超車被抓，植入胚胎前總是聯繫不上，因為她被關在監獄裡，沒有手機。另外，她還要調查代母的丈夫，排除不確定性。例如，如果丈夫有家暴史，她就不要。「如果丈夫突然打孕妻一頓，可能造成妻子流產。」

做代孕中介看起來容易，其實責任重大。「一旦出事就是大事，因為人命關天。」她舉例說，有的代母住在加州，而且加州是新冠疫情的重災區，結果代母患上了新冠，但是沒有告訴生殖中心的醫師。「有的代母生下孩子後，醫師才知道代母是新冠病人。所有的生殖中心在胚胎移植前都會對代母進行病毒檢查，陰性才會移植。但是，代母孕期感染了就沒辦法了。因為新冠病毒是一種新型病毒，至於病毒對胎兒造成什麼影響，現在都不知道。她說，有的代母注射了疫苗，還要來當代母。「醫師建議，注射疫苗滿一個月以後再進行胚胎移植。」

西語裔婦女占代母的比例為5%。（Getty Images）

風險難測 收費上不封頂

張彥說，代母主要是美國中西部低收入家庭的婦女，代孕費用大約3萬元。她們enjoy懷孕生子，有人甚至代孕了八個孩子。代孕成了他們的工作。如果找代孕公司代理，大概在10萬元以上，有的是12萬元、15萬元、18萬元，但是「沒有上限」。她說，代孕過程充滿了很多未知，要把各種風險都算進去。

她說，胚胎植入能否成功，能走到哪一步，植入一次還是多次，成活一胎還是多胎，中間是否會流產，是否需要手術，胎兒有病怎麼辦，如果胎兒發育不好，要不要做人流，如果代母生病，要不要終止懷孕，誰支付費用，等等，都是需要事先考慮的問題。代母生下孩子後，願意不願意把孩子交給準父母，也有一說。過去，新澤西曾經有過一個案例，代母生下孩子後，改變主意，要留下孩子。於是，委託父母與代母之間打起官司。

有的是懷孕期間發現胎兒有先天性心臟病，委託父母要求終止懷孕，但是代母不同意。她說，有的是代母懷孕期間突發疾病，需要終止懷孕，但是委託父母不同意，希望代母堅持一下。這樣都會產生糾紛。有的胎兒生下後，發現有先天缺陷，如兔唇。委託父母認為，是代母不良生活習慣所致，如喝酒、吸菸等，是帶走還是棄養，都會對簿公堂。

例如，有個代母懷上雙胞胎，但是陰道不停地出血，迫使代母放棄工作，臥床保胎。但是 ，她不工作，就沒有收入。委託父母要支付代母的誤工費。最後，胎兒早產。新生嬰兒只能放在醫院的保溫箱裡，但費用很高。「最後，委託父母為了這對雙胞胎花了幾十萬元。」她說，代母有無保險也價格不同。嬰兒生下後，保險隨母親。但大陸患者沒有美國保險，只能自費。

劉子韜說，新希望無權徵召代母，但是設有一個管理代母的部門。如果有人希望使用代母，他們就會與有合作關係的機構合作，請這些機構去尋找代母。新希望對代母的要求是，代母要百分百地生過孩子，身體健康，家庭正常。

目前，許多人擔心代母容易出問題。他表示，絕大多數代母沒有問題。「在美國，病人紀錄很全，如果患有某種疾病，很難藏得住。」他說，只有代孕成功，代母才能獲得最大的回報。因此，代母大都很配合，按照美國的法律行事。