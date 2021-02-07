世界日報45周年慶／七大平台並進 全方位推動數位化

世界日報加速數位化進程。（本報資料照片）

2020年世界日報 在新聞版面上不斷調整、充實，在服務品質上不斷自我超越。席捲全球的新冠疫情 ，加速和深化了數位化的進程。世界日報不僅全新改版了世界新聞網，也在影音平台《U視頻》開設了新節目，使世界日報的內容不僅可讀，還可以看和聽，給予用戶更豐富的體驗。

數位平台 逆勢成長

世界日報除了紙本，還有世界新聞網、手機 應用APP、U視頻、微信、臉書、電子版等共七大平台，以因應華人移民的習慣和需求。由於在數位平台提前部署，確保在疫情期間繼續為讀者提供豐富快捷的網路資訊，各數位平台也得以逆勢成長。

在去年疫情席捲全美時，政府將媒體列為基本必要行業，讓媒體人認識到自己的重責大任。數位時代的生活離不開社群，但社群易混雜假新聞，可能會引發恐慌。因此媒體扮演了重要角色，對新聞要調查和求證，寫出最貼近事實的報導。並在求真務實的基礎上，快速給讀者提供資訊，數字化在疫情中更顯重要。

《U視頻》 實況直播

廣受歡迎的《U視頻》影音YouTube頻道，尤其關注洛杉磯議題，第一時間在現場拍攝生動真實的視頻畫面。2020年《U視頻》在疫情中逆勢成長，還推出了《世説新聞》欄目，聚焦熱點議題，給觀眾帶來深入詳盡的新聞與深度分析。而在視頻背後，更有陣容強大的地方新聞採編團隊，無論是疫情、山火、搶購潮以及犯罪現場，第一手視頻素材為觀眾報導了真實可信的新聞事件。另外新推出的《世界晚報》欄目，由專業播講配以實況圖片，快速瀏覽當日重大新聞，讓讀者能在數分鐘內了解美國與世界最新發生的要事。

在台灣大選、美國大選等重大事件，《U視頻》都有實況直播。數場美國總統候選人辯論會、疫情初期公共衛生局每日疫情發布會，《U視頻》全程直播且有中文同聲翻譯，並邀請專家解讀熱點政治議題。此外還舉辦了多場線上講座，話題涵蓋健保、教育、理財等，讀者即使避疫在家，也能與各行業專家互動，了解實用資訊。

社交媒體 服務讀者

世界日報的手機應用程式「WJ Mobile」是南加州華文媒體中，唯一提供「讀新聞、聽廣播、看電視」三合一的媒體，在2020年繼續滿足讀者手機閱讀新聞的需求，融入智慧手機時代流行的生活方式，隨手掌握新聞資訊、世界黃頁、生活資訊等。養成讀報習慣的民眾，仍然可以通過手機、平板電腦等便攜電子設備，閱讀電子報版面。

2020年長時間居家避疫，民眾也有在社交媒體上互動的心理需求。世報在臉書、推特等平台上設有公共頁面，微信公眾號「洛杉磯e生活」、「LA玩NOW」，每日為來自台灣或大陸的移民推送實用資訊。

不同於普通廣告分類網站，在世界日報黃頁網（wj411.com）上，除商家情報、折扣訊息等，還有影音與世報知識庫平台，有法律諮詢信箱、教育、稅務、保險、地產、醫療等，涵蓋北美生活百科，縱覽行業名家專欄。

「世界新聞網」(worldjournal.com)在2020年9月1日改版升級，以全新的面貌，優質多元的內容，提供讀者關心的訊息。

在生活節奏快速的現代社會，世界日報還提供免費訂閱的電郵報（eNews），為讀者精選世界大事、熱門議題，透過電子郵件送達，讓讀者短時間掌握天下事。