世界日報45周年慶／紐約社長張漢昇：華媒領航員 初心不變

世界日報北美總管理處總經理兼紐約社社長張漢昇。（本報資料照片）

過去45年，世界日報 在美國的發展與僑社和華僑的發展密不可分，特別是中國大陸改革開放以後，有越來越多的華人 來到北美地區，世界日報提供他們在美國生活所需要的各方面資訊。凡是美國華人聚集的地方，我們都有據點在服務，並且隨著華人的擴展也一直相應地擴展服務，45年如一日地不遺餘力照顧同胞。

始終與時俱進

這期間，傳統媒體和新媒體不斷演變，世界日報也始終與時俱進，服務平台更加多元化。從最初的以傳統紙本為主、在都會區提供送報上門服務，到後來推出新聞網站，再到因偏遠地區送報效率欠佳而推出電子報、讓美國華人不論身在何處都能零時差掌握天下事……世界日報本著服務僑胞的精神和初衷，除了加強內容以外，也不斷根據讀者閱覽方式的變化在載具上革新。

剛剛過去的2020年是庚子年，新冠肺炎疫情 給各行各業造成巨大的衝擊，媒體自然也免不了，不少主流媒體甚至打烊。但越是在這個時候，大家越需要獲取充足的資訊，包括美國總統選舉、疫情發展變化等在內的許多信息，都與華人社區和僑胞個人生活息息相關。

然而通過主流媒體、使用主流語言提供的信息，很多華人無法接受和消化，世界日報就是在把他們關心的資訊，用他們能看得懂的語言文字呈現出來。當大家都居家避疫的時候，我們的記者仍在一線，任勞任怨地採訪，堅守崗位、做好本職工作。

作為華人社區主要的新聞資訊提供者，我們問心無愧的是，不管太平盛世、抑或艱困時期，我們都扮演好我們的角色，發揮我們應有的功能。也正因為如此，疫情期間，我們電子報和網站的讀者數量都顯著增加，足見大家對信息的需求之大。

疫情之前我們就著手改版的世界新聞網，已在疫情期間以全新的面貌和大家見面，引進前沿科技，持續不斷改善我們的品牌和平台。疫情之前，除了提供新聞資訊，我們也針對教育、健康、保健、理財等個人生活的方方面面舉辦講座等實體活動，疫情期間這些活動都轉線上，也是我們新的嘗試。

過去實體活動辦完一場就沒有了，但線上活動舉辦之後，影像等資料還能保存在網站上，不能即時參加活動的人日後仍有機會查看。這種從線下轉線上的形式未來還會繼續，且疫情後我們要把兩者更好地結合起來，再將社群互動融入其中，讓讀者更方便快捷地獲取這些內容。

我常常講，一切要以讀者為出發點，去思考讀者需要什麼樣的內容、什麼樣的內容能對讀者有幫助，讀者肯定你，自然就有業務進來，如果讀者都不肯定你，那麼業務只會越來越萎縮。特別是在海外，華人讀者因為語言、文化差異，從主流媒體接受資訊的能力不足，這個時候就更突顯我們角色的重要。把華人同胞應該了解的資訊，用他們熟悉的語言盡快提供給他們，是我們的責任、也是對讀者的承諾。

與華社共患難

如今世界日報邁入第45周年，依然會秉持永續經營的理念服務華人同胞。從短期看，目前疫情尚未過去，我們要盡力維持日常的運作，持續不斷地提供讀者需要的資訊，幫助華人社區、中小企業、小商家度過疫情的難關。只要有任何能使上的力、能幫上的忙，我們都願意來做。

就像疫情剛爆發的時候，世界日報馬上推出「免費刊登餐飲業廣告」的公益專案，幫疫情期間提供外送和自取服務的餐飲業者免費做宣傳推廣，整理包括餐館名稱、地址、電話、精選菜單等在內的信息，並且按照餐館所在地區分類，讓讀者能更方便地找到喜歡的餐館，也多多支持當地的小商家。

從長期看，因為世界日報始終致力於服務華人社區，希望疫情能夠盡早過去，華人社區和全世界都能安全祥和，世界日報屆時將跟著華人社區一起重建，為同胞提供更好的服務。目前世界日報所有的載具平台都已架構起來，包括紙本、電子報、新聞網和社群，接下來要做的就是進一步加強每個平台的功能。

疫情危中有機，我們應充分利用這段時期做好未來發展的規畫，不斷強化所有新聞和生活資訊的提供，與時俱進轉型和改變。但無論面對何種環境，世界日報服務華人同胞、永遠給讀者最新、最詳實、最權威資訊的初心永遠不變，繼續做北美華文媒體的領航員，絕不讓信任和依賴我們的讀者失望。