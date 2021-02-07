世界日報45周年慶／副董事長李厚維：迎接新挑戰 邁向50年

世界日報副董事長李厚維。（本報資料照片）

世界日報 迎來45周年慶，我首先非常懷念和感謝創辦人王惕吾先生，當年有服務北美華人同胞的願景和遠見，45年前決定在美國 創辦一家優質的華文媒體。而45年前，我也很幸運有機緣參與世界日報的創刊，在馬克任先生的領導下，與編務、印務和業務同仁一起，大家同心協力、克服萬難，一步一腳印，為世界日報的成長、茁壯做出努力和貢獻，這樣才成就了如今備受讀者歡迎的世界日報。

感謝廣大讀者

45年來，世界日報一直以扮演華人同胞融入美國社會的橋梁和日常生活的良伴為自我期許，提供讀者政治、經濟、社會、文化、衣食住行、娛樂等全方位的資訊，獲得了讀者的高度信任、支持和好評，而這也是世界日報最大的福氣。

特別是早年沒有手機和網路、資訊也沒這麼發達的時候，很多人甚至在登上來美國的飛機之前就已經聽別人說，「到了美國、下了飛機，只要找到一份世界日報，在美國的生活一切就都能搞定」。所以，在45周年慶即將到來之時，我也代表世界日報，特別向廣大讀者這麼多年的信任和愛護表達12萬分的感謝。

廣告是媒體賴以生存的必須條件，除了讀者之外，世界日報過去45年也獲得成千上萬客戶的支持，他們都對廣告效果予以高度肯定。45周年慶到來的前夕，我們要飲水思源，感謝眾多廣告客戶長期的愛護、支持和肯定。

報紙的生存需要依靠眾多參與者的高度智慧，包括同仁們的努力、投入和無私奉獻，我在此也要藉機感謝45年來參與世界日報工作的所有前輩、以及熱心愛報的同仁，是前輩們一步一腳印地奮鬥、克服種種困難，才能讓世界日報不斷成長、壯大、延續、棒棒相傳，成為北美家喻戶曉的百年事業。

時至今日，世界日報服務讀者的宗旨從來沒有變過，始終秉持王惕吾先生的「正派辦報」精神，不是左派、不是右派、而是正派，客觀公正地為讀者提供全方位的資訊。一路以來與讀者、與社區之間的故事，更是多得講都講不完。

猶記得中國前總理溫家寶訪問紐約時，在新聞發布會上就曾當著所有記者的面說，他天天看世界日報，關於北美地區僑社和華人的新聞，都是從世界日報上讀到的，「厚厚的一疊，看都看不完」。這更讓我們感覺到，同仁們的辛苦是值得的、有所安慰的。

去年爆發的新冠肺炎疫情 影響各行各業，世界日報在過去的45年裡也經歷了各種天災人禍，但都沒有這一次特殊，遭受的衝擊前所未有，廣告業務大幅下滑，商家沒有生意做，就自然沒有廣告登。

危機就是轉機

可這也是全人類的共同災難，無法避免，只能勇敢面對。好在同仁們都堅持了下來，在病毒無處不在的環境裡、四面楚歌的精神壓力下，大家還能完成工作任務，實在難能可貴。疫情總會過去，危機也許就是轉機，作為近年來已因網路和電子媒體的興盛而受影響的平面媒體，我們恰好可以在這個過程中認真思考後疫情時代該如何發展，怎樣轉型才能更好地再出發。

雖然客觀的大環境千變萬化，大家對於平面媒體也有各自不同的評價，但我始終認為，平面媒體一定有其存在的自身價值。然而資訊的傳播不再全靠平面媒體，包括影音在內的網路平台開發會是未來的潮流，我們也應朝著這個方向調整營運方針和策略，希望同仁、尤其是年輕的朋友多為報社提供意見和建議。

於此同時，除了提供讀者日常生活的基本資訊之外，我們也要充分發揮各方面的別人無法取代的核心優勢，包括專題式的深入報導和分析、言論、對僑社新聞的報導、記者人力的配備等，讓這些優勢通過新的傳播工具和平台，發揮到各自的最大功能。只要讀者的求知慾還在，對我們的期許還在，就總是有我們的生存空間。

眼看世界日報已經進入「九五」階段，即將面臨「十五」的嶄新時代，資訊傳播也面臨前所未有的變革，我們必須在這個時候做好規畫、調整策略，在堅持「正派辦報」服務讀者的理念下，迎接未來五年新的挑戰。希望廣大讀者和廣告客戶繼續予以我們支持和愛護，讓我們共同來見證世界日報未來光明燦爛的願景，迎接50周年的到來。