新冠疫情下 牛年團圓飯吃什麼？ 外帶年菜夯

「江南」的年菜套餐，六道寓意六六大順。（記者劉大琪／攝影）

2021牛年新春的腳步臨近，年節的氣氛和味道也越來越濃，雖然尚未消退的新冠肺炎疫情 為這一本該親友歡聚、舉家團圓的節日蒙上陰影，但眼看熬過了艱難的2020年，華人反而更盼望著能在遵守防疫政策的大前提下，以更安全和衛生的方式熱熱鬧鬧辦年貨、紅紅火火過大年。

今年是牛年，很多牛年相關的裝飾熱銷。（記者劉大琪／攝影）

●盆菜熱騰騰 喜慶團圓

按照傳統習俗，迎新春必不可少的一項內容就是辦年貨，這其中，準備年夜飯又是辦年貨的重中之重。考慮到民眾無法像往年一樣到酒樓、餐館聚餐，外出採購又有染疫風險，很多商家紛紛推出能外帶的年夜飯，盆菜、套餐、東南西北各式口味應有盡有，既可進店自取，也可配送到家，在非常時期滿足不同人的特有需求。

盆菜是廣東和香港一帶的節慶大菜，屬於雜燴菜式，大的有超過20種食材，小的也有十幾種。以前一有喜事，大家就圍坐在熱騰騰的盆菜旁邊吃邊慶祝，過年過節時吃更有團圓和樂的氣氛，也正因著「你中有我、我中有你」的特質，盆菜逐漸打破地域限制，成為華人圈中的知名美食。

紐約 布魯克林8大道的「金皇庭大酒樓」，開業13年至今每年都會推出盆菜，且從來不漲價，深受社區歡迎。業者陳善莊表示，「遠至長島、上州、甚至外州的客人都專程過來買」。食材樣樣精品、款款好吃，包括海參、鮑魚、花膠、龍蝦、大蝦、干貝、豬腳、魚蛋、鵝掌、東坡肉、豬皮、髮菜、紹菜、白蘿蔔、蓮藕、西蘭花、腐竹、芽菜、日本花菇等。每種食材都對應著吉祥的寓意，「比如海參代表心想事成、鮑魚代表包羅萬有、魚蛋表示圓滿、髮菜表示發財」，各種食材搭配在一起更是盆滿缽滿、喜慶團圓。

拿回家中加熱盆菜，澆上醬料即可享用。（陳善莊提供）

民眾可以根據吃飯的人數自行選擇盆菜的大小，大盆通常供10至12人食用，小盆供六至八人食用。陳善莊說，過去是有錢人才會吃盆菜，平民百姓吃不起，且以前做盆菜時很少加入海鮮，多為燒豬、肥肉、豬皮等。現在人們的生活條件改善，口味更重健康，盆菜的配料也相應地改良，加入山珍海味、鮑參翅肚等高營養高價值的食材烹煮，做法和味道上都有相當進步。

該酒樓的盆菜自推出後價格從未漲過，如今碰上疫情、進貨成本增加，但為了不給民眾在節慶時增加壓力，依然不加價。「我們考慮到疫情為社區帶來諸多困難，今年還前所未有特別推出了買盆菜送主食的活動，買大盆的客人能免費獲贈金雙黃炒飯和海鮮伊麵兩種主食，買小盆則可以從兩種主食中二選一。」

陳善莊表示，疫情期間大家外出採購都有風險，操辦一桌年夜飯也非易事，直接從店裡外帶盆菜方便快捷，只需提前一天預訂即可。店裡會將盆菜打包固定好，食材和醬料分裝，買回家中吃的時候把盆菜放到爐子上加熱一下，再把醬料澆上去就能放心享用，連主食也無需自己再花時間準備。

為了照顧社區，「金皇庭大酒樓」今年還買盆菜送主食，買大盆可獲金雙黃炒飯和海鮮伊麵兩種，買小盆則可二選一。（記者劉大琪／攝影）

●年夜飯DIY 一展身手

有的民眾因為疫情賦閒在家，想要挑戰自己做盆菜，則可根據個人口味DIY食材，但要注意在擺盤時應有層次，將食材按順序一層一層疊搭好。通常最下層會放最容易吸收汁液的材料，上層則放較名貴的、需要先吃的東西，從上到下逐層享用。

想要不同的硬菜搭配起來吃的民眾也有不少選項，紐約法拉盛匯聚中國 各大菜系經典代表、主打融合菜的「江南」，就整合了店裡的招牌菜，推出營養又健康、葷素平衡、並且蘊含滿滿好寓意的年夜飯和春節套餐。經理劉Leo介紹，每到節假日都是店裡最忙的時候，春節期間更是不能休息，尤其在經歷了疫情後，民眾對過年更有期盼和熱情，所以特別準備了多種能外帶的年菜，雞魚肉蛋全覆蓋，免去自己下廚的繁瑣，取回家中即可大快朵頤。

以十幾種天然香料、秘製麻辣醬料打造的涼菜麻辣牛肉作為開胃頭台，加上招牌北京烤鴨、芋兒雞、青花椒水煮魚、清炒豆苗作為主菜，再搭配宋嫂魚羹，有肉有菜、有海鮮有湯，六個菜的套餐寓意六六大順。菜品也可靈活調整，比如青花椒水煮魚換成南北方都更能適應的蔥撈魚，芋兒雞換成紅紅火火的麻花辣子雞丁，湯也可以改為花膠濃雞湯、薏米水鴨湯、藥膳排骨湯等。

做蔥撈魚最好選活魚，把魚身上的血水沖洗乾淨去腥，撒一點鹽在魚身上，入油鍋、小火15分鐘撈起，再鋪上蔥薑，澆熱油淋出鮮味。（記者劉大琪／攝影）

打算自己在家一展身手的民眾，只要堅持好葷素搭配、健康養生、新年寓意等基本要訣，也能挑戰超硬核的年夜飯。「江南」經理陳Eric就為大家支了幾招，比如象徵年年有餘的魚，是年夜飯必不可少的菜品，「如果想要嘗試蔥撈魚，記得買魚時盡量選活魚，並且在入鍋前一定要把魚身上的血水沖洗乾淨，可以減少很多腥味。」撒一點鹽在魚身上，入油鍋、小火15分鐘撈起，「小火的好處是魚不容易碎，可以保持魚身的完整性」。魚出鍋後鋪上蔥薑，再澆熱油淋出鮮味，便大功告成。

辣子雞應選用雞腿肉，用鹽、胡椒粉、雞粉醃製，再以蛋清和生粉混合、包裹雞肉入鍋用中火炸，至色澤金黃撈出控油。另起一鍋燒熱，加少許的油，放入蔥薑蒜末煸香，再依個人口味撒乾辣椒，倒入控好油的雞肉，用少許鹽、味精、孜然粉和胡椒粉點綴，翻炒均勻即可出鍋。（記者劉大琪／攝影）

如果做辣子雞，則應選用雞腿肉，「更嫩滑、有嚼勁」，用鹽、胡椒粉、雞粉醃製，再以蛋清和生粉混合、包裹雞肉入鍋用中火炸，至色澤金黃再撈出控油。另起一鍋燒熱，加少許的油，放入蔥薑蒜末煸香，再依個人口味撒乾辣椒，倒入控好油的雞肉，用少許鹽、味精、孜然粉和胡椒粉點綴，翻炒均勻即可出鍋，色香味俱全的辣子雞就完成了。

火鍋簡單易操作，滿足感不輸大魚大肉。（記者劉大琪／攝影） 包餃子既好吃、又有參與感。（記者劉大琪／攝影）

除了硬菜之外，包餃子、吃火鍋也是很多人年夜飯的好選擇。準備火鍋人人都會，超市也有現成的各式湯底、蘸料、食材，可以自己採購，也可上網下單送到家，只要品質夠新鮮，滿足感絕對不輸大魚大肉。包餃子更是既好吃、又有參與感，全家人齊心協力調製餡料、和麵、擀皮、包和煮，其樂融融、幸福滿溢，意義已經超越食物本身，成為歡度除夕的重要活動、甚至家庭文化。

Bogle Petite Sirah。（取自Total Wine & More官網） Oban 14。（取自Total Wine & More官網） Oyster Bay Sauvignon Blanc。（取自Total Wine & More官網）

★好酒配好菜 相得益彰

俗話說「無酒不成席」，眼看滿桌好菜豐盛誘人，雞魚肉蛋一應俱全，自然少不了酒水來配。餐飲達人兼律師作家每青，就針對不同酒類幫大家各選一款推薦，無論口味還是質感，搭配年夜飯都相得益彰。產地加州的紅葡萄酒Bogle Petite Sirah，可謂牛肉、羊肉、豬肉、鴨肉等任何主菜的百搭款，售價通常在10至15元之間。Petite Sirah作為Bogle家族的第一款葡萄酒種類，在每青看來至今都是Bogle酒莊系列產品中最「能打」的一個。經過橡木桶12月個的陳化，含有藍莓、黑莓、焦糖和木質芳香，入口香醇，味道偏果醬甜，單寧厚重，酒精含量13.5%，性價比極高。

喜歡喝白葡萄酒的話，則可選擇產地紐西蘭（新西蘭）的Oyster Bay Sauvignon Blanc，有濃烈的柑橘、檸檬芳香，入口清爽，餘韻悠長。這款酒口味偏dry（酸度相對高），酒精含量13%，非常適合搭配生蠔等清淡海鮮類菜肴或者中餐前菜頭台，性價比也很高，售價通常在11至16元之間。

很多女性朋友都鍾情氣泡酒，那就不妨選擇產地新墨西哥州的Gruet Rose Brut。它是採用法國香檳產區的傳統工藝製作，色澤亮麗，氣泡相對細緻而持久，含有草莓、櫻桃的芳香，甜度適中，搭配偏辣味的亞洲菜肴尤其適合，是節日期間招待賓客或家中日常小酌的良好選擇。酒精含量12%，價格約為13至18元。

如果還是覺得不夠盡興，14年陳釀的單麥芽蘇格蘭威士忌Oban 14也可以考慮。這款酒呈中金色，聞上去清爽，微帶鹹辣味、果香以及煙熏香氣。口感柔和細膩，乍一入口甜美，之後愈加複雜、濃郁，有煙熏、辛辣味道和海鹽味。它的酒精含量43%，不過分濃烈，也不算清淡，適合加入少許純凈水於餐後飲用。在高檔蘇格蘭單一麥芽威士忌中，它的性價比相對來說較高，通常售價80至105元。

從餐館買的盆菜，食材和醬料會分裝。（陳善莊提供）

★視訊開起來 「虛擬」聚餐

今年因受疫情影響，民眾紛紛響應號召，「宅」在家裡減少外出，讓最講究團圓的農曆新年少了一些歡聚的熱鬧。活動策畫師張騰表示，其實大家不必因為物理上的距離而擔心，通過視訊「虛擬」聚餐，也可照樣享受親朋好友的陪伴。「約好除夕夜、或者春節期間的某天吃飯，擬一份共同的食譜和菜單，日子到了，大家一起開動。」

張騰說，春節聚餐講究的是氛圍，菜品選擇大家熟悉的、喜歡的即可，「如果是一家人的話，不妨就吃餃子，或者做兩道從小到大父母常做、子女常吃的菜」，不需要太複雜，重在一起用餐、交流的感覺。「比如有的留學生、或者在外地甚至外國打拚的孩子，其實過年就惦記長輩做的炸魚、酥肉、炸丸子，或者過去每年春節家裡都會包的某種餡料的餃子。」

「可以各自製作、在吃飯時才視訊，也可以在下廚時就開始直播，更有互動和參與感。」張騰以餃子為例，建議分隔兩地的親友們從和麵、備餡起就視訊起來，「包餃子是最典型的過年才會有的活動，隔著攝像頭同步進行也參與感十足」。如果覺得一起用餐時間上難協調，也可充分利用社交媒體，通過微信發紅包、創建聊天群、視訊拜年等形式，向親友們送上新春祝福。

華人社區街頭年花熱賣。（記者劉大琪／攝影）

★居家添裝飾 紅色當道

除了美食美酒，家中的裝飾也別忘了添置，最具中國年味的當屬紅色裝飾，像是福字、窗花、春聯、中國結。尤其是喜慶吉祥的春聯，字裡行間承載著對新一年的美好祝願。2021年是牛年，很多與牛相關的春聯已被很多民眾高掛家中，包括「人逢如意事，牛舞艷陽春」、「瑞雪迎春到，金牛賀歲來」、「銀鼠辭舊歲，金牛迎新春」、「牛主乾坤春浩蕩，人逢喜慶氣昂揚」、「玉碗生光輝琥珀，金牛煥彩耀星辰」、「牛年喜奏豐年樂，人世笑迎盛世春」等，喜歡舞文弄墨的民眾也可自己揮毫，親筆寫下對新年的祝福和期盼。

春節臨近，華人社區到處可見年貨熱銷，充滿喜氣的紅色裝飾格外亮眼。（記者劉大琪／攝影）

年花也是深受很多人喜愛的居家裝飾，擺在家中既象徵著生機活力，又寓意著富貴吉祥。爆款之一銀柳屬於旺財之花，「柳」又取粵語「樓」的諧音，銀光閃閃、節節高升，非常吉利。金桔不管是以盆栽的形式擺在家中，還是以果籃的形式拜年送禮，都代表著吉祥招財之意。中國傳統文化中有「花開富貴，竹報平安」的說法，富貴竹容易栽培、病蟲害少，象徵大吉大利、富貴一生，也有不少人喜歡。除此之外，寓意好運當頭、吉祥如意的桃花，聚合人氣、品格高潔的蘭花，守望幸福的綠蘿，清新淡雅的臘梅等，都是挑選年花時的上好選擇。