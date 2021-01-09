疫情下回國難 華人遠程公證賣房

遠程跨境公證要求委託人和代辦機構都必須按原則辦事，有品行、有規矩，並具備良好的時間觀念。（Pexels）

由於新冠肺炎疫情 影響，不僅回國的機票一票難求，登機前的檢測政策也不斷緊縮，很多來美探親或辦事的華人被迫滯留美國，導致國內一些緊急要務無法親自處理，只好委託親朋好友幫忙。遠程跨境公證作為新興服務項目，就成了特殊時期的特殊應對，過去一年為越來越多的人所熟知和使用，助大批民眾解決了燃眉之急。

移民來美多年、已經獲得綠卡的張先生（化名）需要出手一套中國 的房產，買賣雙方已經談妥，但正準備規畫回國的行程，卻遇到疫情突然爆發無法成行，情急之下只能倚賴國內的姊姊幫忙，並且首次嘗試遠程公證辦理委託姊姊代為處理房屋出售的事宜。

遠程跨境公證是特殊時期的特殊應對，解決了很多人的燃眉之急。（Pexels）

張先生表示，雖然是親姊，但想要證明親屬關係卻需要通過正規的途徑，包括：出生地派出所提供的戶口本，顯示名字在同一個戶口本上；自己或親屬的人事檔案表格，內有社會關係一欄註明親屬關係；或者家中過去已有過的公證文件。經和提供跨境公證服務的團隊討論，認為調取檔案最為便利，最終順利操作完成，在免去回國舟車勞頓的同時了卻了一樁大心事。

「榮耀家族傳承（紐約‧香港）」（Royal Family Office）是提供美加和中國之間海外遠程公證的服務機構，創辦人俎曉彤表示，基於疫情原因，傳統的海外公證認證不便操作或無法操作，特殊時期之下，這種方便和滿足華人跨境公證需要的方式應運而生，不用回國就能快速高效辦理在中國的公證，領域涉及房產、繼承、婚姻等各個方面。

房產買賣 業務占比最高

買賣房產相關的公證在遠程跨境公證中較為普遍。（Pexels）

線上公證和線下公證「只是時空有所變動」，其他要求全都一樣，必須得走合規流程，準備齊全足夠支撐辦理公證的材料。截止到目前，買賣國內的房產相關公證最為普遍，占業務量的80%以上，「現在經濟不景氣，很多人的收入斷崖式地降低，有的就想賣掉國內的房子，將所得用於貼補境外的消費」，聲明性的公證也占相當比率。

陳女士（化名）原本來自中國大陸，後來基於個人發展需求，註銷了中國護照、改換香港特區護照，現在又有了楓葉卡，定居加拿大。因是中國一家公司的股東之一，日前工商管理機關調查該公司的經營狀況是否合規時，發現她作為主要負責人身分異常，於是停掉了公司的業務，讓她和合夥人心急如焚。

「雖然也通過電話和電子郵件反復溝通，但工商管理機關還是要求我必須公證，證明我戶籍註銷前的身分證件和我新取得的身分證件屬於同一個人。」考慮到現在回國的機票既難買、又昂貴，回國之後還要隔離，嚴重影響工作的進行和開展，她也選擇以遠程的方式完成了公證，待下次回國時再由本人持新身分證更新紀錄即可。

公證文件 各城市都適用

李先生（化名）遇到的問題相較之下更為棘手，已經是美國公民 的他，目前正為父母辦理親屬移民。「他們去年就來美國探親了，遇上疫情，一直沒走，不僅面臨旅遊簽證的延期，還在同時申辦正規程序中的綠卡」。然而辦理這些事宜所需要的結婚證和戶口本，被老兩口在來美探親前，鎖在了當地一家銀行的保險箱內，並且沒備任何複印件，要想公證，必須委託國內親屬打開銀行的保險箱，而要打開保險箱，又必須得有戶口本。

準備遠程跨境公證，所需的文件必須收集齊全。（Pexels）

在跨境公證服務機構的幫助下，老兩口在國內的親屬得以到派出所補辦戶口本，打開銀行保險箱，獲取了原有的戶口本和結婚證，綠卡相關辦理程序才得以繼續。李先生說，一家人最初很焦慮，萬萬沒想到，最後能以遠程的方式解決了疫情期間無法回國辦事的難題。

「現在滯留美國的、持中國護照的人中，70%都是因為機票沒能回國。」俎曉彤表示，首先是機票一票難求，就算買到也可能會出現班機取消的突發，再有就是十幾個小時的長途，擔心染疫不敢飛，所以疫情爆發近一年下來，積壓了形形色色待在國內處理的問題。

而遠程跨境公證為大家解決了實際的困難，省去了機票的費用和旅途的顛簸，「特別是經我們代辦的一個城市的公證書，能用到中國所有的城市」，更提供了巨大便利。但也正因此類服務仍屬新興，「過程中確實有申請公證的委託人最初很疑惑，辦完後才歡欣鼓舞，開始將親身經歷講給身邊的朋友聽」，口口相傳、逐漸流傳開來。

一票難求 遠程省去麻煩

因疫情導致無法回國，傳統的公證難以操作，遠程跨境公證成為新興服務項目。（Pexels）

「環宇假期」負責人葉秋生表示，遠程跨境公證剛一推出，就有不少民眾前來諮詢，需求可見一斑。授權委託書或聲明書必須在美國經領事認證，才能被中國有關部門接受、在中國使用。程序通常是先由地方公證員（Notary Public，俗稱地保官）對文件進行公證，再由所在地的州務卿認證地方公證員的簽名屬實，再由所在地的中國駐美使領館認證州務卿的簽字和州政府的印章屬實，三個層級走完才算完成。

現如今是網路時代、信息化社會，大家在使用相關服務時，怎樣找正確的信息、做正確的決策至關重要。俎曉彤說，「特別是遠程公證，目前上網能搜索到的資訊還並不多」，可以藉助口頭傳播和專業媒體報導相結合的方式，挑選有資質、夠專業、確實有能力解決問題和滿足需求的正規代辦機構。

不同類的公證所需提供的材料和憑證也不同，以房產買賣為例，在美國的申請公證的委託人，除了需要準備中國身分證件，也要遞交美國身分證件或旅行證件，還有要交易房產的基礎信息等，資料的收集和整理必須完整。另外，約定遠程公證的連線時間後，通常不可以改變，所以時間上也要配合好。順利的話，半小時就可完成連線，二至五天出公證書，緊急情況下甚至只需一天。

因疫情導致無法回國，傳統的公證難以操作，遠程跨境公證成為新興服務項目。（Pexels）

俎曉彤再三強調，合法合規是遠程公證的最基本思想，「只有走完符合法規的流程，所產生的法律效果才能用於你辦理的事宜」，這就要求委託人和代辦機構都必須按原則辦事，有品行、有規矩，並具備良好的時間觀念，「但有些個案需要緊急、靈活調整，公證機構也會做人性化的處理」。