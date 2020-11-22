12月14日開會…選舉人團代表 會「變節」跑票嗎？

美國總統大選，全民投票只是選舉程序的起步。（美聯社）

11月3日，當選民走進投票 站「選舉」總統時，實際上是在投票決定該州將支持哪位總統候選人，然後各州的「選舉人代表」再根據各州民意，投票選出總統。

選舉人團通常採用「贏家全拿」制度，因為在每個州的普選獲勝者，可以得到該州的所有選舉人票；只有緬因州和內布拉斯加州例外，因為這兩州按比率分配選舉人票。

但是，今年的選情詭譎，如果受託根據全州或地區民意進行投票的選舉人團成員變節，成為所謂的「不忠誠的選舉人」，會不會使大選結果翻盤？

選民普選，只是決出各州的民意，不是直接投票選總統。（美聯社）

法律未規定選舉人代表要絕對忠誠

選舉人團總共有538名代表。反映了美國 參議員總數，為100名（每個州兩名）；國會眾議員總數435；還有哥倫比亞特區的三名選舉人。

每個州都由州議會決定將如何選擇本州的選舉人，政黨通常會選擇對該黨忠誠的知名人士，例如政黨領導人、州和地方民選官員以及政黨的積極參與者。

各州選舉人代表產生後，在總統大選年12月的第二個星期三之後的星期一，投票選舉總統、副總統，時間大約在美國人進行全民投票之後一個月。今年，選舉人將於12月14日開會，贏得總統選舉需要超過270張選舉人票。

針對不忠誠的選舉人代表，投下的票是否算數，憲法和聯邦法律並未規定，但32州及華盛頓特區已通過法律，要求其選舉人代表按照承諾投票。今年7月，最高法院裁定贊成這些法律。

大法官艾琳娜·凱根（Elena Kagan）在意見書中寫道：「憲法的文本和美國的歷史都支持允許一個州執行選舉人的承諾，以支持該黨的提名人以及州選民的選擇。」

在5月份最高法院最後一次口頭辯論期間，持不同意識形態的法官都對選舉人代表可能受到賄賂表示關注，特別是在一場不公開的選舉中輸給了敗選方。

美國總統大選，要等「選舉人代表」開會後才算塵埃落定。（美聯社）

歷史上至少90人曾投「變節票」

柏克萊加州大學 法學院院長埃爾文·切梅林斯基說：「最高法院明確表示，選舉人代表不是投票表示自己的選擇，他們是在投票表現各州的民意。」

至少有32個州和哥倫比亞特區的法律試圖約束選舉人代表的選票，在其中一些州，變節的選舉人代表可以被替換或罰款。賓州大學法學院教授克米特·羅斯福說，大多數時候這些機制並未執行，而且通常只是懲罰選舉人代表，而不是要更正選票。

倡導選舉改革的非營利組織FairVote表示，不忠誠的選舉人並不常見，而且就算他們變節，也從未改變過總統選舉的結果。

該組織稱，在1796年的一次激烈競爭中，就有一個選舉人代表為對方的提名人而不是己方的候選人投票。

根據FairVote的數據，在58次總統選舉中，超過2萬3000張投下的選舉人票當中，只有90個選舉人代表投了「變節票」。

羅斯福說，過去不忠誠的選舉人代表……他們只試圖發表政治聲明，而不是改變結果。例如在1968年，北卡羅來納州的一名選舉人代表把票投給喬治·華萊士（George Wallace）而不是理查·尼克森（Richard Nixon），但後來此人明確表示，如果這樣做會改變選舉結果，他就不會這樣做。

2016年發生了什麼？

2016年，不忠實的選舉人代表異常的多。

那年，川普以304張選舉人票獲勝，這是美國歷史上第五次總統大選獲勝者在普選票落居下風。這也是自2000年以來的第二次，2000年選舉，高爾（Al Gore）贏得了普選，但布希（George W. Bush）贏得了選舉人團（Electoral College）。

2016年有10名選舉人代表不忠誠或試圖自己也參加選舉。其中包括來自科羅拉多州、夏威夷州、緬因州、明尼蘇達州和華盛頓州的8名民主黨選舉人代表，及兩名來自德州的共和黨選舉人代表。

當年超過450萬人簽署了一份請願書，呼籲選舉人代表改變主意，行使獨立的判斷力，因為喜萊莉·柯林頓贏得了普選票，而將手中的選舉人票投給她。

跨過當選門檻，支持白登的選民上街慶祝，高舉標語「川普完了」。（美聯社）

不忠實的選舉人能改變結果嗎？

羅斯福說，他預計今年不會有任何不忠誠的選舉人代表，尤其是在上一輪選舉之後。他說，選舉人代表通常非常謹慎，尤其在2016年大選之後，各政黨可能更加專注於確保他們選擇的是可靠的人。

切梅林斯基說，最高法院的裁決「可能會降低」今年有不忠誠選舉人代表的可能性。羅斯福說，儘管如此，不忠誠的選舉人代表，理論上可能企圖改變太過接近的選舉結果。他說，由於普選結果如此接近，我們很可能會看到類似的運動來影響選舉人代表的選票，但他認為這不會成功。

紐約大學法學院憲法學教授理查德·皮爾德斯說，不忠誠的選舉人代表「目前不是問題」。因為民主黨一定盡力固票，不讓白登的勝利飛走。