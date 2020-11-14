能不動手就不動手！智能家電、家用品 疫期成新寵

經歷了疫情，人們對智能家居產品的認識和使用都進一步提高。（Pexels）

一場突如其來的新冠肺炎疫情 改變了每個人的生活方式，因為病毒主要通過接觸傳播，特別是手若沾染了病毒、再觸碰口鼻或眼睛進入身體，便有極大的染疫風險，所以保持手部清潔至關重要，而愈少觸碰其他物品、也愈能切斷傳播渠道。這無疑給很多人打開了裝修的新視角，不管是家中、還是工作場所，不管是餐廳、還是酒店，「免觸」、「智能」、「感應」類產品愈加受寵，人們希望在後疫情時代，能以科技來打造更衛生和安全的生活環境。

根據知名衛浴品牌「科勒」（Kohler）的最新調查結果，在隨機抽取了2000人做調查後，發現有85%表示對智能衛浴產品的興趣之高「前所未有」，尤其是35歲至44歲的男性，91%表示，未來給住家要裝修或升級時，一定會選擇免觸碰的衛浴產品。

「科勒」的設計經理Shawn Booth表示，受疫情影響，智能衛浴產品的銷售非常可觀，以免觸水龍頭為例，過去三年原本每年穩定增長20%，今年卻激增了100%。增長最為驚人的當屬商用，而家用也在顯著增加，但畢竟人們覺得家中的細菌都是自己人的，而公共空間的細菌是別人的，所以更注重在公共場所增設智能衛浴產品。

「我們做免觸類產品其實已經很多年了，可直到疫情後，相關設計團隊才成為全公司最重要、也最受關注的團隊，不僅增加了人手，還變得更忙碌。」Booth感慨，無論過去還是現在，智能衛浴產品的內核技術並沒有發生很大改變，不斷調整的只是應用的方式，看怎樣能更方便民眾使用，「不管是揮手感應還是聲音控制，必須讓人們感到便利，才會願意體驗、從而長期使用下去」。

水龍頭／電池發電 家用更方便

疫情的發生，進一步增強了人們的衛生意識，也促使人們從身邊的生活環境開始，一點一點引進「智能」的理念，這其中最受歡迎的「免觸」類產品之一就是水龍頭。很多人在洗完手後關水龍頭時，擔心水龍頭上有細菌或病毒殘留，便總會往水龍頭上澆水，然後再迅速關上開關。如果水龍頭有免觸碰的設計，就能徹底避免這種尷尬事，不僅省去手動開關的麻煩，還能有效避免交叉感染。

可感應的水龍頭真正實現免手接觸，減少細菌交叉感染，同時又能節約用水。（取自MOEN官網）

可感應的水龍頭利用紅外線反射的原理設定感應範圍，只要手進入那個範圍就可自動感應出水、清潔雙手，離開那個範圍則即刻停水，真正實現免手接觸，減少細菌交叉感染，同時又能節約用水。更先進的設計包括可以自主調整水溫和水量，根據不同的使用頻率自動設置合適的沖水時段，切換或輕柔、或強力的水流方式，避免溫度過高或者過低，給皮膚造成傷害。

像「科勒」、「摩恩」（MOEN）、Delta等都是現如今極為暢銷的免觸水龍頭品牌，很多款已完全不用預留電源位置，而是電池發電，安裝起來方便快捷，無需請專業人員、自己就能搞定，非常適合絕大多數的家庭使用。

馬桶／自動清潔 獲消費者青睞

雖然疫情已經爆發了近一年，但民眾因為恐慌、大量囤積衛生紙的場面卻恍如昨日，尤其是在3月和4月的疫情高峰期，大小賣場隨處可見搶購衛生紙的民眾。在這樣一場大型的公共衛生危機之下，最先緊缺的竟然不是肉蛋、糧食等食物，反而是衛生紙，讓不少人跌破眼鏡。

而疫情無疑為具有自動感應開關的智能馬桶帶來了新商機，甚至堪稱智能馬桶銷售的轉折點，此類產品自動開關沖水、臀部清洗烘乾等一系列的特點，更加符合人們當下的衛生意識和健康需求，同時也大幅減少了衛生紙的消耗。百年衛浴品牌「美標」（American Standard）、「德立菲」（Duravit）、TOTO等，都開發了諸多款式吸引消費者。

智能馬桶有可自動開關的馬桶蓋、以及清洗、加熱、烘乾等多功能。（取自Kohler官網）

與普通馬桶相比，智能馬桶的優勢顯而易見，最大的特點是解放了雙手。當人靠近馬桶時，馬桶上的感應器檢測到人體的活動後便會自動翻蓋，離開馬桶時則會自動沖水，並在一定的時間範圍內自動關閉。

人在如廁後，如果衛生紙的使用方式不正確，不僅清潔效果欠佳，還容易產生健康問題。而智能馬桶的水洗功能完全取代了衛生紙，可以自主調節水溫，設定男性和女性的不同沖洗方式並烘乾，既能徹底清潔、消滅引發疾病的病毒或細菌，又能促進血液循環、長期使用可以預防便秘、痔瘡等。

除此之外，智能馬桶還有一個顯著的優勢，相較傳統馬桶是巨大的進步，那就是自動清潔。每次如廁後，馬桶內的噴頭所射出的水流，可以有效清潔內壁沾染的污垢，除臭功能更可利用座圈內置的光觸媒或活性炭來消除異味。因為智能馬桶內置備用電池，所以就算停水也能沖水。

但相較簡易的、可以自行組裝的水龍頭，智能馬桶需要專業人員上門安裝和調試，且花費更為昂貴。像可以自動開關的馬桶蓋、清洗、加熱、烘乾等，多為智能馬桶的核心功能，但也不乏廠家開發出播放音樂、連接手機 等周邊功能，可以根據各自的需要添加。

門鎖／便利安全 兼具衛生

疫情期間，如何減少接觸公共物品，智能門鎖發揮了巨大的作用。不管是3D人臉識別、還是聲控或手機遙控，都能實現無接觸的開門和關門，避免不同的人多次觸碰門把手，大幅降低了交叉感染的風險。

與傳統門鎖相比，智能門鎖主要通過藍牙等技術，連接智能手機、WiFi或其他智能系統直接開門，擺脫了用鑰匙手動開門的方式，既不用擔心丟鑰匙，也不用擔心因為丟鑰匙而換門鎖。特別是手裡拿著很多東西的時候，哪怕手機裝在口袋，只要身體貼近門、靠感應就能開鎖，非常容易和便利。

另外，智能門鎖可以遙控開門，不管是親戚朋友來訪、自己還沒到家，還是幫忙遛狗的工作人員、抑或來送包裹的快遞員上門，都可遠程為他們開門，哪怕自己是在千里之外。為了增強安全性和私密性，有的款式還可設定開鎖的時間和對象，比如在節日期間添加朋友或客人使用，讓他們在約定的時間上門。進入家門後，智能門鎖也會發通知提醒門鎖已開、以及被誰打開，若有陌生人試圖開門則更會及時通知，從而有相應的安保措施應對。

門把手經常被觸摸，容易發生細菌交叉感染。（Pexels）

智能移動設備專家、著名科技博客「Gigaom」的資深編輯Kevin C. Tofel，日前就曾撰文分享在得流感居家休息期間，使用智能門鎖、用手機遙控，在雨天讓快遞員把包裹直接送進了家，等快遞員離開後再用手機遙控關門，全程沒和快遞員見面。「那是個雨天，我不想包裹放門口淋濕，看快遞員走近了，我就通過門上的語音系統跟他說話，希望他把包裹放進室內，我來給他遙控開門。」

疫情期間，可以「刷臉」開關門的智能門鎖更是爆火，通過使用3D人臉識別技術，當人進入門前一定的範圍時，會被掃描到提前錄入系統的「臉譜」，從而自動開門和關門，不用接觸任何公共物品。同時也具備手機開門、指紋開門、鑰匙開門等方式，來滿足不同使用者的需求。特別是統一管理的辦公樓和住宅區，更愛使用刷臉款智能門鎖，門背面通常還有一個智能面板，具備臉譜錄入、遠程通話、報警等功能，可以根據不同的需求個性化配置。

語音助手／科技代勞 降接觸機會

不管是亞馬遜的Alexa、蘋果的Siri或是谷歌的Assistant，這些可以通過聲控完成一系列操作的語音助手，相較智能水龍頭、馬桶、門鎖、燈等，都更早進入尋常百姓家。因為疫情的發生，愈來愈多的人都選擇語音助手來進行更多的日常操作。

語音助手讓生活和工作變得更輕鬆。（Pexels）

全國公共廣播電台（NPR）和Edison Research於3月疫情爆發後，在全國範圍內調查了1660名成年人發現，擁有智能設備的人當中，有一半以上每天和語音助手至少交流一次，他們認為，使用語音助手可以讓生活和工作變得更輕鬆。

因為加油站 的油槍握把、信用卡刷卡鍵盤等物體的表面，被人們反覆觸摸的頻率極高，有染疫的可能，就連埃克森美孚（Exxon Mobil）的加油站也緊跟形勢，通過與財務分析公司Fiserv合作，在美國約1萬1500個加油站，實現以Alexa的聲音指令解鎖油槍，不再需要用手插入信用卡和輸入郵編，減少接觸感染的風險。

能源監控／居家安全 一「手」掌握

「利保帝開發公司」（Liberty Development）創辦人之一馮Jason說，相較過去智能家居產品多側重在休閒娛樂的層面，如今的新變化在於，人們更重視通過科技來對水、電、煤氣等能源的使用進行監控，「比如全面了解每個月自己家中用水的比例如何，用了多少水洗澡、多少水洗手等」。

這種系統也可以和手機相連，萬一家中有任何的地方漏水，可以在手機上直接反映並遙控關閉。像以前常發生的老房子地下室水管爆裂，特別是冬天，出現淹水等意外，都可通過這種智能家居產品避免，已為愈來愈多重視安全性的新房子所使用。

水質淨化過濾控制裝置以及分路增壓安裝，可以不影響水壓而達到節約用水的效果。（馮Jason提供）

市場研究公司「ABI Research」的研究主任Jonathan Collins表示，經歷了此次的疫情，人們對智能家居產品的認識和使用都將進一步提高。房地產公司「Zillow」的設計專家Kerrie Kelly也表示，未來智能家居會受到更多人的歡迎，像免觸碰的水龍頭、馬桶等才只是個開始，隨著科技的發展，以後可能會實現衛生間的智能鏡子都能測體徵、或者家裡的智能地板都能量體溫，「令人興奮的是，這些新的智能產品正在誕生」，通過科技的助力來打造更乾淨、安全和健康的生活環境。