電音自創歌手蔡恩雨，12/19線上唱出新希望-五力全開Our Hope 線上演唱會

電音自創歌手蔡恩雨，12月19日線上唱出新希望(蔡恩雨／提供)

【紐約訊】蔡恩雨(Priscilla Abby)將參加12月19日「五力全開Our Hope 線上演唱會」，演唱會將於當天美東時間晚上9點線上播出。本活動由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助之專為美國華人舉辦的線上活動，是今年唯一一場不可錯過的線上盛會。

活動邀請眾歌手鼓勵華人走出疫情，為2021年唱出新希望。受邀歌手陣容強大，除邀請台灣藝人周興哲、林宥嘉、彭佳慧及台裔美藉歌手Jason Chen線上演出外，因翻唱電子舞曲風格而走紅的蔡恩雨(Priscilla Abby)也參與當天演出，並將線上獻唱兩首歌曲。

蔡恩雨邀請大家參加12月19日五力全開Our Hope線上演唱會:

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蔡恩雨(Priscilla Abby)是馬來西亞華人，更是華語樂壇中的電音女歌手，因為翻唱電子舞曲的曲風而在網路上爆紅，她另外還有「電音公主」之稱號。2017年，蔡恩雨已被簽約為娛樂集團WebTVAsia的旗下藝人。

蔡恩雨(Priscilla Abby)主要在台灣及馬來西亞發展她的音樂事業，也曾在2017年於馬來西亞吉隆坡舉辦過個人首場迷你演唱會。她的原創單曲I Love The Sky曲風輕快、歌詞十分朗朗上口，聽著她的聲音與創作的音樂，總能讓人感受一股青春及希望的活力。這首歌的官方音樂視頻(MV)已經在她的YouTube頻道上，獲得高達850萬的觀看量。

蔡恩雨(Priscilla Abby)表示，只要上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得她的親筆簽名T恤。同時，她也邀請大家12月19日美東時間晚上9點，記得上Our Hope活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著Priscilla Abby蔡恩雨一起迎接2021年新希望: ourhope.worldjournal.com