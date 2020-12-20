厄瓜多 古城尋幽 雨林探奇

俯瞰瓜亞基爾山坡上的彩屋。（圖皆由作者提供）

中南美洲去過不少國家，始終沒有去那赤道通過的厄瓜多，去秋我們終於一償夙願，到了厄國包括安地斯山脈和亞馬遜 熱帶雨林尋幽探奇。

我們先飛到邁阿密，再轉機前往厄國瓜亞基爾城（Quayaquil），經過四個多小時的飛行，抵達瓜城時已夜幕低垂。

瓜亞基爾 第一大城

翌日早餐時見到導遊Wilson，膚黑身材壯碩，說著一口流利的英語，也見到來自美加各地的團友。走出旅館過街就來到一個公園，牌子上寫著Seminario Park，原來是鬣蜥的公園，只見大大小小的綠黃色的鬣蜥，有的爬在樹上，或棲息在石洞裡，大多是在樹下乘涼。鬣蜥的頭部有點像鱷魚，尾巴細長，身上鱗片斑斑，四肢粗短帶爪，面貌不怎討人喜歡，但是沒有攻擊性，對遊客視若無睹，任人隨意拍照。

公園中央有一個厄瓜多民族英雄西蒙玻利瓦（Simon Bolivar）將軍的紀念雕像，玻利瓦很受國人尊敬，因為他在1822年獨立戰爭時，使拉丁美洲國家脫離了西班牙的統治。公園對街哥德式Metropolitan Cathedral大教堂外觀相當雄偉，裡面有很多拱門石柱和絢麗的彩窗。原來16世紀木造的老教堂曾被燒毀，後來重建煥然一新。

瓜亞基爾靠著太平洋，是厄瓜多的第一大城，也是貨運集散的海港。「Quayaquil」名字的由來，相傳一位印加部落酋長名叫Quayas，妻子叫Quil，他們帶領反抗西班牙人的侵略至死不屈，後人為了紀念他們而取名為Quayaquil。乘車來到Santa Ana山腳下，山上有許多色彩繽紛的房子，是屬於18世紀殖民時期建築的Las Penas 區，1982年被聯合國 文教組織列為世界自然文化遺產之一，如今漆油翻新成為耀眼的藝術村。

我們沿著石階而上，每個階梯都標示了數字，一共是444階，沿途有五顏六色小巧玲瓏的咖啡屋、餐廳、酒吧及雜貨店鱗次櫛比，保存著原有的殖民時代的風貌。我們邊走邊欣賞，不一會已走完444石階，到達Santa Ana山頂。小廣場上有一座精緻的小教堂，牌子上寫著世界上最小的教堂，還有一座藍色的燈塔，為太平洋航海船隻領航。這裡可以俯瞰全城風景，各色彩屋盡收眼底，美不勝收。下面有一層是海事博物館 ，展覽著古老的木船、大砲和兵器等，原來此地瀕臨太平洋，過去曾是軍事要塞。

亞馬遜河畔幽靜度假屋。

河濱大道 景色宜人

步行來到新開發的Malecón 2000河濱大道，沿著瓜亞斯河漫步，路面很寛敞，右邊有兒童遊樂場。這條河濱大道長達2.5公里，走到一半是瓜城著名的地標，西蒙玻利瓦和聖馬丁兩位南美的獨立英雄併立的雕像，碑上寫著是為紀念他倆在此唯一的一次相會。前方是四層樓高、十分美觀的Moorish鐘樓，細看每一層都鑲有很別致的圖案。悅耳的鐘聲響起，原來是正午12時，導遊停下來介紹說，附近有不同口味的餐館，請大家各取所需。

同團巧遇一對來自洛杉磯的華裔夫婦，我們曾同遊過內蒙古，相見甚歡。他們邀我們同去一家中餐館嘗試，沒想到在厄國居然吃到很道地的家鄉口味，後來才知道餐館的大廚來自台灣。

南美正值春光明媚，我們繼續沿著河濱散步，走過美麗的噴泉廣場、多釆多姿的印加歷史美術館，盡頭是一幢新穎的大商場，裡面琳瑯滿目，還有設計頗具匠心的咖啡廰、小吃店和酒吧。賞心悅目地走完長長的棧道，體會到厄國用心打造的Malecón 2000的確是相當亮眼的地方。

蘭花培育園品種繁多。

Photo 4: 厄瓜多的可可種植園

可可、蘭花 外銷各國

車子開往安地斯山，半途到了一個可可園。濕熱的厄國適合種植可可，一般種植要六至九個月才能收成，一年可收成兩季，它是厄國主要出口產品。

園主帶我們去看儲存可可豆的大木箱，原來取出果實後需先經過六到十天一定溫度的發酵，再經過六到十天的日曬，加熱烘焙使熟度均勻，顔色變為棕褐色，最後才壓製成可食用的可可粉，也就是平常食用的巧克力粉。園主又示範巧克力飲料製作過程，並分給大家品嘗不同的味道，加了蜂蜜和藍莓味道的特別香醇。桌上放置了各種口味的可可粉和巧克力製成品，大家紛紛解囊給予贊助。

車繼續行走在蜿蜓曲折的山區，到達Tres Cruces高峰，牌子上面寫著海拔4100公尺，幸而大家都沒感不適，紛紛下車留影。在觀景台上遠眺綿延不絕的山脈，安地斯山從北部的哥倫比亞到南部的阿根廷縱貫中南美七國，有7000公里之長，算是陸地上最長的山脈。中午在一家有小橋流水幽靜的餐館吃午餐，老闆提供他們池塘裡自己養殖的魚，其味鮮美無比，令人驚喜。

傍晚抵達昆卡（Cuenca）古城，上山頂欣賞古城夜景，燈火璀璨十分迷人。

翌晨前往東邊Ecuagenera著名的蘭花培育中心。蘭花性喜溫潤怕乾，溫室內層層架上放滿了玻璃瓶，裡面裝著腐質土的育苗。另一大型溫室陳列著各式各樣的蘭花，粉紅黃白紫的石斛、龍舌、豆瓣蘭及蝴蝶蘭等數百種，千嬌百媚，看得人眼花撩亂。這山麓下的蘭花培育園規模不小，各式蘭花苗種還外銷世界各國。

印加傳統的染色手工織布聞名於世，路經小城Gualaceo，我們參觀古式染紡廠，印地安人Makana為我們示範用天然植物染線和傳統織布機織布，手工製成彩色圖案美麗的毯子、衣服和披肩現在已不多見，令人愛不釋手。

昆卡古城 文化遺產

再回到昆卡，才仔細端詳這古城的面貌。17世紀西班牙統治時期所建紅色教堂，古意盎然；白色藍頂壯麗的Carmen教堂坐落在卡德洛中心，在一片紅色建築中特別突出。此城印加古蹟保存完好，被聯合國文教組織列入世界自然文化遺產之一。

我們在市中心鮮花市場鵝卵石的道路漫步，一位小丑突然送上一枝紅玫瑰給女士們，感受到這古城的人情味，方知厄國出產的玫瑰花聞名世界呢！

Wilson帶我們逛當地的傳統市場，此地盛產火龍果、木瓜和芒果等熱帶水果，物美價廉，大家都忍不住買來大快朵頤。接著走進一家帽子店，滿室陳列著各式各樣男女草帽，原來此地盛產草帽。用當地纖細柔靱的棕樹葉編織的草帽，透氣舒適又帥氣，是極受歡迎的Panama Hat。

晚上住宿在Hostrerua La Andaluza，是厄瓜多百年歷史的著名莊園，內有古色古香的臥室，華麗的私人收藏展覽在走廊的每個角落，還有清幽的大庭院，一夜好眠醒來竟不知自己身在何處。

昆卡古城教堂宏偉壯觀。

魔鬼之鼻 驚心動魄

離開古城，向北往小城Alausi，轉乘火車前往「魔鬼之鼻」（Devil’s Nose）。這條建於1899年的鐵路，因為建在懸崖峭壁之上，工程頗為艱鉅，費時多年才完成長達12公里的鐵道。

火車在環山的峽谷中迂廻而行，從車上往下看是萬丈深淵，險象環生，令人心驚膽跳。約40分鐘抵達終點站Sibambe。前方看到一座陡峭似人鼻子的山峰，取名魔鬼的鼻子故名思義地勢相當險峻。

當地的印地安原住民特地表演歌舞歡迎我們的到來，紅衣綠裙白長褲的男女邊唱邊跳，遊客們也被邀請下場跳舞同歡，感受到他們熱情奔放的民族性。

位於Banos城南，隱藏在厄瓜多雨林的「魔鬼巨壺大瀑布」（Devil’s Cauldron），衝擊力巨大而洶湧。我們走過窄長搖晃的吊橋，沿著石階往下走，冷不防巨壺的水如傾盆大雨從高處潑灑而下，氣勢磅礴，水花四濺，穿著雨衣的我們仍不免被打濕，領教到為何它被稱之為魔鬼的瀑布。

隨後參觀瓜魯印地安人村莊，茅草屋內印地安村婦示範傳統陶器彩繪的方法。導遊介紹印加部落長桿吹箭射獵物的技巧，又帶我們去印加人淘金的小河，觀看村婦用漏斗從泥沙中淘洗金子，他感嘆金沙幾被淘盡，如今文明帶來進步，舊日村莊因年輕人離開，已日漸凋零荒蕪。

魔鬼巨壺瀑布水勢磅礡。

雨林探險 驚喜連連

進入亞馬遜河流域，乘坐機動長舟行駛在寬闊的Napo河上，輕風徐來驅散了悶熱的空氣。爬上座落在山坡上的度假屋，眼前看到的是花木扶疏、茅草涼亭泳池。寛敞的木屋有著原始風貌，兼具現代的舒適，真是出人意料之外！

翌晨大夥穿雨靴、戴遮陽帽、噴上防蚊蟲劑，導遊特地發給每人一根樹桿當拐杖，就這樣輕裝向熱帶雨林出發。走在茂密的叢林泥濘的濕地裡，舉步難行，幸好有這根拐杖支撐前行。當地雨林的導遊介紹這裡號稱「綠色的心臟，地球之肺」，因為雨林吸收了大量的二氧化碳。數以萬計的昆蟲植物在這裡共生存，蛙蛇鳥蟻棲息在棕櫚、香桃木、黃檀木和橡樹之間，不少的葉片根莖和真菌可作為藥用植物。

雨林中處處可見苔蘚、藻類和蕨類植物附生在喬木和灌木的枝椏上，還有那十多枝氣根盤纏交錯的樹根，導遊說有的樹是會走路的，因為它們要尋找陽光，令人嘆為觀止。

走到谷崖邊，大家得靠吊籃滑索過峽谷，心中有點驚怕，但是這裡沒有退路，只能跟著大夥勇往直前。提心吊膽地坐在摇擺的吊籃裡被滑索送至對岸，回頭一看下面是不見底的深谷，慶幸有驚無險。

出了叢林豁然開朗，下坡來到河邊，以為就此打道回府。未想到又坐上當地傳統balsa樹幹排成的輕木筏，漂浮在水中，載浮載沉半身濕透，幾位會游泳的團友興奮地跳入河中，享受如魚得水之樂。

亞馬遜河上漂浮木筏。

雨林中滑索吊籃過峽谷。

赤道紀念碑 不虛此行

依依不捨地離開原始的亞馬遜雨林，我們北上厄瓜多的首都基多（Quito），它取名自印加盛世的基多帝國，是世界第二高的首都。16世紀被西班牙統治了200多年，其間在基多興建了不少天主教堂和修道院，大小教堂和古蹟無以計數，故被聯合國文教組織列為世界自然文化遺產之一。

我們先到舊城區瀏覽，建在山坡上哥德式的Basiica del Voto National大教堂，氣勢非凡。邊走邊看走到中心廣場Plaza Grande，中間是獨立英雄紀念碑，正面是基多大教堂，兩旁有總統府、國家博物館。古老的La Compania de Jesus教堂，灰色的外表，裡面卻是金碧輝煌。

不遠處是16世紀巴洛克式的修道院The Monastery of San Francisco大教堂。雄偉壯觀不足以形容它，現在已改為博物館。在大廣場上可以眺望El Panecillo面包山上的女神石雕像，它是基多人民爭取獨立自由的象徵。

赤道經過許多國家，其中包括厄瓜多，而Ecuador西班牙文的意思就是赤道。赤道紀念碑位於基多北部，車行約30分鐘抵達。公園進門兩旁樹立了測定赤道位置的各國科學家的紀念雕像，盡頭就是30米巍峨方柱形的赤道紀念碑，頂端有一銅鑄的地球儀。十層碑塔內展示著厄瓜多各地風土人情的圖片，頂端平台可以遠眺安地斯山的風景。

遊客們紛紛在紀念碑前擺出不同姿勢拍照留影。我們站在碑前，雙腳分跨在標示赤道的黃線兩邊，以示腳踏地球的南北半球，前面石刻上註著緯度0度0分0秒。

參觀了園內的天文博物館和印加文化藝術館，離開時我們得到一張証書，證明我們到達「The Middle of The World」，真是不虛此行！

離開基多之前有半日空閒，我們自己搭車去市郊厄瓜多國寶藝術家Oswaldo Guayasamin瓜亞沙米的故居拜訪。看了路線，旅館附近正好有公車可以直達。上車買票，車票才0.25美元，厄國流通貨幣是美金，很是方便。很幸運上車就有座位，走過大街小巷，房屋新舊參雜，市容看來差強人意。進入郊區直到終點站，我們車遊幾乎半個新城區終於到達。

順著Capilla del Hombre指標進入園區，先參觀瓜亞沙米美術展覽館，寬敞的館內四壁牆上掛著巨幅畫作。上百姿態不同抽象的人物呈現在眼前，彷彿畫家在表現人性喜怒哀樂的百態，令人震懾不已。

那些抽象畫作很有大師畢卡索的畫風，難怪瓜亞沙米被稱爲拉丁美洲的畢卡索。聯合國文教組織曾頒獎給Guayasamín，誇讚他是一位人道主義的藝術家。在展館場外也看到一些他的雕塑作品，極具創意。

緊鄰的山坡上是他的住家，樸實無華的畫室內仍放置著他用過的畫筆顏料畫架及作品。這位出身貧寒，顧念民間疾苦，倡導和平不遺餘力的藝術家，給人留下深刻的印象。