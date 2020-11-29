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澳洲科學家發現巨型珊瑚礁 比帝國大廈還高

中央社雪梨29日綜合外電報導
澳洲科學家在大堡礁發現一座獨立珊瑚礁（左），高度超越紐約帝國大廈（右）。（左圖/施密特海洋研究所網頁schmidtocean.org；右圖/Pixabay）
澳洲科學家在大堡礁發現一座獨立珊瑚礁（左），高度超越紐約帝國大廈（右）。（左圖/施密特海洋研究所網頁schmidtocean.org；右圖/Pixabay）

施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）本周表示，澳洲科學家在大堡礁發現一座獨立珊瑚礁，高度超越紐約帝國大廈和巴黎艾菲爾鐵塔，為120多年來首見。

英國「每日郵報」（Daily Mail）和路透社報導，由谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）與妻子溫蒂（Wendy）共同創立的施密特海洋研究所表示，這座「刀片狀」珊瑚礁將近500公尺高、1.5公里寬，頂端位於海平面下40公尺。

影片來源：YouTube Schmidt Ocean頻道

由畢曼（Robin Beaman）博士率領的詹姆士庫克大學（James Cook University）科學家團隊20日在科研船福克爾號（Falkor）上，於大堡礁北方海床進行繪測作業時發現這座珊瑚礁。畢曼說：「我們對所發現的東西感到很驚訝，也很開心。」

他說，這是120多年來首度發現如此大的獨立珊瑚礁，還在健康的生態系統中，在「一大群魚」穿梭下茁壯成長。

科學家利用水下機器人SuBastian錄下他們探索這座新珊瑚礁的過程，一路上也在蒐集海洋樣本，之後將會存放在昆士蘭博物館（Queensland Museum）和昆士蘭熱帶博物館（Museum of Tropical Queensland）。

畢曼說：「除了以3D技術詳細測繪珊瑚礁外，利用SuBastian觀測這座珊瑚礁也令人難以置信。」

博物館 紐約 澳洲

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