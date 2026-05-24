聖家堂172.5公尺登頂！躍升全球最高教堂　暗藏高第謙卑密碼

西班牙巴塞隆納的聖家堂，144年工程迎里程碑。（路透）

西班牙巴塞隆納地標「聖家堂」（Sagrada Família）歷經超過144年興建，即將完成象徵核心的「耶穌基督塔」，並於6月10日舉行落成典禮，將由教宗良十四世親自主禮。這座高達172.5公尺的塔樓完工後，聖家堂將超越德國烏爾姆大教堂，成為全球最高教堂建築。而這座塔刻意沒有蓋得更高，背後其實藏著建築師高第（Antoni Gaudí）對「人類與上帝」關係的哲學。

花費144年打造 聖家堂迎里程碑

聖家堂如一冊以石頭雕刻而成的巨型故事書，耗時144年打造，每個細節都蘊含深意。高第的願景，是打造共18座象徵《聖經》人物的塔，包括12座塔樓與6座位於聖殿中央上方的圓頂塔。12座塔樓分別配置於三個立面，每個立面各有4座塔。

這些塔樓的排列具有明確的層級，依高度由低至高排列。最初的十二座代表十二使徒。上方聳立四座專為四位福音書作者馬太、馬可、路加與約翰而建的塔樓。

在所有塔樓之上，矗立著兩座最具象徵意義的尖塔。其中一座為聖母瑪利亞塔，它是第二高的塔，2021年於頂端裝設了一顆巨大璀璨的星辰。最後的點睛之筆，將是代表耶穌基督的中央主塔，同時也是高第百年紀念核心工程。耶穌基督塔高172.5公尺，相當於約50多層樓高。

耶穌基督塔是什麼？塔頂十字架細節曝光

耶穌基督塔由一片片經過張力設計的石材面板，逐步構築出塔身結構。整體由12個拋物面體交會而成，內部則設有電梯與螺旋樓梯。最上方將設置高第建築風格中的代表性元素，一座大型四臂十字架，使聖家堂總高度達到172.5公尺，成為全球最高的教堂建築。十字架高17公尺、寬13.50公尺，結構體的估計重量約200噸。

十字架外層將覆以白色釉面陶瓷與玻璃，這兩種材質極適合在白天反射地中海沿岸的光線，營造出璀璨的效果，象徵基督之光。陶瓷片呈曲線與金字塔形狀，而玻璃則由三層曲面夾層玻璃構成，表面帶有紋理及經機械加工的金字塔形紋路，以達最佳反射效果。

耶穌基督塔高度172.5公尺 暗藏高第信仰

聖家堂於1882年動工，一年後的1883年，高第接手了這項工程。自此之後，他始終秉持著尊重「上帝造物」的理念。根據聖家堂管理委員會秘書曼列烏（Martí Manlleu）於1914年撰寫的文獻記載，高第明確表達不願超越上帝造物，也就是「自然」的意願，因此耶穌基督塔的塔尖高度，刻意低於巴塞隆納蒙特惠奇山（Montjuic）的177公尺，這是出於高第虔誠的天主教信仰，當全球城市競逐天際線高度的時代，高第卻選擇讓這座教堂最終「停在自然之下」。

高約161.53公尺的德國烏爾姆大教堂是一座哥德式路德會教堂，建於1543年至1890年間，曾長期保持著世界最高教堂的頭銜。如今，這項榮譽已傳遞給聖家堂。2025年夏季，聖家堂也正式成為巴塞隆納最高的建築。高度超越該市兩座154公尺高的雙子摩天大樓，分別是藝術飯店（Hotel Arts）與馬普雷塔（Mapfre Tower）。耶穌基督塔完工後，聖家堂也躋身西班牙十大最高建築之列。

6月10日揭幕儀式 教宗親自到場主禮

隨著聖家堂主體建築工程大致完工，高第設計中最高、也最具象徵意義的耶穌基督塔，將於6月10日迎來祝聖與落成儀式，當天同時也是高第逝世100週年紀念。典禮將由教宗良十四世主禮，莊嚴地為塔樓進行祝聖。落成儀式將以一場專為此場合打造的表演作為高潮，儀式最後將點亮耶穌基督塔，象徵這座歷經逾140年興建的地標，正式邁入新的里程碑。

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