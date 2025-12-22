歐盟觀光客赴比利時旅遊 平均僅停留3.6晚

2024年，來自歐盟其他國家的觀光客赴比利時旅遊時，平均停留3.6晚，在歐盟國家中排行倒數第二。圖為比利時布魯塞爾的知名觀光景點「尿尿小童」。(中央社)

歐盟 統計局（Eurostat）公布的一份數據顯示，2024年來自歐盟其他國家的觀光 客赴比利時旅遊時，平均停留3.6晚，在歐盟國家中排行倒數第二，僅優於愛沙尼亞的3.1晚。

這份統計數據是刊載於歐盟統計局的線上出版品「歐洲人的旅遊行程」，提供有關歐盟（EU）與歐洲自由貿易聯盟（EFTA）國家旅遊情形與需求的最新資料。

這份數據顯示，在2024年間，來自歐盟國家的旅客前往其他歐盟國家旅遊並停留的平均時間為6.8晚，停留時間最長的國家是希臘，平均為9.3晚，接著為羅馬尼亞的9晚。第3名是保加利亞與西班牙，平均8.7晚。

歐盟旅客在比利時平均停留3.6晚，僅次於愛沙尼亞的3.1 晚，排名倒數第二。

除了停留時間外，旅客停留期間的消費金額，比利時同樣名列後段班，僅高於盧森堡與斯洛伐克。旅客在比利時每趟行程的平均支出僅略高於400歐元，而歐盟各國的平均值則超過851歐元。

其中，歐盟旅客赴賽普勒斯、希臘與愛爾蘭時，平均旅遊支出更超過1200歐元。

數據也顯示，前往比利時的旅客中，58%的人選擇開車，高於歐盟整體平均的44%。選擇搭飛機的人約有21%，而7%的人則是搭乘火車。

2024年，比利時最熱門的旅遊月份為5月，歐盟旅客人數占全年的10.7%。1月的歐盟旅客最少，僅占全年的6.2%。